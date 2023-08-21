Концерн «Калашников» представил новинки стрелкового вооружения, включая обновленный АК-12

Недавно концерн «Калашников» провел масштабное мероприятие для прессы, на котором презентовал новинки стрелкового вооружения, производимого предприятиями концерна. Об этом сообщает YouTube-канал Lazarev Tactical.
Основное внимание концерн уделил боевому автомату АК-12 в его самой последней версии, с большим количеством внесенных изменений и дополнений. Кроме того, концерн представил и другие образцы оружия - ППК-20, СВЧ, АК-308, травматический ПЛКТ.
В АК-12 2023 года есть определенные нововведения, призванные сделать его более практичным и эффективным. Так, в автомате будет переработан спусковой механизм, в частности исключен режим отсечки по два выстрела.
Мы возвращаемся к стандартной схеме, когда спусковой механизм имеет три положения – положения предохранения, одиночный и автоматический огонь
- рассказывает главный конструктор Сергей Уржумцев.
Плюсом к этой опции вводится двухсторонний орган управления предохранительным механизмом. С обеих сторон автомата появляются специальные рычаги, которыми можно управлять рукой, не отрывая ее от пистолетной рукоятки. Еще одно нововведение – приклад с тактической щекой. Она легко снимается с автомата и легко устанавливается на него, отмечает конструктор.
О других новинках, представленных концерном «Калашников», вы можете узнать в опубликованном видео.