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Концерн «Калашников» представил новинки стрелкового вооружения, включая обновленный АК-12

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Концерн «Калашников» представил новинки стрелкового вооружения, включая обновленный АК-12

Недавно концерн «Калашников» провел масштабное мероприятие для прессы, на котором презентовал новинки стрелкового вооружения, производимого предприятиями концерна. Об этом сообщает YouTube-канал Lazarev Tactical.


Основное внимание концерн уделил боевому автомату АК-12 в его самой последней версии, с большим количеством внесенных изменений и дополнений. Кроме того, концерн представил и другие образцы оружия - ППК-20, СВЧ, АК-308, травматический ПЛКТ.

В АК-12 2023 года есть определенные нововведения, призванные сделать его более практичным и эффективным. Так, в автомате будет переработан спусковой механизм, в частности исключен режим отсечки по два выстрела.

Мы возвращаемся к стандартной схеме, когда спусковой механизм имеет три положения – положения предохранения, одиночный и автоматический огонь

- рассказывает главный конструктор Сергей Уржумцев.

Плюсом к этой опции вводится двухсторонний орган управления предохранительным механизмом. С обеих сторон автомата появляются специальные рычаги, которыми можно управлять рукой, не отрывая ее от пистолетной рукоятки. Еще одно нововведение – приклад с тактической щекой. Она легко снимается с автомата и легко устанавливается на него, отмечает конструктор.

О других новинках, представленных концерном «Калашников», вы можете узнать в опубликованном видео.

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5 комментариев
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  1. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 12:30
    +1
    Может сразу перейти на выпуск АК47. Дешево и сердито.
  2. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 12:33
    0
    Молодцы, калашниковцы!
    Не сидят без дела!
  3. Рус_80
    Рус_80 Сегодня, 12:47
    0
    Ну и зачем было огород городить с этой отсечкой в два выстрела?
  4. Sith
    Sith Сегодня, 12:48
    0
    Цитата: nazgul-ishe
    Может сразу перейти на выпуск АК47. Дешево и сердито.

    До АК47 ещё 24 года!)
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 13:46
      0
      Вы никак входите в совет директоров? Или свежие новости от главных конструкторОв?