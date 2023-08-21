Подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ нанесли мощный удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск.
В результате ракетного удара были уничтожены 3 вагона с боеприпасами ВСУ, 10 транспортных средств подвоза и большое количество украинских боевиков, находившихся рядом.
Кроме того, ВС РФ из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» обстреляли места размещения боевиков и военной техники 3 мотопехотного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, в результате чего ВСУ тоже понесли значительные потери.
Продолжается и нанесение ударов армейской авиацией по скоплениям украинских войск на различных участках фронта, включая Лисичанский, Артемовский, Александро-Калиновский и Марьинский. С помощью авиаударов уничтожаются военная техника, вооружение и личный состав войск противника.
Помимо авиационных ударов, по скоплениям войск противника работает и артиллерия группировки. В частности, был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Новомихайловке. Кроме того, артиллерия нанесла поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Ласточкино.
В результате ударов российской артиллерии были уничтожены пикапы с боевиками ВСУ на Авдеевском направлении и бронемашина «Хамви» в районе Клещеевки. Наконец, ВС РФ уничтожили гаубицу Д-20 в Дылеевке и минометы противника у ряда населенных пунктов, поразили БМП ВСУ в районе Привольного, а с помощью FPV-дронов уничтожили «Хаммер» и пикапы с диверсантами противника.