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Минобороны: Ракетные подразделения ВС РФ нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении

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Минобороны: Ракетные подразделения ВС РФ нанесли удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении

Подразделения ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск ВС РФ нанесли мощный удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-центре группировки войск.


В результате ракетного удара были уничтожены 3 вагона с боеприпасами ВСУ, 10 транспортных средств подвоза и большое количество украинских боевиков, находившихся рядом.

Кроме того, ВС РФ из реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» обстреляли места размещения боевиков и военной техники 3 мотопехотного батальона 92 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новодмитровки, в результате чего ВСУ тоже понесли значительные потери.

Продолжается и нанесение ударов армейской авиацией по скоплениям украинских войск на различных участках фронта, включая Лисичанский, Артемовский, Александро-Калиновский и Марьинский. С помощью авиаударов уничтожаются военная техника, вооружение и личный состав войск противника.

Помимо авиационных ударов, по скоплениям войск противника работает и артиллерия группировки. В частности, был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Новомихайловке. Кроме того, артиллерия нанесла поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Ласточкино.

В результате ударов российской артиллерии были уничтожены пикапы с боевиками ВСУ на Авдеевском направлении и бронемашина «Хамви» в районе Клещеевки. Наконец, ВС РФ уничтожили гаубицу Д-20 в Дылеевке и минометы противника у ряда населенных пунктов, поразили БМП ВСУ в районе Привольного, а с помощью FPV-дронов уничтожили «Хаммер» и пикапы с диверсантами противника.
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6 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:31
    +8
    Про три вагона еще на прошлой неделе было, и видео, и информация. Если это другое, то так и напишите. А так , абзац оттуда, абзац от сюда.....
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:59
      +2
      ...................и большое количество украинских боевиков, находившихся рядом.

      Теперь все понятно. Эти стояли и курили при разгрузке боеприпасов - несоблюдение правил безопасности при обращении со взрывчатыми боеприпасами. Кого-то надо наказать.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:51
    +2
    В результате ракетного удара были уничтожены 3 вагона с боеприпасами ВСУ, 10 транспортных средств подвоза и большое количество украинских боевиков, находившихся рядом.
    Действительно удар результативный и достиг цели.
    Uprun (Uprun)
    Про три вагона еще на прошлой неделе было, и видео
    Специально полистал, информация свежая, либо основывается на заявлении представитель пресс-службы Южной группы войск, который ее озвучил лишь сегодня.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:03
      +3
      Так и я о том же, если это по новой, то так и напишите, к трем вагонам в четверг "подошли" еще три в субботу/воскресенье. Тогда будет понятно и по датам и количеству.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:18
    +4
    Очень хорошо,
    а то все икспэрды, ах, ах нет ср-в по Ж/Д бить. Да ударьте хоть по какому маленькому мостику. Ремонтный поезд подъедет - по нему и так далее. Все пути Ж/Д можно перекрыть, не трогая туннели и большие морсты.
  4. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 14:35
    +1
    Why is Russia STILL not using cluster bombs, at least in Maryinka and Avdiivka? The other side uses them freely.