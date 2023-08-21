Американский экономист: Весь мир опосредованно финансировал войны США

Американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс напомнил, что весь мир опосредованно финансировал все войны США на Ближнем Востоке. Также практически все страны мира в какой-то степени занимаются финансированием войны, которую ведет американское правительство против России на территории Украины.Это обусловлено полным контролем США над мировой резервной валютой - долларом. Страна с резервной валютой финансируется за счет всего остального мира. По мнению Робертса, большинство стран скорее предпочли бы платить небольшую комиссию за обмен одной валюты на другую, чем подвергаться эксплуатации со стороны страны, национальная валюта которой имеет статус резервной. Страна с резервной валютой обладает возможностью эксплуатировать весь остальной мир, что и делают США.В настоящее время американский доллар является основной резервной валютой для многих стран в мире и благодаря этому статусу занимает доминирующее положение на международном финансовом рынке. Исторически в пользу становления доллара как мировой валюты сыграл ряд факторов, среди которых соглашение 1944 года о привязке стоимости золота к доллару и усилении промышленности США на фоне того, как многим странам пришлось восстанавливаться после Второй мировой войны.Практически вся экономика США держится на особом статусе доллара в мировой финансовой системе. Недавнее лишение международным рейтинговым агентством Fitch статуса экономики США премиального статуса отражает ухудшение качества управления бюджетом этой страны.