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Американский экономист: Весь мир опосредованно финансировал войны США

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Американский экономист: Весь мир опосредованно финансировал войны США

Американский экономист, бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс напомнил, что весь мир опосредованно финансировал все войны США на Ближнем Востоке. Также практически все страны мира в какой-то степени занимаются финансированием войны, которую ведет американское правительство против России на территории Украины.


Это обусловлено полным контролем США над мировой резервной валютой - долларом. Страна с резервной валютой финансируется за счет всего остального мира. По мнению Робертса, большинство стран скорее предпочли бы платить небольшую комиссию за обмен одной валюты на другую, чем подвергаться эксплуатации со стороны страны, национальная валюта которой имеет статус резервной. Страна с резервной валютой обладает возможностью эксплуатировать весь остальной мир, что и делают США.

В настоящее время американский доллар является основной резервной валютой для многих стран в мире и благодаря этому статусу занимает доминирующее положение на международном финансовом рынке. Исторически в пользу становления доллара как мировой валюты сыграл ряд факторов, среди которых соглашение 1944 года о привязке стоимости золота к доллару и усилении промышленности США на фоне того, как многим странам пришлось восстанавливаться после Второй мировой войны.

Практически вся экономика США держится на особом статусе доллара в мировой финансовой системе. Недавнее лишение международным рейтинговым агентством Fitch статуса экономики США премиального статуса отражает ухудшение качества управления бюджетом этой страны.
Использованы фотографии:
Pixabay
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10 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Сегодня, 13:17
    +2
    И не только с помощью "мировой валюты". Например использование коммерческих спутников США опосредованно помогает Пентагону содержать спутниковую группировку на случай войны, что ярко продемонстрировало СВО.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:18
    +2
    Весь мир опосредованно финансировал войны США

    Не только войны, но и экономику всех гребанных Штатов... Убери ФРС с их печатным станком и от этого "сияющего града на холме" ничего не останется...
    Эта страна напоминает мне молодого бандита, который пришел в дом для престарелых (старая Европа) и стал устанавливать там свои правила и целых сто лет управлял им как хотел, пока и сам не одряхлел... Всему когда-то приходит конец... Мы подождём...
    Как хорошо, друзья, быть гегемоном,
    А перестать им быть так тяжело -
    Перед тобой склонялись миллионы,
    Ты сам решал добро где, а где зло...
    А если что-то было не по нраву,
    Ты мог всегда виновных наказать -
    Авианосцев целую ораву
    В подарок от себя врагам послать...
    И обложить их санкциями сверху,
    И снизу точно так же обложить -
    За то, что кто-то стал излишне дерзким
    И помешал тебе красиво жить...
    Себя, назначив мировым жандармом,
    Ты «Главнюком» себя провозгласил
    Хотел ты стать глобальным командармом,
    А оказалось, нет на это сил...
    Откуда-то Великая Россия,
    Китай Великий выплыли на свет,
    А ты, увы, страдаешь от бессилья-
    Хотел бы наказать, да силы нет
    Так что возьми и просто успокойся,
    И приведи в порядок все дела,
    Меняется опять мироустройство -
    Многополярность в этот мир пришла…
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:25
    +2
    Для кого это он? Для школьников? Всем и так давно это известно.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:37
      +1
      Для кого это он? Для школьников? Всем и так давно это известно.


      Зря вы так, и сейчас дураков хватает, которые радуются тому что рубль свободно конвертируется.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:36
    +1
    Практически вся экономика США держится на особом статусе доллара в мировой финансовой системе.
    Спасибо открыли глаза на происходящее. А то грешным делом возникала мысль с чего это доллар спокойно гуляет по миру, а американцы все печатают его и печатают.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: rotmistr60
      мысль с чего это доллар спокойно гуляет по миру

      Тогда может возникнет мысль и о том, что вражеская валюта свободно гуляет и в России. А наши граждане невольно создают товарное обеспечение американскому доллару.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:48
    -1
    Американский экономист: Весь мир опосредованно финансировал войны США
    belay 100 лет спустя. feel Электровеник.
  6. gribanow.c
    gribanow.c Сегодня, 14:05
    +1
    Вот поэтому сейчас странам БРИКС надо быстрее создать валюту для международной торговли, и в ней торговать. И пусть все страны, которые сочувствуют БРИКС и хотят вступить, тоже торгуют в этой валюте. Тогда мог бы сложиться параллельный, как бы "второй" мировой рынок, со своими ценами в бриксах, на все товары. Можно начать с небольших объемов экспортно-импортных сделок, в этой валюте. А по мере роста, установить международным договором внутри БРИКС, что, скажем, страны входящие в него, обязуются не менее 70-80% определенных товаров продавать и покупать на внешнем рынке только в этой валюте. А это - нефть и нефтепродукты, газ, золото, металлы черные и цветные, и прокат, уголь, лес, уран, и ядерное топливо, продовольствие, удобрения, микросхемы (которые выпускает Китай), и др. Какой интересно тогда будет курс доллара?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:10
      0
      Тогда доллар рухнет, и на земле наступит долгожданный рай! laughing laughing
      1. gribanow.c
        gribanow.c Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Тогда доллар рухнет, и на земле наступит долгожданный рай! laughing laughing

        Скорее нет, не рухнет, а у него будет реальный курс, как у валюты какой-нибудь там турецкой лиры, или тугрика, то есть, не как у мировой резервной валюты, а как у национальной валюты отдельно взятой страны, который формируется исходя из экономических показателей и внешней торговли этой страны, что она производит и что из этого пользуется спросом на мировом рынке, что за эту валюту только у этой страны можно купить