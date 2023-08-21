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Канцлер ФРГ ответил освистывающим его немцам про необходимость поддержки Украины, назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

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Канцлер ФРГ ответил освистывающим его немцам про необходимость поддержки Украины, назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

Глава правительства Германии Олаф Шольц обратился к немецким гражданам, которые освистали его выступление, подчеркнув, что поддерживать Украину необходимо. Канцлер ФРГ по-прежнему пытается убедить недовольных его политикой избирателей в целесообразности спонсирования киевского режима.


Немецкие граждане все активнее выступают с критикой политики Берлина в отношении военной и финансовой помощи Украине, считая, что это влечет за собой лишь дальнейшее усугубление конфликта. Канцлер с такой позицией немцев не согласен.

Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну – не имеет ничего общего с демократией, свободой и пацифизмом. Те, кто пришёл на площадь как «голуби мира» – на самом деле «падшие ангелы из ада», которые защищают разжигателя войны

- заявил Шольц.

Таким образом, канцлер оскорбил немецких граждан, назвав их «падшими ангелами ада». Но имеет ли общее с демократией такой политический строй, который совершенно не прислушивается к собственному населению, не хочет слушать своих же избирателей? Действующие власти ФРГ демонстрируют вопиющее пренебрежение по отношению к собственному народу.

Не так давно министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее интересы немецких избирателей вторичны по сравнению с ценностью поддержки Киева. Теперь Шольц называет немцев, недовольных финансированием конфликта, «падшими ангелами ада».

Подобные заявления лучше всего показывают, какой в действительности является «демократия» на Западе, в том числе и в Германии, долгое время считавшейся одним из эталонов европейских демократических систем.
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32 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +13
    назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»
    Шольц ради Украины уже готов оскорблять немцев сравнивая с теми, кто по христианскому учению перестали служить Богу променяв его на Сатану. А может как раз тот кто поддерживает нацистский киевский режим и служит Сатане, г-н Шольц.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 13:03
      +6
      Шольц: "Украина устроила геноцид русских? Смешно! Вот мы устраивали геноцид, так это был геноцид. А Украина - так, мелочи".
      Детей нет,так он решил "позаботиться" о Германии.
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 13:04
      +5
      Когда в попе... Ээээ... Рука.. Кукловода.. А что тут другое скажешь?
      Могут и поглубже насадить lol
      1. Ростов Папа
        Ростов Папа Сегодня, 13:12
        +3
        Не тот немец пошёл, подумал Шольц, зигу не вскидывают. Усиков ему точно не хватает.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 14:48
          0
          Цитата: Ростов Папа
          Усиков ему точно не хватает.

          В каком месте ему усиков не хватает? Не решусь озвучивать.
    3. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 13:35
      0
      Шольц ради Украины уже готов оскорблять немцев сравнивая с теми, кто по христианскому учению перестали служить Богу променяв его на Сатану.

      Согласно Библии, падшие ангелы, отвернулись от Бога и были сброшены им с небес... То есть, если немцы, отвернувшиеся от Шольца, падшие ангелы, то кто же тогда Шольц...??? Нескромно для "ливерной колбасы"... Ох, не скромно...
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:42
    +4
    "Вы все @#$%", а я - Д`Артаньян!" - вы прослушали предвыборную речь Олафа Шольца. Слава Богу ещё, что в идеальной демократии от избирателей ничего не зависит. А то могли бы его и не переизбрать, грешным делом. А то и в тюрьму посадить.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 12:56
      +5
      Шольц.......назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

      Это самое идиотское, что можно было сказать про своих сограждан.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:05
        0
        За " Колбасу" Кто-то должен был ответить?
      2. михаил3
        михаил3 Сегодня, 13:12
        0
        Ну почему? Не самое)) Зато самое запутанное, фиг поймешь, что он имел в виду вообще. Впрочем до Украины Шольцу вряд ли есть хоть какое то дело. Вот выполнение приказов хозяина - это серьезно...
      3. Добрый
        Добрый Сегодня, 13:14
        +1
        Цитата: frruc
        Шольц.......назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

        Это самое идиотское, что можно было сказать про своих сограждан.

        Шольц- обиженная ливерная колбаса, как сказал Мельник!
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:45
    +2
    Канцлер ФРГ ответил освистывающим его немцам
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:45
    +4
    И это говорит "обиженная ливерная колбаса"..................Интересно, а как его немчура меж собой окрестила? С мировым погонялом понятно, а как дома кличут?
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:46
    +7
    Шольцу наплевать. Его задача не улучшать, а осложнять отношения Германии с Россией. Главное, чтобы Российские чиновники и дипломаты сделав из всего этого выводы, потом, спустя время и события не кинулись безоглядно налаживать отношения потеряв всякую гордость, спеша заключать всякие новые неисполняемые договора.
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: zloybond
      Шольцу наплевать. Его задача не улучшать, а осложнять отношения Германии с Россией.

      Его задача лизать и лизать качественно.
  6. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:46
    +3
    Ну что еще может сказать лысый черт который уничтожает свою страну?
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 12:48
    +5
    Канцлер ФРГ ответил освистывающим его немцам про необходимость поддержки Украины, назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

    Весьма странное выражение.
    Откуда и куда в Аду ангелы выпадают? what
    В осадок от того как "колбаса" свою страну для заокеанского "партнёра" "под нож" пускает?
    Ведь никаких бонусов германия не получает от своего участия в авантюре против России!
    Низкие цены на сырьё, рынок сбыта, экономика в пике, граждане не довольны, мифы о "лучшем германском оружии" развеяны, партия теряет очки на политической арене. Всё "под плинтус"! Всё что нажито непосильным трудом, пиджак замшевый, кинокамеры... Нет это не оттуда.
    Единственный профит избавиться от устаревшего хлама не путём утилизации, а продав за деньги и всё! А нет ещё похлапывание по плечу от "партнёра", который спал и мечтал разрушить "локомотив гейропы".
    Всё! Ой, дурень! lol
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:18
      0
      Весьма странное выражение.
      Откуда и куда в Аду ангелы выпадают?

      Шольц смешал понятие "падший ангел" и название рокерской банды "Ангелы ада".
  8. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 12:50
    +1
    А шольцу не приходит на ум как получилась единая Германия.ФРГ и ГДР кем была соединена.Где благодарность шольц?
  9. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 12:54
    +2
    с каких пор, поставлять вооружение в горячий конфликт стало вдруг пацифизмом? врёт, как сивый мерин
  10. bober1982
    bober1982 Сегодня, 12:55
    +2
    Шольц не понимает о чём толкует,абсолютно,ради красного словца каких только глупостей не наговорит.
    Падшие ангелы ада,это те ангелы,созданные Богом,что по собственной воле перешли на сторону сатаны,этот список именной,глупо немецкого обывателя зачислять в эту зловещую группу.
  11. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:58
    +5
    Олаф Шольц, все немцы и прежде всего Меркель, я помню, когда 10 лет назад эти так называемые пацифисты и друзья человечества спасли греческие банки от банкротства, но они забыли спасти греческих граждан от голода, я хорошо помню те годы, когда Итальянская цензура и Евросоюз старались не критиковать антигражданскую политику ЕС, это вызывало полное отвращение.
  12. HAM
    HAM Сегодня, 13:01
    +2
    "Что американцу хорошо--то немцу кирдык!" (русская народная поговорка).....
  13. 2112vda
    2112vda Сегодня, 13:05
    0
    Демократия в чистейшем, рафинированном виде. Верхушка мещанского сословия, то бишь демос, не обязана выслушивать мнения и претензии людей из других сословий и тем более менее обеспеченных представителей мещанства. А то взяли моду кричать о демократии, равенстве и братстве. Пусть для начала разберутся с терминами и определениями. Что народ хотел, то бишь представители разных сословий, то и получил. Пусть теперь кушает и не обляпается. Да, к стати. В России, в начале 90-х, произошла реставрация капитализма. При социализме классы и сословия были упразднены, реставрация капитализма всё вернуло в старое русло. Капитализм, по определению есть продукт демократии, правящий класс при капитализме это олигархическая верхушка мещанского сословия, то бишь демоса. В общем, за что боролись, на то и напоролись. С чим всех и поздравляю, уря господа и прочие граждане!
  14. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 13:05
    -1
    Получается в точности на оборот, в Шольце проснулся маленький Фюрер и он жаждет русской кровушки, все таки эта зараза передается по наследству, это каким же надо быть идиотом, чтоб считать себя добродетелям оказывая всесильную помощь укрорейху, нет не так насколько надо быть конченным человеком.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:11
      +1
      Цитата: yuliatreb
      Шольце проснулся маленький Фюрер

      Если бы в нем проснулся маленький Фюрер - Польша бы сидела поджав хвост-отдавленный Германией, а ливерной колбасой" называли бы ...ну например молдавскую примьершу
  15. seamen2
    seamen2 Сегодня, 13:08
    0
    внук эсэсовца, чего от него ждать.
    по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  16. Million
    Million Сегодня, 13:09
    0
    В Германии освистали,а нашего "канцлера"-нельзя,посадить могут.
  17. Поташник
    Поташник Сегодня, 13:17
    -1
    Идёт военный конфликт между Западом и Россией, поле битвы Украина (пока). В связи с этим все страны участники конфликта несут большие зкономические издержки. Тут кто кого пересилит.
  18. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:37
    -2
    Не так давно министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее интересы немецких избирателей вторичны по сравнению с ценностью поддержки Киева. Теперь Шольц называет немцев, недовольных финансированием конфликта, «падшими ангелами ада».

    С большей вероятностью Бербок и Шольц - "падшие ангелы ада».
  19. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:50
    -2
    Интересная демократия у них. По последним опросам деятельность Шольца и компании поддерживают только 25% избирателей. По идее (демократической) они должны уйти в отставку. Но фигушки, бюргеры не дождутся, украинцы нуждаются в помощи.
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:21
    0
    Канцлер ФРГ ответил освистывающим его немцам про необходимость поддержки Украины, назвав своих сограждан «падшими ангелами ада»

    Шольц говорил. Толпа свистела.
    А он был непоколебим.
    От пота лысина блестела:
    - Европу мы объединим!

    Словам, что я произнесу,
    Вы верьте — я для вас учитель!
    Но с криками: «На колбасу!»
    Его столкнули в измельчитель.