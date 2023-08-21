Говорить украинцам, что они просто должны позволить захватить свою страну – не имеет ничего общего с демократией, свободой и пацифизмом. Те, кто пришёл на площадь как «голуби мира» – на самом деле «падшие ангелы из ада», которые защищают разжигателя войны

Глава правительства Германии Олаф Шольц обратился к немецким гражданам, которые освистали его выступление, подчеркнув, что поддерживать Украину необходимо. Канцлер ФРГ по-прежнему пытается убедить недовольных его политикой избирателей в целесообразности спонсирования киевского режима.Немецкие граждане все активнее выступают с критикой политики Берлина в отношении военной и финансовой помощи Украине, считая, что это влечет за собой лишь дальнейшее усугубление конфликта. Канцлер с такой позицией немцев не согласен.- заявил Шольц.Таким образом, канцлер оскорбил немецких граждан, назвав их «падшими ангелами ада». Но имеет ли общее с демократией такой политический строй, который совершенно не прислушивается к собственному населению, не хочет слушать своих же избирателей? Действующие власти ФРГ демонстрируют вопиющее пренебрежение по отношению к собственному народу.Не так давно министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что для нее интересы немецких избирателей вторичны по сравнению с ценностью поддержки Киева. Теперь Шольц называет немцев, недовольных финансированием конфликта, «падшими ангелами ада».Подобные заявления лучше всего показывают, какой в действительности является «демократия» на Западе, в том числе и в Германии, долгое время считавшейся одним из эталонов европейских демократических систем.