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Посол РФ в АТЭС выразил крайнюю обеспокоенность в связи с антирыночным характером мер Запада в отношении Москвы

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Посол РФ в АТЭС выразил крайнюю обеспокоенность в связи с антирыночным характером мер Запада в отношении Москвы

Кремль выражает крайнюю обеспокоенность в связи с недружественными действиями со стороны Запада в отношении России в области торговли, в том числе в том, что касается политики ценового потолка для экспортируемой российской нефти. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.


Применение антирыночных мер западными странами в отношении России, включая и так называемый потолок цен на нефть, разумеется, вызывает обеспокоенность

– рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Бердыев, подобные действия стран Запада вкупе с недальновидной макроэкономической и несбалансированной политикой в области энергоресурсов, проводимой развитыми странами, стали основной причиной, приведшей к дестабилизации мировых энергорынков и крайне высокой волатильности цен. Всё это создало риски для энергобезопасности.

Марат Бердыев:

Несмотря на все заверения западников о их приверженности к рыночным механизмам они применяют незаконные рестрикции уже не впервые: достаточно вспомнить примеры Ирана, Сирии или Венесуэлы

В качестве примера он также привёл ситуацию с подрывами «Северных потоков» – инцидент, который до сих пор не расследуется должным образом, хотя диверсия эта имела место как раз таки в зоне ответственности ЕС и НАТО.

В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что «ценовой потолок» на нефть, на который делали столь огромную ставку страны ЕС и «Большой семёрки», установившие его в конце прошлого года на уровне 60$ за баррель, на деле оказался неэффективным. В начале августа российская нефть Urals торговалась уже на 10 долларов выше так называемого потолка цен на чёрное золото.
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12 комментариев
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  1. isv000
    isv000 Сегодня, 21:07
    +4
    Посол РФ в АТЭС выразил крайнюю обеспокоенность в связи с антирыночным характером мер Запада в отношении Москвы

    Озаботится забыл, и красным фломастером помахать!.. am
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 21:12
      0
      Озаботится забыл, и красным фломастером помахать!.

      Мы отодвинули «красные линии»,
      Вот уж в который раз…
      Слишком подвижные «красные линии»
      Что-то ребята у нас…
      Может забыть нам про линии эти?
      Хватит врагам всё прощать!!!
      Чтобы потом не пришлось нашим детям
      Снова нацизм добивать!!!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 21:24
        +2
        Зря он это.
        На враждебные действия надо отвечать действием.
        А "выражая озабоченность" только показываешь врагам, что их действия достигают результата.
        Надо, например, прекратить торговлю удобрениями. Последняя новость - рынок Германии наводнён дешёвыми российскими удобрениями. Вот и получается, мы за свои деньги спонсируем немецкое сельское хозяйство.
        А он, (цензура) озабоченный такой ...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 21:13
      +4
      -выразил КРАЙНЮЮ обеспокоенность.
      Даже такая есть... Наверное,когда примеры приводят.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:09
    +3
    Это серьёзный шаг, запад точно будет в шоке.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:13
    +3
    Я тоже выражаю озабоченность и присоединяюсь к обеспокоенности посла.
    Так же нашу обеспокоенность поддержала вся N-ская бригада нашего завода.
    И выразила пожелание- в установлении рыночных тарифов на продажу ГСМ.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:14
    +1
    Твою ж медь!Озабоченные...Скажите еще,что с фломастерами импортными напряженка,а чертить то надо...
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 21:35
      -1
      Сколько народа там надо просто прогнать вон - верно ?..
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:25
    +1
    приверженности к рыночным механизмам

    1)они между собой это делают ( и делают для тех кто лег полностью под них и делаю все что они скажут и то больше в свою сторону )
    применяют незаконные рестрикции

    2)это они делают для чужих (или для чужих после пускания пыли в глаза они патом это применяют когда добились почти что хотели )
    РФ для них враг они прямо говорят об этом !
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 21:26
    +1
    О! У России ещё и такой посол есть на хорошей зарплате! Офигеть! И работа, похоже, трудная, как у Маши, обеспокоенность-озабоченность-скособоченность выражать!
  7. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 21:29
    0
    Про антирыночные меры это он мощно задвинул! Давно уже не восьмидесятые сказочки рассказывать.
  8. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 21:32
    +3
    И 40лет не прошло со времён начала катастройки, как наверху стали догадываться, что с невидимой рукой рынка что-то не так прекрасно, как расчитывали