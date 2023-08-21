Посол РФ в АТЭС выразил крайнюю обеспокоенность в связи с антирыночным характером мер Запада в отношении Москвы

Применение антирыночных мер западными странами в отношении России, включая и так называемый потолок цен на нефть, разумеется, вызывает обеспокоенность

Несмотря на все заверения западников о их приверженности к рыночным механизмам они применяют незаконные рестрикции уже не впервые: достаточно вспомнить примеры Ирана, Сирии или Венесуэлы