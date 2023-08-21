Посол РФ в АТЭС выразил крайнюю обеспокоенность в связи с антирыночным характером мер Запада в отношении Москвы

Кремль выражает крайнюю обеспокоенность в связи с недружественными действиями со стороны Запада в отношении России в области торговли, в том числе в том, что касается политики ценового потолка для экспортируемой российской нефти. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) от РФ Марат Бердыев.
Применение антирыночных мер западными странами в отношении России, включая и так называемый потолок цен на нефть, разумеется, вызывает обеспокоенность
– рассказал дипломат в беседе с РИА Новости.
Как уточнил Бердыев, подобные действия стран Запада вкупе с недальновидной макроэкономической и несбалансированной политикой в области энергоресурсов, проводимой развитыми странами, стали основной причиной, приведшей к дестабилизации мировых энергорынков и крайне высокой волатильности цен. Всё это создало риски для энергобезопасности.
Марат Бердыев:
Несмотря на все заверения западников о их приверженности к рыночным механизмам они применяют незаконные рестрикции уже не впервые: достаточно вспомнить примеры Ирана, Сирии или Венесуэлы
В качестве примера он также привёл ситуацию с подрывами «Северных потоков» – инцидент, который до сих пор не расследуется должным образом, хотя диверсия эта имела место как раз таки в зоне ответственности ЕС и НАТО.
В этом контексте обращает на себя внимание тот факт, что «ценовой потолок» на нефть, на который делали столь огромную ставку страны ЕС и «Большой семёрки», установившие его в конце прошлого года на уровне 60$ за баррель, на деле оказался неэффективным. В начале августа российская нефть Urals торговалась уже на 10 долларов выше так называемого потолка цен на чёрное золото.