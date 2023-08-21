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Украинский экс-чиновник: риски страхования судов с зерном можно разделить между страховщиками и нацбанком

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Украинский экс-чиновник: риски страхования судов с зерном можно разделить между страховщиками и нацбанком

Киевские власти обсуждают вопросы страхования судов-зерновозов с крупными мировыми страховыми компаниями. Обсуждение вскоре может завершиться заключением соглашения.


Об этом в интервью британской газете The Financial Times рассказал бывший заместитель главы Министерства экономики Украины Александр Грибань.

Целью переговоров, по его словам, является обеспечение безопасности судов, перевозящих зерно из украинских черноморских портов. В них участвуют банки и госструктуры Украины, а также международные страховые компании, в числе которых знаменитая Lloyd’s of London. Стороны прорабатывают и обсуждают нюансы сделки, которая, вероятно, вступит в силу уже в сентябре.

Предметом соглашения станут от пяти до 30 зерновозов, следующих с грузом «опасными водами», которые участники переговоров стремятся оградить от опасностей.

Украинский экс-чиновник утверждает, что риски страхования судов с зерном можно разделить между иностранными страховщиками и принадлежащим Киеву госбанком. Не исключается также привлечение государственного фонда, куда поступают средства налога на продажу топлива. Обычно их расходуют на ремонты украинских автомагистралей.

Зерновая сделка, предполагающая в числе прочего вывоз из портов Украины на Черном море зерновой продукции, прекратила свое существование 18 июля. Это произошло после выхода из нее России, в отношении которой условия соглашения не выполнялись изначально.
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12 комментариев
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  1. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 12:54
    -1
    Тут дело такое: принцип страхования заключается в том, что, скажем, за эксплуатацию каждого из 100 судов хозяевами выплачивается небольшая сумма страховой компании, а в случае гибели одного из них, страховая компания возмещает ущерб из этих средств. Понятно, когда страхуешь кого-нибудь от случайного столкновения с айсбергом или с другим кораблём. Тогда страховать - выгодно. А если страхуешь суда в зоне военных действий и из каждых ста судов на дно пойдут, скажем, десять-двадцать. Кто рискнёт пойти по миру с таким страхованием?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:54
    +3
    Классно придумано, фифти-фифти, 50 % ваши реальные гроши, а 50 % нацбанка, у которого нема грошей. Хотя, под такой замес, случись что с застрахованным "корытом", напечатают.... Где-то это уже было.....
    "На тебе 100 миллионов! Слушай, возьми все, я себе еще нарисую!"
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:58
    +1
    Поглядим - посмотрим: только я терзаюсь смутными сомнениями, что Ллойд впишется в такую авантюру.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +3
    Торопися не надо.Ждём когда украинская сторона заключит контракты по фрахту и страхованию и разносим к чертям портовую инфраструктуру.Делаем непотребно долгой погрузку.И всё.Суда целы ,экипажи на них целы,судовладельцы довольны ,страховщики довольны- Украина с носом и своим зерном. lolТопить ни кого не надо ,мы же не изверги.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:40
      0
      А ведь уверены все, что Россия не станет топить зерновозы под иностранным флагом, с чего бы вдруг.... Я был приятно удивлен, когда мы отважились на досмотр одного сухогруза, якобы идущего в Измаил. Но ведь не развернули и не утопили, хотя капитан отказывался подчиниться приказу остановиться к досмотру. Досматривать с таким риском, с высадкой с вертолета на палубу, это тот ещё цирк - себе дороже, если грохнем свой вертолет с людьми.
      Остается лишь долбить по портовой инфраструктуре и уничтожить все существующие транспортеры зерна в трюмы судна. Вопрос, чем долбить. Стоимость всего транспортера наверняка меньше стоимости одного "Калибра", а одной ракетой всю длину не повредишь. Дешевые "Герани", что комариный укус слону, собственно для транспортёра, если только не сожгут силовую ПС и обесточат весь комплекс.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:08
    +1
    "А в остальном полагаю, что Карфаген должен быть разрушен"(С) Катон Старший.
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 13:09
    -3
    А что, вариант рабочий - сухогрузы с зерном в чёрном море не тонули в последнее время, в отличии от крейсеров и удк. Так что риски страховщиков небольшие...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:47
      +1
      Цитата: Владимир80
      Так что риски страховщиков небольшие...

      Риск можно создать искусственно и в это обвинить Россию.
      Наверное все помнят о взрыве плавающей мины в районе Румынии, где румыны не задумываясь обвинили Россию.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:50
      0
      сухогрузы с зерном в чёрном море не тонули в последнее время
      Какой вы воинственный! Чем топить будем, ракетами с воздуха или торпедами с моря? На флаг, под которым ходит судно будем смотреть или всех подряд? А почему США не топила наши суда, возившие грузы во Вьетнам во время войны, причем, даже в порту Хайфона? Может, чего боялись?
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:12
    0
    Обычно их расходуют на ремонты украинских автомагистралей.
    Украинские автомагистрали и ранее отличались замысловатостью идеи и широтой взглядов на налог за перемещение по вышеуказанным магистралям чего нельзя сказать о качестве дорожного полотна не говоря о направлении движения и соблюдения разметки и нет ничего удивительного в том что трафик на украинских дорогах превращается в броуновское движение за которое многие отдали свои жизни. Учитывая многолетний опыт работы на дорогах Индии и водах юго-восточной Азии (пиратство) английские страховые компании в том числе Lloyd's of London обрели богатый опыт страховых случаев. А что до строительства дорог то например израильско-палистинская дорожная карта так и осталась на бумаге, а камни из пращи не теряют свою актуальность от чего очереди к Стене Плача не становятся меньше без какого-либо участия английских страховых компаний (на первый взгляд)... request
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:30
    0
    разделить между иностранными страховщиками и принадлежащим Киеву госбанком.
    А в киевском госбанке что-то есть или рассчитывают на очередной транш от МВФ?
    обеспечение безопасности судов, перевозящих зерно из украинских черноморских портов.
    Ну если в Lloyd’s of London рисковые мужики сидят, то тогда конечно. Посмотрим чем все закончится, т.к. частенько заявленное киевским представителем на деле оказывается пустышкой.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:03
    0
    Потопить парочку пасудин остальные не полезут жаль у власти не те люди сейчас.