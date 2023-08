Украинский экс-чиновник: риски страхования судов с зерном можно разделить между страховщиками и нацбанком

Киевские власти обсуждают вопросы страхования судов-зерновозов с крупными мировыми страховыми компаниями. Обсуждение вскоре может завершиться заключением соглашения.Об этом в интервью британской газете The Financial Times рассказал бывший заместитель главы Министерства экономики Украины Александр Грибань.Целью переговоров, по его словам, является обеспечение безопасности судов, перевозящих зерно из украинских черноморских портов. В них участвуют банки и госструктуры Украины, а также международные страховые компании, в числе которых знаменитая Lloyd’s of London. Стороны прорабатывают и обсуждают нюансы сделки, которая, вероятно, вступит в силу уже в сентябре.Предметом соглашения станут от пяти до 30 зерновозов, следующих с грузом «опасными водами», которые участники переговоров стремятся оградить от опасностей.Украинский экс-чиновник утверждает, что риски страхования судов с зерном можно разделить между иностранными страховщиками и принадлежащим Киеву госбанком. Не исключается также привлечение государственного фонда, куда поступают средства налога на продажу топлива. Обычно их расходуют на ремонты украинских автомагистралей.Зерновая сделка, предполагающая в числе прочего вывоз из портов Украины на Черном море зерновой продукции, прекратила свое существование 18 июля. Это произошло после выхода из нее России, в отношении которой условия соглашения не выполнялись изначально.