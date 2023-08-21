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Киев сумел организовать модернизацию танков Т-64БВ на предприятиях ОПК своих европейских союзников

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Киев сумел организовать модернизацию танков Т-64БВ на предприятиях ОПК своих европейских союзников

Украинская армия начала получать на вооружение модернизированные танки Т-64БВ в модификации 2022 года. Несмотря на то, что танковые заводы на Украине практически не работают, Киеву удалось наладить производство тяжелой бронетехники на предприятиях своих европейских союзников.


Новая модификация танка Т-64БВ, названная образцом 2022 года, появилась перед началом российской спецоперации. Новый танк, по своей сути, является дальнейшим развитием Т-64БВ образца 2017 и 2019 годов. От машины еще советского времени модернизированный Т-64БВ отличается установкой некоторых современных систем и устройств.

В частности, модернизированный танк получил новый прицел наводчика с тепловизионной матрицей, позволяющей вести огонь на дальности 6 км. Кроме того, часть танков получила и ночной прицел. Установлена современная аппаратура связи и спутниковой навигации. Механик-водитель получил цифровую панель.

Визуально модернизированный танк можно отличить от базовой модели по наличию противокумулятивных решеток, прикрывающих зону машинно-трансмиссионного отделения. Кроме того, внешние топливные баки получили дополнительную противоосколочную защиту, командирский пулемет прикрыла дополнительная бронепанель. Также танк лишился инфракрасного прожектора "Луна" на левой половине башни, это место закрыто динамической защитой.

Как отмечается, первые модернизированные Т-64БВ образца 2022 года появились на поле боя в начале этого года, несмотря на фактически уничтоженные бронетанковые заводы на Украине. Как пишет украинская пресса, Киеву удалось наладить модернизацию танков на предприятиях Польши и Чехии, куда поступает поврежденная в боях техника. Это польский бронетанковый завод Bumar-Galaxy в Гливице, выполняющий работы в рамках контракта с Укроборонпромом, а также ряд предприятий чешского ОПК, какие точно не называется.
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18 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:21
    +10
    танковые заводы на Украине практически не работают,

    " Я вам не скажу за всю Одессу", но вна Украине на войну работают сотни больших и малых целёхоньких предприятий. Загружены военными заказами под завязку.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:26
      +7
      Цитата: Румaтa
      танковые заводы на Украине практически не работают,

      " Я вам не скажу за всю Одессу", но вна Украине на войну работают сотни больших и малых целёхоньких предприятий. Загружены военными заказами под завязку.

      Несомненно. В каждом областном и районном центре есть промышленное производство и часть его работают на ВСУ. Благо Европа готова это финансировать.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:32
      -1
      Вы верно заметили про ВПК на вна.Если и не "цветет и пахнет",но работает.Есть предприятия,которые вывезли в Польшу и Чехию.И да-танковое производство к чехам,авиационное производство(двигатели итд)в Польшу.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:03
      -2
      Без тормозной системы и с заваренными люками...
  2. BAI
    BAI Сегодня, 13:25
    0
    Как пишет украинская пресса, Киеву удалось наладить модернизацию танков на предприятиях Польши и Чехии, куда поступает поврежденная в боях техника.

    Уничтожить. Со словами: военная техника ВСУ - законная цель. И посмотреть реакцию. Полезут в драку или нет. Как Запад с поставками оружия.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:34
      +5
      Уничтожить что?Военное производство в Польше и Чехии?? belay Да,как бы гораздо ближе было,но не срослось.. recourse С чего бы теперь лупить по странам НАТО
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:25
    +7
    Нельзя допускать эвакуацию с полей подбитых танков, тогда и модернизировать нечего будет... Впрочем, советовать всегда легче, чем делать...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:04
      0
      Нельзя допускать эвакуацию с полей подбитых танков
      Почему сразу на память приходит наш новенький Т-90, оставленный в лесах под Харьковом прошлой осенью? Как это мы позволили его эвакуировать, да ещё врагу?
      Вчера здесь у Митрофанова была статья, с вариантами дожигания подбитой техники. Он признает, что пока это не очень получается у нас. Жаль, но вчера услышал по ТВ, что на выставке подбитой техники в Алабино, не смогли выставить ни одного подбитого "Леопарда".
  4. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:26
    -7
    как можно "модернизировать" танки в стране с иной концепцией танкоделания? чушь какая-то
    в лучшем случае - гаражный сервис. все вручную, на глазок, примерно и т.д.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 13:32
      -4
      тю! а шо? хо хлопитеков таки за живот задело? так обосритесь мне назло! laughing
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:34
      +3
      Цитата: VoprosNeudobny
      в лучшем случае - гаражный сервис. все вручную, на глазок, примерно и т.д.

      Ага, я помню, как с завистью в глазах наши лазили по грузинским танкам, прошедшим капиталку на Украине. С израильтянской оптикой.
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:17
      0
      VoprosNeudobny, поясните мне на пальцах, а то я плохо понимаю про "концепцию танкоделания". В чем проблема вместо одной р/станции установить другую? Так же с прицелами и тепловизорами... А уж обвешать снаружи решетками или динамической защитой... Или у танков, как у человека, чужие органы могут не прижиться? Вы трансплантологию с "танкоделанием" не путаете? lol
  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 13:27
    -3
    а это говори о том, что техника после ремонта - должна сжигаться сразу же после пересечения границы на платформах ж/д или авто транспорте.
    а следовательно границы - значительно сдвигаются с существующих.

    а значит в 2024 году все услышат лозунг о том, что при таком ведении СВО со стороны РФ - Украина успешно ведет операцию.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:28
    +1
    В далеком 1985 г., еще курсантами стреляли из ночного прицела на Т-72, Т-64, Т-80. А за механика-водителя порадовался...., на кой ляд ему цифровая панель и спутниковая навигация, если он постоянно в прямоугольный триплекс смотрит круглыми глазами, а ночью в окуляры ТВН квадратными глазами, а под водой и гирополукомпаса хватало, правда, в это время можно и на цифровую панель поглазеть.....
    1. Holgerton
      Holgerton Сегодня, 14:30
      0
      Ну как зачем, вещь вполне необходимая.
      Для мехвода гораздо проще контролировать параметры танка на мониторе, вместо набора разных в тусклом освещении боевого отделения, особенно в боевой обстановке, под обстрелом и т.д.

  7. AVESSALOM
    AVESSALOM Сегодня, 13:37
    +2
    Это к вопросу кому выгодно затягивание СВО..
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:40
    0
    Киеву удалось наладить модернизацию танков на предприятиях Польши и Чехии
    По поводу Польши и Чехии даже сомнения не возникали, что будут использовать свои производственные мощности для помощи Киеву. Так они еще в добавок и модернизацией занялись.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:01
    0
    Цитата: Румaтa
    танковые заводы на Украине практически не работают,

    " Я вам не скажу за всю Одессу", но вна Украине на войну работают сотни больших и малых целёхоньких предприятий. Загружены военными заказами под завязку.

    Если так, то они должны быть последовательно уничтожены вместе со специалистами.