На форуме «Армия-2023» был представлен КРВД - комплект оперативного развёртывания временных дорог

На форуме «Армия-2023» был представлен комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД. Этот механизированный комплект предназначен для пропуска колесной и гусеничной бронетехники в условиях труднопроходимых и заболоченных участков местности, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.Представленный на форуме комплекс размещается на шасси автомобиля КамАЗ-63501 и при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна шириной 4,6 метров.Время, необходимое для укладки одного комплекта дорожного полотна, составляет 5 минут. Комплекс способен за 20 минут собрать установленное на препятствии дорожное полотно. КРВД способен обеспечить пропуск колесной техники с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничной бронетехники с нагрузкой до 60 тонн на ось.При подходе к трудному участку местности при помощи электродвигателя барабан с алюминиевым дорожным полотном со специальным полимерным покрытием разматывается перпендикулярно платформе. Край полотна подкладывается под задние колеса машины, после чего КамАЗ с рулоном начинает движение задним ходом, разматывая под себя дорожное полотно, тем самым утрамбовывая его в грунт с помощью собственного веса.После прохождения бронетехники КРВД так же оперативно при помощи все того же электродвигателя собирает расстеленное полотно для дальнейшего продвижения к следующей точке развертывания.