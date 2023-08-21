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На форуме «Армия-2023» был представлен КРВД - комплект оперативного развёртывания временных дорог

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На форуме «Армия-2023» был представлен КРВД - комплект оперативного развёртывания временных дорог

На форуме «Армия-2023» был представлен комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД. Этот механизированный комплект предназначен для пропуска колесной и гусеничной бронетехники в условиях труднопроходимых и заболоченных участков местности, а также для оборудования подходов к мостам и переправам.


Представленный на форуме комплекс размещается на шасси автомобиля КамАЗ-63501 и при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна шириной 4,6 метров.




Время, необходимое для укладки одного комплекта дорожного полотна, составляет 5 минут. Комплекс способен за 20 минут собрать установленное на препятствии дорожное полотно. КРВД способен обеспечить пропуск колесной техники с нагрузкой на ось до 12 тонн и гусеничной бронетехники с нагрузкой до 60 тонн на ось.



При подходе к трудному участку местности при помощи электродвигателя барабан с алюминиевым дорожным полотном со специальным полимерным покрытием разматывается перпендикулярно платформе. Край полотна подкладывается под задние колеса машины, после чего КамАЗ с рулоном начинает движение задним ходом, разматывая под себя дорожное полотно, тем самым утрамбовывая его в грунт с помощью собственного веса.

После прохождения бронетехники КРВД так же оперативно при помощи все того же электродвигателя собирает расстеленное полотно для дальнейшего продвижения к следующей точке развертывания.
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9 комментариев
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  1. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:47
    -1
    Представленный на форуме комплекс размещается на шасси автомобиля КамАЗ-63501 и при развертывании укладывает (а потом собирает обратно для дальнейшей транспортировки) 50 метров дорожного полотна шириной 4,6 метров.
    50 метров - дальше что? Фашины? Похоже гора родила мышь, впрочем пусть испытают в бою, тогда и оценим. На выставках любой макет прокатит, а вот в бою - большой вопрос. sad
    1. Трус
      Трус Сегодня, 14:22
      0
      "впрочем пусть испытают в бою"
      Разрешения диванного спеца, как раз им и не хватало.
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 14:03
    +5
    Эта алюминиевая лента соберётся обратно после проезда колонны? Да с грязью, ветками...
  3. tabex
    tabex Сегодня, 14:06
    0
    У русполимера есть более практичные решения, в том числе для гусеничной техники весом до 70 тонн.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 14:51
      0
      А вообще, правильно про гусеничную технику говорить "на ось"? Что у неё за оси?
  4. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:10
    +1
    Поскольку написано мало, нырнул в интернет.
    " Навеску, катушку с дорожным полотном, закупили за рубежом. Компания "Техпромимпорт". Разработчик и производитель оригинального изделия - компания FAUN Trackway. Предлагает целый комплекс временных покрытий для различных задач.
    В 2012 г. "Техпромимпорт" предлагала зарубежное оборудование на шасси тогда еще УРАЛа дорожникам подразделений нефте и газодобычи и переработки. Тем не очень понравилось, потому что временное покрытие - АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ. "Техпромимпорт" переключился на военных. Уверил обещаниями, что полностью локализует производство в России. Что сейчас локализовано - неизвестно. Ну и вопросы с патентами я как понимаю нисколько не решены."
    В Советском Союзе, хотя бы галоши делали.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:22
      +1
      Цитата: Гардамир
      В Советском Союзе, хотя бы галоши делали.

      Купила мама Леше отличные галоши.
      Галоши - настоящие, красивые, блестящие.
      Теперь, хоть и захочешь, а ноги не промочишь.
      Домой с гулянья Леша пришел в одной галоше.
      Галоша настоящая, красивая, блестящая...
      Но мама удивилась: Алеша, что случилось?
      Ответил маме Леша: - Я кошке дал галошу,
      Галошу - настоящую, красивую, блестящую.
      Мне жалко кошку стало, босой она гуляла.
      Ведь некому галошки купить для бедной кошки:
      Галоши - настоящие, красивые, блестящие.
      Чтоб ей не простудиться, решил я поделиться.
      Но мама на Алешу сердита за галошу,
      Галошу - настоящую, красивую, блестящую.
      А он не понимает, за что его ругают.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:16
    +2
    Зачем изобретать велосипед?
    Аэродромные плиты металлические К-1Д. Вес 45 кГ.
    1. hiller
      hiller Сегодня, 14:30
      0
      С языка сняли. На Дальнем востоке километры мостили без проблем. Весьма удобно. Потом собирали и переносили при необходимости. Если вертикально ставить с шагом 25м отличный забор. Между секциями натягивается колючая проволока. Быстро, практично и эффективно.