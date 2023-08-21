н.п. Работино, противник пошел в штурм с северного участка, идут бои, резервы уничтожаются артиллерией, противник применяет западную технику

Украинская армия сумела продвинуться на Ореховском направлении юго-восточнее Работино. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.В украинском военном ведомстве снова заявили о продвижении ВСУ на Ореховском направлении. По словам Маляр, украинские войска сумели вклиниться в оборону российской армии и выбить подразделения ВС России с занятых позиций между Работино и Вербовым. При этом она заявила, что в настоящее время штурмовые отряды российской армии предпринимают попытки вернуть утраченные позиции. Также ВСУ якобы продвинулись южнее Малой Токмачки, сумев отодвинуть российские силы.Между тем, согласно поступающей с передовой информации, в том числе и от парней, воюющих на Ореховском направлении, Маляр снова выдала желаемое за действительное. Да, ожесточенные бои в районе Работино идут уже который день, ВСУ бросают в бой все новые силы, не считаясь с потерями, но занять село у них так и не получилось. Хотя, будем честными, за северные окраины они зацепились и выбить их оттуда не удается.По последним данным, поступающим от "Архангелов спецназа", а эти бойцы как раз под Работино воюют, все подступы к селу пристреляны нашей артиллерией, которая не дает всушникам применять бронетехнику, уничтожая ее практически сразу. У противника много трехсотых, которых нет возможности эвакуировать.- пишут бойцы с передовой.Так что Маляр поторопилась объявить Работино подконтрольным ВСУ. С другой стороны, это обычная тактика Киева, объявлять о несуществующих победах, поскольку говорить больше не о чем.