Военное обозрение
Войти Регистрация

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продвижении штурмовых отрядов ВСУ в районе Вербовое под Ореховом

20
Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продвижении штурмовых отрядов ВСУ в районе Вербовое под Ореховом

Украинская армия сумела продвинуться на Ореховском направлении юго-восточнее Работино. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.


В украинском военном ведомстве снова заявили о продвижении ВСУ на Ореховском направлении. По словам Маляр, украинские войска сумели вклиниться в оборону российской армии и выбить подразделения ВС России с занятых позиций между Работино и Вербовым. При этом она заявила, что в настоящее время штурмовые отряды российской армии предпринимают попытки вернуть утраченные позиции. Также ВСУ якобы продвинулись южнее Малой Токмачки, сумев отодвинуть российские силы.

Между тем, согласно поступающей с передовой информации, в том числе и от парней, воюющих на Ореховском направлении, Маляр снова выдала желаемое за действительное. Да, ожесточенные бои в районе Работино идут уже который день, ВСУ бросают в бой все новые силы, не считаясь с потерями, но занять село у них так и не получилось. Хотя, будем честными, за северные окраины они зацепились и выбить их оттуда не удается.

По последним данным, поступающим от "Архангелов спецназа", а эти бойцы как раз под Работино воюют, все подступы к селу пристреляны нашей артиллерией, которая не дает всушникам применять бронетехнику, уничтожая ее практически сразу. У противника много трехсотых, которых нет возможности эвакуировать.

н.п. Работино, противник пошел в штурм с северного участка, идут бои, резервы уничтожаются артиллерией, противник применяет западную технику

- пишут бойцы с передовой.

Так что Маляр поторопилась объявить Работино подконтрольным ВСУ. С другой стороны, это обычная тактика Киева, объявлять о несуществующих победах, поскольку говорить больше не о чем.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:39
    +2
    Под Работино пока непонятно что происходит.Пишут разное,не буду повторять непроверенное.Ясно одно,ситуация там тяжелая и бои идут ожесточенные.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:16
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Под Работино пока непонятно что происходит.

      Восточнее ВС РФ пришлось занять оборону на основной линии у Вербового. ВСУ несущественно, но всё же продвинулись и по трассе Н-08 в сторону Новофёдоровки. А это угроза для российских подразделений в Новопокровке. В лоб этот населённый пункт украинские войска не атакуют из-за минных полей. А вот основную их часть на линии Работино-Вербовое они преодолели.
      Это несёт серьёзную угрозу для ВС РФ. Само село Работино сейчас – зона активных боевых действий. ВСУ на северных окраинах, ВС РФ – на южных. Украинские войска также пытаются обойти населённый пункт и по лесопосадкам прорываться к Новопрокоповке. Частично им это удаётся.
      Западнее Вербового после переброски двух дополнительных отрядов на двух БТР Stryker десантники 82 бригады смогли вытеснить бойцов ВС РФ с пары опорных пунктов. Сейчас украинские формирования пытаются окопаться в этом районе, несмотря на потери. (WarGonzo)
      1. Неизменный
        Неизменный Сегодня, 14:26
        0
        Да там на самом деле не то было. ... На фото, всем известная балаболка, объясняет своим собутыльникам, про странные ощущения в животе и про глубинный смысл происходящего. А они ей типа сочувствуют, говорят, что последняя пьянка была уже неделю назад почти, а рвота по утрам всё не кончается, ко врачу посылают, а на заднем плане там - просто, посылают lol
        Это уже вторая такая фотка на ВО. Третий раз если она то же самое будет делать, ну сомнений уже не останется никаких совсем)).
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 14:48
          0
          Наш Зам. МО получше во всех отношениях, куда там этой жабе
  2. БойКот
    БойКот Сегодня, 13:41
    +3
    По идее, оставшиеся в серой зоне раненые, которых невозможно эвакуировать, это сильнейший удар по моральной стойкости. Лучше уж сразу, чем лежать и мучаться, и все равно потом задвухсотиться. Но на всушников как-то слабо действует. Они люди вообще?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:46
      -4
      При чем тут раненные?Во первых,в бою непонятно бывает,погиб боец или ранен.Если до него не добраться,или большой риск пойти проверять оставшихся на поле боя.Во вторых.О моральной стойкости.А им этого не занимать-они уверены что сражаются за свою родину,дом,семью.И главнее всего-уничтожить орков -агрессоров(ну,так внушили)
    2. Квас
      Квас Сегодня, 13:46
      +3
      Возможно активно принимают боевые наркотические препараты?
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 13:58
        +1
        "Боевая химия" не вызывает изменение сознания. Она отключает усталость и повышает болевой порог, не более того. Никому не нужны сумасшедшие на поле боя, которые могут словить глюки и поубивать своих.
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:54
      +6
      Всё продумано, "по стандартам НАТО". ВСУ проводят очень частые, по нашим меркам, ротации, и личный состав не успевает проникнуться духом неминуемой смерти. Пару дней перетерпеть - и в тыл на отдых, а там деньги платят и кормят. НАТОвские психологи свой хлеб не зря едят, и очень тщательно подходят к обеспечению психологической устойчивости, а также ведению информационных операций. Кое-кому стоило бы поучиться.
    4. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:55
      +3
      Они под первитином или ещё чем то, нет ни боли ни страха.
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 13:43
    +3
    Маляр на то она и "маляр" , чтобы всё что касается ВСУ подкрашивать, да отбеливать...Подождём - увидим...
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:49
    +6
    Напишу в стиле ЦИПСО-шников наоборот:
    Да об этом Работино слышно с самого начала "контрнаступа", прям с начала июня его берут, берут и всё никак...

    А вот почему молчат о Синьковке? Что там? Есть ли какие-то новости? А то говорят разное...

    Не буду повторять непроверенные данные, а то некоторые военкоры очень волнуются, но ходит слух, что ВС РФ перегруппировались и взяли её? Это правда?

    А ещё некоторые паникеры что-то говорят о взорванных мостах в Купянске и бегстве оттуда администрации и офицеров ВСУ. Что-то как-то тревожно, вдруг это неправда?
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:06
      +5
      Синьковка под ВС РФ и это факт, господствующие высоты у Купянска под ВС РФ -тоже факт. Про факты пишут обычно в официальных сводках МО РФ , а это многим не интересно, гораздо интереснее почитать какого нибудь околовоенного блогеришку или того хуже мошенника срочно сборщика с красиво поставленным "эпистолярным жанром"
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 14:16
        0
        Романов 92 ещё ночью сказал, что ВСУ в центре Работино. Арх. Спецназа чос назад подтвердил. Идут бои. Про Старомайорское и Урожайное то же сначала никто не верил. Но факты упрямая вещь. А если Пушилин и Гагин сказали, что мы контролируем эти деревни, значит точно отошли. А блогеришки бывают честнее генералов, особенно Московских.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:49
    +4
    "....Маляр поторопилась объявить Работино подконтрольным ВСУ...", а в это время началась эвакуация еще из 68 населенных пунктов на Купянском направлении. К чему бы это?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:55
      +4
      Походу, народ не представляет, где Работино и где Купянск...... Ну да ладно, я не в обиде.
    2. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:08
      +4
      Да и военная администрация Купянска вместе сбушниками его покинули , знамо к чему . wink laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:55
    +5
    Маляр согласно своей фамилии и конечно должности просто обязана грязные стены в "украинской хате" хоть немного забелить.
  7. Cicerist98
    Cicerist98 Сегодня, 14:08
    +3
    "The Ukrainian army managed to advance in the Orekhovsky direction southeast of Rabotino. This statement was made by the Deputy Minister of Defense of Ukraine Hanna Malyar.....
    Meanwhile, according to information coming from the front line, including from the guys fighting in the Orekhovsky direction, Malyar again wishful thinking."

    If what the Ukrainian regime spokeswoman says is really wishful thinking, according to Russians at the frontline, then why is this statement being printed here as a headline? Is this a Russian military affairs website, or a mouthpiece site for Ukro regime propaganda??
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 14:45
      0
      Хороший вопрос. Ну, видимо потому что на сайте ВО нет разделов "Юмор" и "Дезинформация" этот материал разместили в "Новости". Хотя правильнее было бы в "Мнения" или вообще не размещать.