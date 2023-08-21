Военное обозрение
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Западная пресса: Северокорейские хакеры намеревались совершить атаку перед началом учений между США и Южной Кореей

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Западная пресса: Северокорейские хакеры намеревались совершить атаку перед началом учений между США и Южной Кореей

Хакеры из Северной Кореи предприняли несколько попыток взломать центр управления совместных учений США и Южной Кореи, сообщает Bloomberg. Так, по данным южнокорейских правоохранительных органов, КНДР, таким образом, намеревалась получить данные о предстоящих военных учениях между Вашингтоном и Сеулом.


Ложные электронные письма, адресованные одной из компаний, расположенной в Республике Корея, якобы исходили из северокорейской провинции Кёнги-Намбу. Злоумышленники пытались украсть информацию по электронной почте южнокорейских подрядчиков, которые работают в центре моделирования военных учений вышеупомянутых стран. Киберпреступники в своих письмах выдавали себя за лиц, представляющих интересы американских военных. В итоге им удалось заполучить одну из учётных записей сотрудника и установить код.

Стоит отметить, что действия Пхеньяна в этом направлении связаны со стартовавшими сегодня учениями под названием Ulchi Freedom Shield, продлятся которые вплоть до 31 августа. Данные тренировки военных двух стран станут крупнейшими за всю историю южнокорейско-американских отношений. КНДР же, в свою очередь, осуждает подобные действия, расценивая их как подготовку к вторжению.
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1 комментарий
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  1. Попуас
    Попуас Сегодня, 19:36
    0
    Очередь "северокорейских хакеров" Трампа президентом выбирать lol