Западная пресса: Северокорейские хакеры намеревались совершить атаку перед началом учений между США и Южной Кореей

Хакеры из Северной Кореи предприняли несколько попыток взломать центр управления совместных учений США и Южной Кореи, сообщает Bloomberg. Так, по данным южнокорейских правоохранительных органов, КНДР, таким образом, намеревалась получить данные о предстоящих военных учениях между Вашингтоном и Сеулом.
Ложные электронные письма, адресованные одной из компаний, расположенной в Республике Корея, якобы исходили из северокорейской провинции Кёнги-Намбу. Злоумышленники пытались украсть информацию по электронной почте южнокорейских подрядчиков, которые работают в центре моделирования военных учений вышеупомянутых стран. Киберпреступники в своих письмах выдавали себя за лиц, представляющих интересы американских военных. В итоге им удалось заполучить одну из учётных записей сотрудника и установить код.
Стоит отметить, что действия Пхеньяна в этом направлении связаны со стартовавшими сегодня учениями под названием Ulchi Freedom Shield, продлятся которые вплоть до 31 августа. Данные тренировки военных двух стран станут крупнейшими за всю историю южнокорейско-американских отношений. КНДР же, в свою очередь, осуждает подобные действия, расценивая их как подготовку к вторжению.