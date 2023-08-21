Командующий ВС ВСУ Сырский запросил заседание ставки в связи со сложной ситуацией в районе Купянска

Российские войска значительно продвинулись в Харьковской области, выбив противника из нескольких опорных пунктов и окончательно взяв под контроль Синьковку. Генштаб ВСУ сообщает о сложной обстановке и большой вероятности обрушения фронта. По имеющимся данным, командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский запросил заседание ставки по сложившейся ситуации.Штурмовые отряды российской армии взяли Синьковку, кадры с российскими военными в этом населенном пункте активно распространяются в Сети как российскими, так и украинскими ресурсами. Наступление на Купянск продолжается, фактически бои идут в предместьях города. Судя по последним действиям ВСУ, оборонять левобережную половину Купянска они не будут, иначе зачем было подрывать мост через Оскол. На данный момент вся левобережная часть от города отрезана.Украинская ЦИПСО разгоняет тему о якобы готовящемся на Купянском направлении контрударе ВСУ, но это обычный вброс, имеющихся здесь сил, учитывая переброшенные резервы, еще хватает для организации сопротивления, но для наступательных действий их очень мало. А перемещение по разным дорогам одних и тех же тралов с бронетехникой призвано создать впечатление переброски большого количества техники, но на фронте от этого ее не прибавляется.На этом фоне командующий ВС ВСУ Сырский доложил Зеленскому о сложившейся ситуации, грозящей прорывом обороны ВСУ с возможным выходом российской армии ко второй линии обороны, достраиваемой в районе Шевченково, а там только мобилизованные из Львова и Одессы, создающие видимость нахождения армии. Все боевые подразделения находятся на передовой и несут потери.Генерал просит Зеленского созвать заседание ставки, на котором должны будут приняты решения, способные повлиять на ситуацию. Что это будет, узнаем уже в ближайшие дни, наступление российских войск не останавливается.