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Министр обороны Дании назвал условием передачи датских истребителей F-16 Украине их использование только на «украинской» территории

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Министр обороны Дании назвал условием передачи датских истребителей F-16 Украине их использование только на «украинской» территории

Украина получит от Дании 19 самолетов-истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен во время визита Владимира Зеленского.


Глава датского военного ведомства назвал условия использования самолетов. Украина сможет их применять только на территории, которая признана «украинской» другими государствами. Как заявил министр, смысл передачи самолетов заключается в помощи Украине в вытеснении российских войск с той территории, которая признается Западом «украинской». Но здесь надо понимать, что «украинским» Запад считает, к примеру, и Крымский полуостров. Получается, что у Киева не будет ограничений для использования самолетов для ударов по объектам в Крыму.

Впрочем, когда именно произойдет передача самолетов, пока еще не решено. Для того должны быть, во-первых, подготовлены летчики, имеющие опыт полетов на подобных истребителях, во-вторых, подготовлены техники и инженеры, создана соответствующая инфраструктура для обслуживания самолетов. Пока все это украинским режимом не подготовлено, соответственно, и не очень понятно, кто будет на переданных самолетах летать, кто будет их обслуживать и ремонтировать и где.

Многие западные эксперты утверждают, что передача самолетов F-16 вряд ли серьезно улучшит положение Киева. Не исключено, что самолеты повторят судьбу другой западной военной техники, которая сейчас массово уничтожается на Запорожском и других направлениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / user:Pajx
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11 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:28
    -2
    а дания ядерный удар не хочет получить иза самов ???????? мне кажется очень хочет
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:41
      -1
      Цитата: opuonmed
      а дания ядерный удар не хочет получить иза самов ???????? мне кажется очень хочет

      Ой да хватит. Хотите что бы завтра в каждой европейской стране появилось ядерное оружие?
      1. Aken
        Aken Сегодня, 14:53
        +1
        Оно и так есть во многих местах. Ничего не изменится.
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 14:54
        0
        Цитата: Арон Заави
        Ой да хватит.

        Несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались», — заявил Владимир Путин в обращении, которое транслировалось на телеканале «Россия — 24». !
        наверное там также Путину сказали Ой да хватит ))))))))
    2. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 14:51
      -1
      Цитата: opuonmed
      а дания ядерный удар не хочет получить иза самов ???????? мне кажется очень хочет
      Ну давайте, ударяйте.
  2. Joker62
    Joker62 Сегодня, 14:28
    +1
    Министр обороны Дании назвал условием передачи датских истребителей F-16 Украине их использование только на «украинской» территории

    Какой наивный этот министр... fool Верить укрорейху - себя не уважать! hi
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 14:31
    +1
    самолеты повторят судьбу другой западной военной техники
    Хотелось бы....Будем надеяться !
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 14:36
    +1
    Сделал гадость теперь обставляется, ну и заодно как лазейку себе оставляет. Вдруг через год будет не выгодно отдавать самолеты, будет предлог для отказа.
  5. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 14:37
    0
    Всегда нравился этот подход на западе с некими условиями использования оружия. Эксперты и СМИ это очень любят обсасывать хотя за этими словами нет ничего.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:49
    0
    В ответ можно пообещать, что РФ тоже обязуется использовать Кинжалы и Калибры исключительно по территории дании.
  7. dump22
    dump22 Сегодня, 14:50
    0
    Датчане решили быстрее всех.
    Но не не только они. Там еще и Нидерланды собираются передавать свои самолеты.

    https://www.mk.ru/politics/2023/08/21/raskryta-skhema-peredachi-ukraine-amerikanskikh-istrebiteley-f16.html
    Нидерланды и Дания передадут Украине более шестидесяти истребителей F-16.

    Голландский премьер-министр Марк Рютте не указал точное количество пожертвований Нидерландов Киеву, но сказал, что в военно-воздушных силах Нидерландов насчитывается 42 самолета.

    «Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и украинским военно-воздушным силам», – сказал Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины на авиабазе в Эйндховене.