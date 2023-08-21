Министр обороны Дании назвал условием передачи датских истребителей F-16 Украине их использование только на «украинской» территории

Украина получит от Дании 19 самолетов-истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен во время визита Владимира Зеленского.Глава датского военного ведомства назвал условия использования самолетов. Украина сможет их применять только на территории, которая признана «украинской» другими государствами. Как заявил министр, смысл передачи самолетов заключается в помощи Украине в вытеснении российских войск с той территории, которая признается Западом «украинской». Но здесь надо понимать, что «украинским» Запад считает, к примеру, и Крымский полуостров. Получается, что у Киева не будет ограничений для использования самолетов для ударов по объектам в Крыму.Впрочем, когда именно произойдет передача самолетов, пока еще не решено. Для того должны быть, во-первых, подготовлены летчики, имеющие опыт полетов на подобных истребителях, во-вторых, подготовлены техники и инженеры, создана соответствующая инфраструктура для обслуживания самолетов. Пока все это украинским режимом не подготовлено, соответственно, и не очень понятно, кто будет на переданных самолетах летать, кто будет их обслуживать и ремонтировать и где.Многие западные эксперты утверждают, что передача самолетов F-16 вряд ли серьезно улучшит положение Киева. Не исключено, что самолеты повторят судьбу другой западной военной техники, которая сейчас массово уничтожается на Запорожском и других направлениях.