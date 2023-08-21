О событиях на Купянском направлении появляется все больше неопределенной информации. Так, в интернете появились кадры, как утверждается, подрыва моста через реку Оскол в районе Купянска. Их публикуют украинские источники.По сообщению российских военных корреспондентов, к утру 21 августа был захвачен населенный пункт Синьковка в пяти километрах к северо-востоку от Купянска. Руководитель российской Харьковской администрации Виталий Ганчев утверждает, что ВСУ ушли из Синьковки, ряд военкоров пишет, что село находится в «серой зоне».Официального подтверждения о взятии Синьковки пока нет. Но Министерство обороны РФ ранее сообщало об улучшении тактического положения под Купянском. В свою очередь, украинские источники утверждают, что атаки ВС РФ в районе Синьковки якобы были отбиты.Но то, что происходит нечто серьезное, бесспорно. Ведь командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский запросил созыв Ставки верховного главнокомандующего именно для обсуждения сложной ситуации на Купянском направлении. Вряд ли из-за простого продвижения российской армии на километр-другой Сырский, отвечающий сейчас за Купянское направление, стал бы настаивать на созыве Ставки.Что касается кадров с подрывом моста, то их достоверность пока еще не подтверждена. Об этом пишут сами украинские паблики, авторы которых, судя по всему, тоже пока находятся в неведении относительно происходящего на Купянском направлении. Но если мост действительно подорвали, это свидетельствует о фактическом отказе ВСУ оборонять левобережную часть Купянска.