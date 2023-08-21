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Появились кадры, как утверждается, подрыва моста через реку Оскол в районе Купянска

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Появились кадры, как утверждается, подрыва моста через реку Оскол в районе Купянска

О событиях на Купянском направлении появляется все больше неопределенной информации. Так, в интернете появились кадры, как утверждается, подрыва моста через реку Оскол в районе Купянска. Их публикуют украинские источники.


По сообщению российских военных корреспондентов, к утру 21 августа был захвачен населенный пункт Синьковка в пяти километрах к северо-востоку от Купянска. Руководитель российской Харьковской администрации Виталий Ганчев утверждает, что ВСУ ушли из Синьковки, ряд военкоров пишет, что село находится в «серой зоне».

Официального подтверждения о взятии Синьковки пока нет. Но Министерство обороны РФ ранее сообщало об улучшении тактического положения под Купянском. В свою очередь, украинские источники утверждают, что атаки ВС РФ в районе Синьковки якобы были отбиты.


Но то, что происходит нечто серьезное, бесспорно. Ведь командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский запросил созыв Ставки верховного главнокомандующего именно для обсуждения сложной ситуации на Купянском направлении. Вряд ли из-за простого продвижения российской армии на километр-другой Сырский, отвечающий сейчас за Купянское направление, стал бы настаивать на созыве Ставки.


Что касается кадров с подрывом моста, то их достоверность пока еще не подтверждена. Об этом пишут сами украинские паблики, авторы которых, судя по всему, тоже пока находятся в неведении относительно происходящего на Купянском направлении. Но если мост действительно подорвали, это свидетельствует о фактическом отказе ВСУ оборонять левобережную часть Купянска.
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2 комментария
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  1. Сармат Саныч
    Сармат Саныч Сегодня, 14:48
    +3
    Собственно для специалистов это было понятно еще пару недель назад - сейчас ВСЕ стратегические высоты с востока от Купянска взяты нами под контроль.
    Оборона пригорода проломлена, удержать левый берег для ВСУк невозможно.
    В районе Кисловки и Петропавловки наш танковый прорыв. Уже идёт штурм н.п.
    Укры поняли, что их бросили(хотя и не могли не бросить, сил нет), кто не умеет плавать, будет сдаваться. С правого берега уже долбят по украм, пытающимся сбежать с левого.

    Два варианта развития:
    1. Сбегут из Купянска, относительно без сопротивления, заминировав весь город.
    2. Хотят устроить второй Бахмут. Но, и мы это знаем, резервов для данного проекта у них уже нет. Если только не снимут с белгородского направления. В этом случае получат сокрушительный в спину.

    Любой расклад для укров на Купянском участке - полная катастрофа. Какой бы вариант они не выбрали, весь харьковский фронт посыпется в ближайшие дни.

    А меж тем за последнюю неделю "случайно погиб" второй генерал НАТО. После американского генерала, "поскользнулся в Альпах насмерть" экс-глава Генштаба Пятой Республики, кстати в самом расцвете сил, один из лучших генерадов страны. Еще "в автокатастрофе" полковник ВВС США... Да кто их считает, НАТОвское мясо)))
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:52
      0
      по сути то весь фронт у них в районе Купянска и Красного Лимана , уже начал сыпаться, потому как не потянули и "фронт держать" и в "контрнаступ" идти под Артемовском и на двух направлениях -Южно Донецком и Запорожском.