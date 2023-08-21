В парламенте Нидерландов раскритиковали заявление главы правительства о поставках Украине истребителей F-16

В парламенте Нидерландов представители как левых так и правых партий раскритиковали премьер-министра страны Марка Рютте за то, что тот объявил о передаче украинской армии американских истребителей F-16 без предварительного согласования этого шага с Палатой представителей.Наибольшее беспокойство у нидерландских парламентариев вызывает принятие премьером подобного решения на фоне отставки правительства, о которой Рютте объявил в начале июля.Депутат от социалистической партии "Европейские левые" Яспер ван Дейк подчеркнул, что поставка Украине истребителей F-16 является далеко идущим решением, которое предварительно должно пройти обсуждение в Палате представителей, особенно, когда правительство страны готовится уйти в отставку.Ван Дейка также интересует, могут ли поставленные Украине истребители F-16 использоваться на территории России и как их передача позволит предотвратить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта на Украине.Представители нидерландской политсилы правого толка "Форум за демократию" в своем официальном заявлении назвали "безумием" решение главы правительства о поставках Украине истребителей. Парламентарии отметили, что голландские F-16 будут использованы Украиной для атак на российские цели. Депутаты обвинили уходящего в отставку премьера во втягивании Нидерландов в войну.Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов с разрешения властей США пообещал поставить киевскому режиму какое-то количество из имеющихся в распоряжении армии страны 42 истребителей F-16. Самолеты предполагается поставить Киеву после того, как украинские летчики и инженеры завершат подготовку с зарубежными инструкторами.