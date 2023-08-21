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В парламенте Нидерландов раскритиковали заявление главы правительства о поставках Украине истребителей F-16

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В парламенте Нидерландов раскритиковали заявление главы правительства о поставках Украине истребителей F-16

В парламенте Нидерландов представители как левых так и правых партий раскритиковали премьер-министра страны Марка Рютте за то, что тот объявил о передаче украинской армии американских истребителей F-16 без предварительного согласования этого шага с Палатой представителей.


Наибольшее беспокойство у нидерландских парламентариев вызывает принятие премьером подобного решения на фоне отставки правительства, о которой Рютте объявил в начале июля.

Депутат от социалистической партии "Европейские левые" Яспер ван Дейк подчеркнул, что поставка Украине истребителей F-16 является далеко идущим решением, которое предварительно должно пройти обсуждение в Палате представителей, особенно, когда правительство страны готовится уйти в отставку.

Ван Дейка также интересует, могут ли поставленные Украине истребители F-16 использоваться на территории России и как их передача позволит предотвратить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта на Украине.

Представители нидерландской политсилы правого толка "Форум за демократию" в своем официальном заявлении назвали "безумием" решение главы правительства о поставках Украине истребителей. Парламентарии отметили, что голландские F-16 будут использованы Украиной для атак на российские цели. Депутаты обвинили уходящего в отставку премьера во втягивании Нидерландов в войну.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Нидерландов с разрешения властей США пообещал поставить киевскому режиму какое-то количество из имеющихся в распоряжении армии страны 42 истребителей F-16. Самолеты предполагается поставить Киеву после того, как украинские летчики и инженеры завершат подготовку с зарубежными инструкторами.
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6 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:48
    +1
    Зеленский прям из кожи лезет... сколько радости в рукопожатии Рютте.
    Проблем будет много с этими Ф-16 у него...они станут первоочередными целями для наших ракет ...зря радуется.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:59
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Зеленский прям из кожи лезет... сколько радости в рукопожатии Рютте.

      Ну может же Зеля, без мыла, в задницу влезть !
    2. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 16:10
      +2
      Хотя самолеиу - 40 лет, это - серьезная многофункциональная машина. Которая, кстати, со всеми переделками намного пережила своего ровестника Миг29
  2. guest
    guest Сегодня, 15:49
    0
    и как их передача позволит предотвратить дальнейшую эскалацию вооруженного конфликта на Украине.

    Ну где то так же ка бензин тушит огонь. laughing
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:02
    0
    Уходящий напоследок может обещать что угодно, посмотрим, что пришлый обещать будет.
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 16:32
    0
    К сожалению, фотография только по пояс. Так-то, наверное, Зеленский еще и хвостом машет...