Начальник пресс-центра группировки «Центр»: более 30 военнослужащих и несколько единиц техники потеряли ВСУ в ходе боёв с подразделениями группировки

Ожесточенные бои в зоне проведения СВО продолжаются на всех направлениях от Харьковщины до Запорожья, хотя так называемое контрнаступление ВСУ было в основном нацелено на Запорожское направление.
Участвующие в боевых действиях в зоне СВО российские подразделения делятся на пять групп – «Запад», «Центр», «Юг», «Восток» и «Днепр». Группировка «Центр» прикрывает узкое направление фронта на Донбассе от Сватово до Соледара. Об оперативной обстановке в зоне ответственности группировки рассказал начальника ее пресс-центра подполковник Александр Савчук.
По словам офицера, в ходе отражения нескольких попыток ВСУ вернуть утраченные позиции в районе Торского участка и Серебрянского лесничества, что на стыке ДНР и ЛНР, противник потерял более 30 бойцов, а также один танк, одну БПМ и два военных пикапа. Атаки были предприняты штурмовыми группами двух механизированных бригад ВСУ – 63 и 42-й.
Кроме того, по противнику было нанесено восемь ракетных ударов авиацией группировки «Центр» близ населенных пунктов Новосадовое и Червоная Диброва. А российский ЗРК «Тор-М1» сбил у Кременной украинский БПЛА. Савчук также сообщил о подавлении трех десятков артиллерийских точек противника в результате контрбатарейной борьбы.