Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

Столь ничтожно низкие размеры стипендий не позволяют студентам осваивать образовательные программы. На такую выплату сегодня невозможно прожить, именно поэтому, как следует из данных, предоставленных ВШЭ, более 50% процентов от общего числа студентов по стране вынуждены совмещать учёбу и работу

Группа депутатов Государственной Думы (ГД) РФ от ЛДПР вместе с сенатором Еленой Афанасьевой выступили с предложением, предусматривающим увеличение стипендии учащихся в вузах страны до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе российского парламента.Так, в соответствии с предлагаемыми парламентариями поправками в законы «Об образовании в России» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальная государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия не должны превышать уровень в 16242 рубля – суммы МРОТ, установленной государством на 2023 год. На сегодняшний день в некоторых высших учебных заведениях страны эти государственные выплаты составляют 1825 рублей в месяц.– следует из пояснительной записки авторов законопроекта.В то же время, поясняется в документе, благодаря соответствующим поправкам будет установлен достойный уровень стипендии, что, в свою очередь, позволит повысить не только качество образования, но и конкурентоспособность страны.Однако правительство законопроект не поддержало, ссылаясь на то, что для реализации данной инициативы потребуются дополнительные средства из бюджета, а законодатели якобы не указали конкретных источников финансирования на эти цели.Также в поддержку законопроекта выступила и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, посчитавшая его вполне целесообразным. По её словам, это обусловлено тем, что далеко не по всем специальностям предусмотрен переход на заочную форму обучения, а стало быть, студенты в этом случае лишены возможности совмещать учёбу с работой. Тем не менее, депутат также сомневается в реализации данной инициативы ввиду нехватки средств в госказне.