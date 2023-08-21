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Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

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Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

Группа депутатов Государственной Думы (ГД) РФ от ЛДПР вместе с сенатором Еленой Афанасьевой выступили с предложением, предусматривающим увеличение стипендии учащихся в вузах страны до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе российского парламента.


Так, в соответствии с предлагаемыми парламентариями поправками в законы «Об образовании в России» и «О минимальном размере оплаты труда», минимальная государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия не должны превышать уровень в 16242 рубля – суммы МРОТ, установленной государством на 2023 год. На сегодняшний день в некоторых высших учебных заведениях страны эти государственные выплаты составляют 1825 рублей в месяц.

Столь ничтожно низкие размеры стипендий не позволяют студентам осваивать образовательные программы. На такую выплату сегодня невозможно прожить, именно поэтому, как следует из данных, предоставленных ВШЭ, более 50% процентов от общего числа студентов по стране вынуждены совмещать учёбу и работу

– следует из пояснительной записки авторов законопроекта.

В то же время, поясняется в документе, благодаря соответствующим поправкам будет установлен достойный уровень стипендии, что, в свою очередь, позволит повысить не только качество образования, но и конкурентоспособность страны.

Однако правительство законопроект не поддержало, ссылаясь на то, что для реализации данной инициативы потребуются дополнительные средства из бюджета, а законодатели якобы не указали конкретных источников финансирования на эти цели.

Также в поддержку законопроекта выступила и член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, посчитавшая его вполне целесообразным. По её словам, это обусловлено тем, что далеко не по всем специальностям предусмотрен переход на заочную форму обучения, а стало быть, студенты в этом случае лишены возможности совмещать учёбу с работой. Тем не менее, депутат также сомневается в реализации данной инициативы ввиду нехватки средств в госказне.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/User:%D0%94.%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.
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20 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 15:52
    0
    С учетом того что основная масса студентов учится на коммерции - возможно что денег не особо много нужно будет.
    1. Sancho_SP
      Sancho_SP Сегодня, 15:56
      +2
      А откуда такая статистика? С чего Вы это взяли? «Основная масса на коммерции» - это разве что если учитывать заочку, негосударственные учебные заведения и прочие продажи дипломов в рассрочку.
      1. Almeka
        Almeka Сегодня, 16:34
        0
        Хотел тоже возмутиться, но человек оказался относительно прав платников почти половина.

        "В России около 4 млн студентов вузов. По данным мониторинга Российского технологического университета (МИРЭА), больше половины из них — 2,1 млн человек — учатся на платном."
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:42
          0
          Цитата: Almeka
          В России около 4 млн студентов вузов. По данным мониторинга Российского технологического университета (МИРЭА), больше половины из них — 2,1 млн человек — учатся на платном.

          Отвечает Кирилл Блуман
          Из 4 миллионов студентов, получающих высшее образование в 2020/2021 году, около 400 тысяч человек учатся в негосударственных вузах
  2. Ив762
    Ив762 Сегодня, 15:52
    0
    Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

    С ума сошли! Стедент должен быть голодный!
    Зажруцца! Обленяцца! Отчисляцца! И ... what ... Или это типа хитрый план такой? Чтоб больше отъевшихся призывников было.???..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:47
      -1
      У меня есть предложение по источнику финансирования.А пускай депутаты сами скинутся на это,вполне благоразумное предложение.В СССР стипендия была тридцатка.У меня аванс на работе был такой,когда начинал молодым специалистом.
  3. Sancho_SP
    Sancho_SP Сегодня, 15:55
    -7
    Очень вредно смешивать капиталистическую и социал-коммунистическую системы. Система образования у нас советская по сути, бесплатная, а распределение работников по вакансиям - рыночное. Это крайне не эффективно.

    В текущих рыночных условиях бюджетные места в вузах просто напросто вредны: многие туда идут что бы в армию не забрали, потому что мама сказала, и таки да, за общагой и стипендией. Чем больше «соцпакет», тем больше туда людей пройдёт за этим пакетом, в не за образованием.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 16:22
      +1
      Бюджетных мест около 10%. Посыл в вашем комменте с реальностью не вяжется.
  4. akropin
    akropin Сегодня, 16:10
    0
    А еще годы очной учебы добавить в трудовой стаж.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 16:50
      0
      Цитата: akropin
      А еще годы очной учебы добавить в трудовой стаж.

      Если обучение было до 2002-го года, когда трудовой стаж конвертировали в страховой, то годы обучения в общий стаж при начислении пенсии входят.

      Как обычно в нашем законодательстве, возможна куча разных вариантов. Чиновники из ПФР при начислении пенсии бьются за каждую копейку так, как будто лично выплачивать пенсию каждому пенсионеру будут.
      Я не призываю разбрасываться пенсиями (бюджетными деньгами), я просто хочу, чтобы были однозначные законы и чётко, без собственного толкования, исполняющие эти законы "от А до Я", чиновники.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:11
    +1
    Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

    ***
    — А в наше время стипендия была 40 рублей ...
    ***
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:23
      0
      Владимир Владимирович,в наше время секса не было(«В СССР секса нет») ,а дети рождались..
      И годы очного обучения в ВУЗах засчитывали в трудовой стаж.
    2. alystan
      alystan Сегодня, 16:54
      0
      Главное, что вы не отметили - стипендии получали практически все студенты, а обучение при этом было полностью бесплатным.
    3. Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3 Сегодня, 17:16
      0
      Ваше поколение СССР про...ло. Не пошли на пользу 40 рублей стипендии, зря вам платили
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 17:17
      0
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Российские парламентарии предлагают довести стипендии учащихся вузов до уровня МРОТ

      ***
      — А в наше время стипендия была 40 рублей ...
      ***

      Не сказать, чтобы на всё хватало, но ходили "на вагоны", "на уголь", на хлебзавод, на жиркомбинат. С таким "приварком" даже на ресторан иногда хватало. Сторожа-дворники - как-то естественно считалось.
      А уж стройотрядовские деньги - то вобще отдельная песня. У нас один за пять стройотрядов Свою Собственную Машину (!) купил. Правда, "копейку" покоцанную - но ведь СВОЯ и ездила, к тому же!
      Попробуйте сейчас загоните студента сахар в мешках разгружать... А в стройотряде кто из них по 12 часов вкалывать будет? В лучшем случае - манагеры. Сторож-дворник - не по статусу.

      Да и вобще... Сколько видел современных студентов - все поголовно жалуются на маленькие стипендии. При этом на родительские деньги живут на съёмных квартирах в центре города (разница с комнатой у пенсионерки в "спальном" районе - вдвое-втрое) и за вечер по "двадцатке" просаживают "по-скромному, на минутку посмотреть" в клубах за вечер.

      И уж кто бы говорил о "нищих студентах" - только не ВШЭ. Посмотреть только на их расценки! Там нищие не учатся. Разговор о "бедных студентах" выполз из недр либерального навоза ВШЭ так же, как и прочая либеральная вонь.

      Можно студенту и 100, и 200 тысяч платить - не факт, что при идеальных условиях он будет круглосуточно только об учёбе думать. "Хвосты" были, есть и будут и денег всё равно хватать не будет. Время идёт, а студент что 50 лет назад, что сейчас - всё равно студент. Правда, к труду отношение изменилось. Все хотят нефтью торговать и банкирами быть, а бетон на стройке крячить никто не хочет.
  6. Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3 Сегодня, 16:47
    -2
    Никогда ни слышал, чтоб кто-то из студентов жил на стипендию. Что-то новое выдумали парламентарии.
    Если доводить стипендию до МРОТ, то этот студент пусть потом отрабатывает свою стипендию и образование в сельских поселениях лет 10. Если нет, то в полном объема через суд обязан вернуть в бюджет и стипендию и затраты на обучение.
    Не забываем, также, что бюджетники поступают куда могут, а не куда хотят, в отличие от коммерческих. Потому бюджетники - это мертвый груз для страны, они не станут работать по своей специальности
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:51
    +1
    Это даже не популизм, а просто имитация деятельности. Даже не бурной, а такой, чтобы изредка напомнить о себе "дорогих"...

    Почти полгода прошло с момента внесения (27.04.23) в ГД законопроекта о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране.

    С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

    Этот балалол попытался тогда подробно объяснить свою мысль:

    В настоящее время депутаты Госдумы и сенаторы получают денежное вознаграждение, установленное на уровне федерального министра. Парламентарий, представляющий интересы граждан, должен быть ближе к народу не только на словах, но и на деле, в связи с чем законопроект предлагает приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране. В 2021 году средняя заработная плата по стране составила порядка 57 тысяч рублей. Реализация данного предложения будет хорошим стимулом, чтобы подготавливаемые и принимаемые парламентариями законы способствовали росту российской экономики, в том числе увеличению заработной платы граждан.

    Ну и как и следовало ожидать, Совфед отклонил законопроект о приравнивании зарплат депутатов к средним по стране. Все члены комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности согласились с отрицательным заключением на законопроект, кроме первого зампреда комитета по регламенту Светланы Горячевой, которая (?) воздержалась при голосовании за это решение.

    Большинство народных избранников люди весьма состоятельные и вполне могли бы обойтись даже без депутатской зарплаты.

    Могли бы просто отдать фонд своих зарплат на другие социальные нужды, к примеру, тем же студентам. А не разводить пустую болтовню и не заниматься демагогией. Хотя, о чем это я? Ведь в этом весь смысл их существования.
  8. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:54
    0
    Интересно, а кто за это заплатит? Минфин не смотря на огромный дефицит бюджета выделит дополнительные деньги Минобру или же Минобразования будет экономить на обучении, но платить стипендии?
    1. Евгений Попов_3
      Евгений Попов_3 Сегодня, 17:00
      0
      Сократят количество бюджетных мест
  9. KLM77
    KLM77 Сегодня, 17:07
    0
    минимальная государственная академическая стипендия и государственная социальная стипендия не должны превышать уровень в 16242 рубля – суммы МРОТ

    Граждане России, и я в том числе, считают, что зарплата депутатов не должна превышать уровень МРОТ! На своей шкуре для начала пусть испытывают, а потом на население распространяют. am