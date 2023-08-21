Японский бизнесмен постарается донести России «послание мира» с помощью пороха

Я надеюсь, что обе страны будут уважать друг друга в том, в чем они сильны и что ценят

Российская Федерация участвует в масштабном вооруженном конфликте. В связи с этим, японский бизнесмен Есикасу Конно постарается донести до России «послание мира» с помощью пороха.Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun из Японии.Есикасу считает порох, используемый в войнах на протяжении столетий, лучшим средством, чтобы донести до участников конфликта молитву о мире на Украине. Дело в том, что порох является одним из основных ингредиентов для создания фейерверков. Таким фейерверком японский мастер вместе с коллегами-пиротехниками планирует озарить ночное небо Японии 26 августа во время крупного фестиваля Омагари Ханаби.Произведением мастера, которое он представит на мероприятии, является состоящее из огней изображение подсолнухов. Эти цветы японцы считают символом Украины. Фоном для действа должна стать музыка из классического произведения великого русского композитора Модеста Мусоргского «Картинки с выставки».- заявил бизнесмен, подразумевая Россию и Украину.Есикасу Конно сейчас 59 лет. Он в четвертом поколении является президентом компании Kitanihon Hanabi, специализирующейся на создании фейерверков и основанной в 1899 году.Его другой соотечественник – 100-летний Сен Геншицу – этим летом также создал свое необычное мирное послание. Будучи признанным мастером чайных церемоний, он посвятил одну из них миру во всем мире. По его словам, этот ритуал наполнен духом взаимного уважения, которого сегодня так не хватает жителям нашей планеты.