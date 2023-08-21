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Японский бизнесмен постарается донести России «послание мира» с помощью пороха

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Японский бизнесмен постарается донести России «послание мира» с помощью пороха

Российская Федерация участвует в масштабном вооруженном конфликте. В связи с этим, японский бизнесмен Есикасу Конно постарается донести до России «послание мира» с помощью пороха.


Об этом сообщает газета The Asahi Shimbun из Японии.

Есикасу считает порох, используемый в войнах на протяжении столетий, лучшим средством, чтобы донести до участников конфликта молитву о мире на Украине. Дело в том, что порох является одним из основных ингредиентов для создания фейерверков. Таким фейерверком японский мастер вместе с коллегами-пиротехниками планирует озарить ночное небо Японии 26 августа во время крупного фестиваля Омагари Ханаби.

Произведением мастера, которое он представит на мероприятии, является состоящее из огней изображение подсолнухов. Эти цветы японцы считают символом Украины. Фоном для действа должна стать музыка из классического произведения великого русского композитора Модеста Мусоргского «Картинки с выставки».

Я надеюсь, что обе страны будут уважать друг друга в том, в чем они сильны и что ценят

- заявил бизнесмен, подразумевая Россию и Украину.

Есикасу Конно сейчас 59 лет. Он в четвертом поколении является президентом компании Kitanihon Hanabi, специализирующейся на создании фейерверков и основанной в 1899 году.

Его другой соотечественник – 100-летний Сен Геншицу – этим летом также создал свое необычное мирное послание. Будучи признанным мастером чайных церемоний, он посвятил одну из них миру во всем мире. По его словам, этот ритуал наполнен духом взаимного уважения, которого сегодня так не хватает жителям нашей планеты.
Использованы фотографии:
https://www.tohokukanko.jp/
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21 комментарий
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:59
    +4
    Когда котам (японским в т.ч.) делать нечего, а деньги девать некуда...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 15:01
      +7
      ... они начинают облизывать катану.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 15:14
        +5
        Даже не знаю почему, но после прочтения этой статьи захотелось почитать про нейтронную бомбу. Давненько про неё не вспоминали, хотя изобрели почти полвека назад. Оказывается очень удобная штука , когда на следующий день можно безопасно ходить по эпицентру взрыва, где-нибудь под Львовом. Нет, уникальная архитектура Львова почти не пострадает, но птичек жалко.. И почему я стал кровожаднее японца? belay
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:48
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Даже не знаю почему, но после прочтения этой статьи захотелось почитать про нейтронную бомбу. Давненько про неё не вспоминали, хотя изобрели почти полвека назад. Оказывается очень удобная штука , когда на следующий день можно безопасно ходить по эпицентру взрыва, где-нибудь под Львовом. Нет, уникальная архитектура Львова почти не пострадает, но птичек жалко..

          Наверняка и до нейтронной бомбы дело дойдёт!
          Всё живое погибнет, но здания и вещи останутся целыми. Правда, и радиация при этом после обстрела нейтронными снарядами некоторое время там всё-таки тоже сохранится в расчётных количествах!
          Поэтому там из-за радиации для наступающих войск и для переселенцев туда жить не всем потом по здоровью весело будет.
        2. Розмари
          Розмари Сегодня, 16:33
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Даже не знаю почему, но после прочтения этой статьи захотелось почитать про нейтронную бомбу. Давненько про неё не вспоминали, хотя изобрели почти полвека назад. Оказывается очень удобная штука , когда на следующий день можно безопасно ходить по эпицентру взрыва, где-нибудь под Львовом. Нет, уникальная архитектура Львова почти не пострадает, но птичек жалко...


          Это распространенное заблуждение, что нейтронная бомба "убивает людей и щадит здания".
          Испытания показали, что килотонная нейтронная бомба полностью разрушит строения в радиусе километра от точки взрыва, а из-за облучения быстрыми нейтронами, металлические конструкции в радиусе 1,5 км надолго превратятся в источники радиоактивности.
        3. BAI
          BAI Сегодня, 16:55
          0
          Оказывается очень удобная штука , когда на следующий день можно безопасно ходить по эпицентру взрыва, где-нибудь под Львовом.

          Это кто такую ерунду придумал? От нейтронного оружия именно поэтому и отказались, что на загрязненную территорию несколько сотен лет войти нельзя из-за повышенного фона. Кому нужна территория если ее нельзя использовать?
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:19
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Когда котам (японским в т.ч.) делать нечего, а деньги девать некуда...

      Ээээ нееет...а хайп с рекламой???Мол "Даже предложение мира могем забабахать в небо!!!"....
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 15:33
        +1
        Завидую людям, которым настолько нехрен делать
  2. spektr9
    spektr9 Сегодня, 15:03
    +1
    Надо рядом с Японией тоже фейерверк провести, килотонн так 10 испытать ...
  3. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 15:04
    +1
    Да это же прекрасно! Нашему МИДу теперь можно сделать своё толкование послания.
    Зацвели подсолнухи и опали.
    Украине недолго осталось, но для начала
    Украина без моря.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 15:07
    +2
    Азиаты молодцы со своей философией. Даже если делают страшные вещи то со всем уважением, к процессу правда.
  5. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 15:11
    +6
    На дату ядерной бомбардировки фейерверк пусть устроит.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:13
    +1
    У них там днюха, вот и пусть празднуют. Нам еще рановато, окраине вообще без надобности. Придет время, сами отсалютуем.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 15:21
    +3
    Сен Геншицу – этим летом также создал свое необычное мирное послание. Будучи признанным мастером чайных церемоний, он посвятил одну из них миру во всем мире. По его словам, этот ритуал наполнен духом взаимного уважения, которого сегодня так не хватает жителям нашей планеты.

    В субботу поеду на рыбалку. Обязательно посвящу этот ритуал миру во всем мире.
    -Ну, за Победу.
  8. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:22
    +2
    Это да. Душевно. У японцев действительно есть проблемы со взаимным уважением. Вся Азия их люто ненавидит со времён Второй Мировой. И есть за что.
  9. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 15:22
    0
    Да ладно Вам может человек просто хочет мира . Бз каких либо требований . Что в этом плохого?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 15:35
      +1
      Бред потомушто. Всегда есть те, ктот хотят больше других
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:32
    0
    Есикасу Конно сейчас 59 лет.

    Надо же... столько лет прожил а ума не нажил...лезет туда где его никто не ждёт.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:35
    0
    Цитата: Аркадич
    Да ладно Вам может человек просто хочет мира . Бз каких либо требований . Что в этом плохого?

    Наивный, простодушный вьюноша.
  12. михаил3
    михаил3 Сегодня, 15:42
    +1
    Нашему МИДу стоило бы ответить на инициативу. Примерно так - этот японский господин вряд ли считает, что СВО началась потому, что руководство стран, участвующих в конфликте, затеяли это все по бессмысленной прихоти, и все прекратят, едва он выпалит в небо свои игрушки. Однако он затеял рекламную акцию на крови погибших. Такие действия свидетельствуют о крайнем цинизме, жадности и неразборчивости в средствах. Этот человек откровенно позорит Японию. .
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:03
    0
    А до полосатых ничего там они донести не хотят, даже малюсенькую какашку. А, ну да, это другое!