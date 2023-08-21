Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Купянска, наступая широким фронтом. Сообщается о переходе под контроль ВС России населенного пункта Синьковка, находящегося в 6 км от Купянска. Противник попытался провести контратаки в районах все той же Синьковки и Новоселовское, бросив в бой подразделения 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ, но наши все четыре атаки отбили. По последним данным, командующий СВ ВСУ Сырский запросил заседание ставки.
Как сообщают в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли порядка 160 всушников, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу М777, САУ Krab, М109 Paladin и Акация, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Запорожском направлении ситуация остается сложной, здесь командование ВСУ бросило в бой свежие силы из состава 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва. Основные бои идут в районе Работино на Ореховском участке, наши отбили пять атак. По последним данным, ВСУ попытались взять под контроль центр села, атаковав с северной окраины, идет бой. В Киеве уже объявили, что Работино якобы полностью контролируется украинской армией.
По потерям ВСУ: свыше 80 человек убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы FH-70, Д-20 и Д-30, два орудия M119 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 50.
На Донецком противник атаковал в районах Красногоровка и Невельское, три раза попытавшись выбить российские воска с занятых позиций, потеряв при этом до 225 человек личного состава, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ Гвоздика, гаубицы Мста-Б и Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Южно-Донецком бои по-прежнему идут в районах Урожайное и Стромайорское, которые, как утверждают в Киеве, уже давно взяты украинской армией. Активно работает артиллерия и авиация, потери ВСУ составили: до 110 убитых и раненых, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ AS-90, Нона-С, гаубица М777.
На Красно-Лиманском направлении отражено две таки ВСУ в районе Червоная Диброва, одновременно накрыты позиции противника в районах Ямполовка, Серебрянка и Григоровка. Уничтожено до 75 всушников, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское ДНР сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, также уничтожено 36 украинских беспилотников.