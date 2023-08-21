Военное обозрение
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МО: Подразделения российской армии улучшили позиции по переднему краю в ходе наступления под Купянском

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МО: Подразделения российской армии улучшили позиции по переднему краю в ходе наступления под Купянском

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Купянска, наступая широким фронтом. Сообщается о переходе под контроль ВС России населенного пункта Синьковка, находящегося в 6 км от Купянска. Противник попытался провести контратаки в районах все той же Синьковки и Новоселовское, бросив в бой подразделения 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ, но наши все четыре атаки отбили. По последним данным, командующий СВ ВСУ Сырский запросил заседание ставки.


Как сообщают в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли порядка 160 всушников, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубицу М777, САУ Krab, М109 Paladin и Акация, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении ситуация остается сложной, здесь командование ВСУ бросило в бой свежие силы из состава 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва. Основные бои идут в районе Работино на Ореховском участке, наши отбили пять атак. По последним данным, ВСУ попытались взять под контроль центр села, атаковав с северной окраины, идет бой. В Киеве уже объявили, что Работино якобы полностью контролируется украинской армией.

По потерям ВСУ: свыше 80 человек убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, гаубицы FH-70, Д-20 и Д-30, два орудия M119 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 50.

На Донецком противник атаковал в районах Красногоровка и Невельское, три раза попытавшись выбить российские воска с занятых позиций, потеряв при этом до 225 человек личного состава, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, САУ Гвоздика, гаубицы Мста-Б и Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком бои по-прежнему идут в районах Урожайное и Стромайорское, которые, как утверждают в Киеве, уже давно взяты украинской армией. Активно работает артиллерия и авиация, потери ВСУ составили: до 110 убитых и раненых, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ AS-90, Нона-С, гаубица М777.

На Красно-Лиманском направлении отражено две таки ВСУ в районе Червоная Диброва, одновременно накрыты позиции противника в районах Ямполовка, Серебрянка и Григоровка. Уничтожено до 75 всушников, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30. На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское ДНР сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины, также уничтожено 36 украинских беспилотников.

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7 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 15:23
    +1
    Интересно то, что МО сообщает обо всем технически-бесстрастно, без особенных эмоциональных выражений - хотя вот основания к этому вполне себе есть, под Синьковской же - несомненный успех.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 15:28
      +3
      Всё они правильно делают. Они профессионалы, профессионалы должны делать своё дело без эмоций. Эмоции приходят и уходят, к делу они отношения не имеют.

      А потом уже другие могут давать эмоциональную оценку фактам, как хотят.

      Вот мне - можно. Наши - красавцы! В момент кульминации распиаренного контрнаступления дали под дых, как следует. И посадили ВСУ на заднюю точку просто мастерски, без шума и пыли. Мастер-класс
  2. вовка
    вовка Сегодня, 15:25
    0
    Читая наши сводки складывается ощущение что со дня на день победим
    1. 224ВП_МО_РФ
      224ВП_МО_РФ Сегодня, 15:38
      -2
      Победа близка! Года полтора уже как...
      1. guest
        guest Сегодня, 15:46
        0
        Цитата: 224ВП_МО_РФ
        Победа близка!

        Да, есть посёлок с таким названием в ДНР.
    2. михаил3
      михаил3 Сегодня, 15:47
      0
      Развивайте свое впечатление, чтобы оно у вас так легко не создавалось) Такого рода сводки дают для тех, кто готов не спеша подумать, на карту посмотреть, со предъидущими сводками сопоставить. Не та тема, чтобы глянуть одним глазком, и бездумно впечатляться...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:50
    0
    ВСУ 6 км шли до Работино 2 ,5 месяца ,нам до Купяеска сейчас тоже 6 км.Торпися ненадо - у нас огромный гандикап.