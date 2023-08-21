Военкоры: На Запорожском направлении идут бои за центр села Работино

В настоящее время украинские войска пытаются овладеть центром села Работино. Об этом сообщает ряд российских военных корреспондентов.Пытаясь установить контроль над селом, ВСУ отправляют все новые и новые штурмовые группы. Их задача – прорываться к центру села Работино. Однако российские войска уверенно уничтожают появляющиеся в Работино штурмовые группы противника. Например, недавно морские пехотинцы из 810-й бригады морской пехоты и артиллеристы из 503-го полка нанесли огневое поражение группе украинских боевиков, которые пытались углубиться в населенный пункт.По утверждению военкоров, штурмовая группа противника была оперативно обнаружена российскими военными. После этого по ней открыли огонь. Боевики спешно ретировались, понеся потери в виде убитых и раненых.Отметим, что за два с половиной месяца украинским формированиям так и не удалось добиться серьезных успехов в процессе контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В боях за незначительные села «перемалываются» боевики украинских формирований и уничтожается западная военная техника.Режиму Владимира Зеленского становится все сложнее скрывать явный провал украинского контрнаступления, поэтому представители властей уже заявляют о том, что наступление будет «долгим» и настраивают население страны на длительный конфликт.В западной прессе, тем временем, все чаще появляются критические материалы, рассказывающие о высоких потерях украинской армии на всех направлениях, о неоправдавшихся надеждах на военную технику европейского и американского производства, о низкой мотивации украинских военнослужащих.