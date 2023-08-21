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Военкоры: На Запорожском направлении идут бои за центр села Работино

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Военкоры: На Запорожском направлении идут бои за центр села Работино

В настоящее время украинские войска пытаются овладеть центром села Работино. Об этом сообщает ряд российских военных корреспондентов.


Пытаясь установить контроль над селом, ВСУ отправляют все новые и новые штурмовые группы. Их задача – прорываться к центру села Работино. Однако российские войска уверенно уничтожают появляющиеся в Работино штурмовые группы противника. Например, недавно морские пехотинцы из 810-й бригады морской пехоты и артиллеристы из 503-го полка нанесли огневое поражение группе украинских боевиков, которые пытались углубиться в населенный пункт.

По утверждению военкоров, штурмовая группа противника была оперативно обнаружена российскими военными. После этого по ней открыли огонь. Боевики спешно ретировались, понеся потери в виде убитых и раненых.


Отметим, что за два с половиной месяца украинским формированиям так и не удалось добиться серьезных успехов в процессе контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. В боях за незначительные села «перемалываются» боевики украинских формирований и уничтожается западная военная техника.

Режиму Владимира Зеленского становится все сложнее скрывать явный провал украинского контрнаступления, поэтому представители властей уже заявляют о том, что наступление будет «долгим» и настраивают население страны на длительный конфликт.

В западной прессе, тем временем, все чаще появляются критические материалы, рассказывающие о высоких потерях украинской армии на всех направлениях, о неоправдавшихся надеждах на военную технику европейского и американского производства, о низкой мотивации украинских военнослужащих.
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27 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:30
    -5
    У ВСУшников забава такая появилась...игра со смертью...лезут умирать с упрямством глупцов за интересы Зеленского.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:43
      +2
      Совершенно верно.
      Игра со смертью. Проигрыш обеспечен.
      Игра длилась в 1-ую Мировую, например, больше 4 лет. Уже все осознали
      бессмысленность бойни, потерь, наступлений и контрнаступлений, лозунгов и подвигов, но политики никак не могли решиться на перемирие и мир.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:23
        0
        Цитата: voyaka uh
        Совершенно верно.
        Игра со смертью. Проигрыш обеспечен.
        Игра длилась в 1-ую Мировую, например, больше 4 лет. Уже все осознали
        бессмысленность бойни, потерь, наступлений и контрнаступлений, лозунгов и подвигов, но политики никак не могли решиться на перемирие и мир.

        Или на решительные дейсвия,которые положат конец этому ужасу без конца.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:07
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      У ВСУшников забава такая появилась...игра со смертью...лезут умирать с упрямством глупцов за интересы Зеленского.

      По минусам, вижу что они в это не верят.
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 16:25
        +2
        Цитата: carpenter
        Цитата: Леха с Андроида.
        У ВСУшников забава такая появилась...игра со смертью...лезут умирать с упрямством глупцов за интересы Зеленского.

        По минусам, вижу что они в это не верят.

        По вашему,это игра в одни ворота? Или потери обоюдные?
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:33
    +3
    ...представители властей уже заявляют о том, что наступление будет «долгим» и настраивают население страны на длительный конфликт

    Главное, чтобы наступление из долгого не стало вечным, вколачивайте в грунт побольше фашистов, ребята!
    Мы Русские - с нами Бог! Как говорил Суворов, а он знал что говорит.
  3. Опториус
    Опториус Сегодня, 15:35
    -1
    Это не упрямство глупцов. Это упрямство обречённых. А какие альтернативы? Плен? Дезертирство? Выбор не велик. Тем более, если человек присягу давал и военнобязанный. Между молотом и наковальней. Либо под пули, либо под суд. А то и, опять таки, под пули только свои.
  4. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 15:35
    +2
    Однако... Утром ещё только на северных окраинах первых бандеровцев заметили, а уже за центр бьёмся. Ломят, вражины...
  5. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 15:36
    +4
    Утром говорили, что бои идут на севере поселка, теперь в центре...к вечеру ожидать боев на юге?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 16:39
      0
      Посёлок с довоенным населением 450 человек. Небольшой совсем.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:41
    0
    а может командование всу уничтожить ???????? и будет не неразбериха в всу ) ну если тока сша прямо не командуют через спутники локально )))))
    1. pudelartemon
      pudelartemon Сегодня, 16:35
      +1
      Давно пора. И фюрерка небритого с его вороватыми подмастерьями до кучи
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:42
    +5
    Я бы поставил на то, что Работино будет оставлено, если не подойдёт крупных подкреплений. Встречные бои на юге не входят в планы российского командования, значит будет медленная изматывающая оборона с постепенным отходом на основную линию обороны. Главное - не допустить прорыва ВСУ на Токмак, время на стороне РФ.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 15:55
      -1
      Цитата: Roma-1977
      время на стороне РФ

      Ну да, чисто математически нас пока больше, потом ещё ребят из Средней Азии завезем, заместим русских уходящих на фронт...
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 16:40
        0
        Я прям вижу эшелоны с бритыми новобранцами в серых шинелях. Август 1941. "Одна винтовка на троих". Не драматизируйте вы так.
  8. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 15:45
    -9
    Ничего , после выборов нового- старого президента отмобилизуемся , возьмём по автомату,( как раз наделают нужное количество ) и отобъем , мясными штурмами все потери., Главное пацанам там до выборов продержаться.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 15:56
      +4
      Я вас умоляю, донабор мобилизованных будет гораздо раньше чем вы думаете.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 15:52
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Уже все осознали
    бессмысленность бойни, потерь, наступлений и контрнаступлений, лозунгов и подвигов, но политики никак не могли решиться на перемирие и мир.

    Для этого нет предпосылок пока что...противоречия слишком велики между противоборствующими сторонами...смотрите в корень вещей, а не в то что хотят политики.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 16:07
      0
      .противоречия слишком велики между противоборствующими сторонами

      Серьёзно??????
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 17:10
        0
        Цитата: Владимир80
        Серьёзно??????

        smile У вас есть другое объяснение?
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:17
      -3
      Я смотрю со стороны и никаких глубоких противоречий не вижу. Есть территориальный конфликт. Есть конфликт из-за русского языка, как основного в некоторых районах Украины.
      Луганская и Донецкая республики, Крым остаются на Россией, остальное - за Украиной.
      Примерно, границы 24.2.
      Украина входит в ЕС,
      Россия идет своим путем.
      Народы бывшей Югославии дрались-дрались - перестали.
      Народы бывшего СССР тоже - подерутся и помиряться.
      1. Розмари
        Розмари Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: voyaka uh
        Я смотрю со стороны и никаких глубоких противоречий не вижу. Есть территориальный конфликт. Есть конфликт из-за русского языка, как основного в некоторых районах Украины.
        Луганская и Донецкая республики, Крым остаются на Россией, остальное - за Украиной.
        Примерно, границы 24.2.
        Украина входит в ЕС,
        Россия идет своим путем.
        Народы бывшей Югославии дрались-дрались - перестали.
        Народы бывшего СССР тоже - подерутся и помиряться.


        Нет такого народа - украинцы, и не с кем договариваться. "Русские и украинцы - один народ" (с) Путин.
        И нет такого государства - Украина, как нет её народа, культуры и языка. Это русские земли, часть русской культуры и диалект русского языка. "Отдельная Украина - результат работы советской власти, которая насаждала украинский язык и "склеила" УССР из разных частей, "ограбив Россию" (с) Путин.

        А xоxлы с этими утверждениями несогласны. И Вы считаете это "неглубоким" противоречием?
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 17:17
        0
        Цитата: voyaka uh
        Народы бывшей Югославии дрались-дрались - перестали.
        Народы бывшего СССР тоже - подерутся и помиряться.

        Да да Израиль тоже помириться с Палестиной или с Сирией...курды с Турцией и так далее.
        Не будьте так наивны и просты...в каждом конфликте есть целый комплекс причин в противостоянии сторон которые накапливаются со временем.
        Одно могу сказать британцы и американцы умело пользуются этими противоречиями разжигая и регулируя уровень и масштаб конфликтов в зависимости от своих интересов...это у них классно получается.
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 15:53
    0
    Цитата: opuonmed
    а может командование всу уничтожить

    Генштабу и впр виднее как действовать и кого уничтожать, нас они спрашивать не собираются!
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:05
    -5
    что наступление будет «долгим» и настраивают население страны на длительный конфликт.

    Вы лучше лес пилите на гробы, вас клоун гонит в преисподнюю .
  12. Дво
    Дво Сегодня, 16:13
    0
    Насколько я понимаю села нету одни развалены ,группа передвинулась к началу развалин села, наша арта отработала наших увидели ,украинская арта отработала.У кого арты больше и количество беспилотников больше тот там и побеждает короче мясорубка.
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:09
    0
    Цитата: lis-ik
    По вашему,это игра в одни ворота? Или потери обоюдные

    Ктож вам сейчас даст статистику по потерям с обоих сторон то?
    Сейчас это засекречено...это можно только только предположить по интенсивности боев да по отрывочным обрывкам информации из разных источников каковы потери с обеих сторон...ясно что не малые.