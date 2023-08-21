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Отношения между ЕС и Польшей могут накалиться из-за запрета на импорт украинского продовольствия

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Отношения между ЕС и Польшей могут накалиться из-за запрета на импорт украинского продовольствия

Соседи Украины из Евросоюза, особенно Польша, которые так рьяно заявляли о своей поддержке Киева, быстро забыли об этом, когда дело коснулось их интересов, и воспротивились продаже у себя украинской сельхозпродукции и даже ее транзиту. Из-за настойчивых требований восточноевропейских стран ЕС пошел на уступки и в начале мая запретил свободное хождение целого перечня сельхозпродукции с Украины в пяти странах – Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.


Позже власти Евросоюза продлили запрет до середины сентября. Однако многие политики в вышеупомянутых странах требовали бессрочного продления этого запрета. А на днях польские СМИ сообщили, что в Варшаве готовы без санкции ЕС сами продлить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

Как отмечает польская радиостанция RMF FM, подобный шаг польских властей может привести к штрафным санкциям со стороны Брюсселя. Подавляющее большинство стран ЕС не поддерживают дальнейшее продление запрета, отмечает RMF FM, а те страны, что добивались запрета на ввоз украинского зерна на свою территорию, не хотят идти на конфликт с властями ЕС.

Наиболее жесткую позицию в этом вопросе занимает «дружественная» Киеву Польша, которая в нарушение законодательства ЕС хочет продлить ограничения в одностороннем порядке.

Напомним, что под запрет на ввоз в пять стран ЕС попали пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины.
Использованы фотографии:
Википедия/MateuszEs
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5 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 15:56
    +2
    Надо брать во внимание то,что данная продукция уже принадлежит не Украине, а ТНК.
    Соответственно западным "продовольственным монстрам" (бюджет которых сравним с бюджетом США)такая политика не нравится.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:26
      +1
      Цитата: knn54
      Надо брать во внимание то,что данная продукция уже принадлежит не Украине, а ТНК.

      Но в любом случае, полякам ничего не грозит, Польша основной ХАБ по поставке оружия Украине.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:58
    +2
    А пшеки выполнили решение арбитража по иску чехов за угольный разрез или так и платят штраф по 1 млн. евро в день?
  3. BrTurin
    BrTurin Сегодня, 16:48
    +1
    Отношения между ЕС и Польшей могут накалиться

    Можно подумать, что перед этим они отличались теплотой - ЕС судился с поляками из-за судебной реформы,
    из-за лесов (вырубка Беловежской пущи) - Сейм Республики Польша принял «антибрюссельскую» поправку к закону о лесах... Мы не передадим управление государственными лесами бюрократам ЕС!» — написал пресс-секретарь Гослесов Польши Михал Гзовский https://eadaily.com/ru/news/2023/08/18/seym-polshi-prinyal-antibryusselskuyu-popravku-k-zakonu-o-lesah
    из последнего - в ЕС на поляков завели дело из-за о комиссии по российскому влиянию + всплыл старый вопрос и нежелании принимать мигрантов - Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что 15 октября вместе с парламентскими выборами проведёт референдум по миграционным реформам ЕС, на котором поляков спросят, готовы ли они принять «тысячи нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки». https://eadaily.com/ru/news/2023/08/14/varshava-obyavila-o-referendume-protiv-politiki-bryusselya
    и при всем при этом - Польша оценивает затраты, необходимые для расширения транзита украинского зерна, примерно в € 1 млрд, подтвердил Анджей Садось, постоянный представитель Польши при Европейском союзе.... Из них около € 500 млн потребуется на расширение грузовых терминалов на автомобильных пограничных переходах и на развитие железнодорожной инфраструктуры в городе Перемышль на границе с Украиной. Дополнительные € 500 млн будут выделены, например, на модернизацию польско-украинских железнодорожных переездов, строительство новых грузовых терминалов и создание инфраструктуры для контроля грузопотоков. https://eadaily.com/ru/news/2023/08/04/polsha-ocenivaet-zatraty-na-rasshireniya-tranzita-ukrainskogo-zerna-eu-1-mlrd
    как-то похоже на шантаж вы нам оплатите модернизацию, мы разрешим транзит, а аппетиты растут...
    к этому еще - Польша призвала Европейский союз выделить дополнительные средства на увеличение пропускной способности своих портов, чтобы увеличить объемы транзита украинского зерна через Балтийское море. https://eadaily.com/ru/news/2023/08/09/polsha-poprosila-evrosoyuz-oplatit-stroitelstvo-portov-dlya-ukrainskogo-zerna
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:58
    0
    Тут интересы биржевых спекулянтов на перепродаже всего этого втридорого в африку имеют место, а то что свой сельхоз может ласты двинуть, так какого милиардера это колышело когда!