Отношения между ЕС и Польшей могут накалиться из-за запрета на импорт украинского продовольствия

Соседи Украины из Евросоюза, особенно Польша, которые так рьяно заявляли о своей поддержке Киева, быстро забыли об этом, когда дело коснулось их интересов, и воспротивились продаже у себя украинской сельхозпродукции и даже ее транзиту. Из-за настойчивых требований восточноевропейских стран ЕС пошел на уступки и в начале мая запретил свободное хождение целого перечня сельхозпродукции с Украины в пяти странах – Польше, Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.Позже власти Евросоюза продлили запрет до середины сентября. Однако многие политики в вышеупомянутых странах требовали бессрочного продления этого запрета. А на днях польские СМИ сообщили, что в Варшаве готовы без санкции ЕС сами продлить запрет на украинскую сельхозпродукцию.Как отмечает польская радиостанция RMF FM, подобный шаг польских властей может привести к штрафным санкциям со стороны Брюсселя. Подавляющее большинство стран ЕС не поддерживают дальнейшее продление запрета, отмечает RMF FM, а те страны, что добивались запрета на ввоз украинского зерна на свою территорию, не хотят идти на конфликт с властями ЕС.Наиболее жесткую позицию в этом вопросе занимает «дружественная» Киеву Польша, которая в нарушение законодательства ЕС хочет продлить ограничения в одностороннем порядке.Напомним, что под запрет на ввоз в пять стран ЕС попали пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины.