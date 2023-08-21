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В районе Урожайного российским танкистам удалось уничтожить несколько единиц западной бронетехники

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В районе Урожайного российским танкистам удалось уничтожить несколько единиц западной бронетехники

Передовым подразделениями группировки российских войск "Восток", при поддержке артиллерии и авиации удалось отразить очередную атаку боевиков киевского режима в направлении населенного пункта Урожайного. В результате боестолкновения были уничтожены три группы пехоты противника и прикрывавший их наступление танк.


Артиллерийским огнем была уничтожена боевая позиция украинской армии в населенном пункте Старомайорское, в районе Великой Новоселовки поражен пункт управления ВСУ. В городе Угледар удалось уничтожить два пункта временной дислокации украинских боевиков. В районе населенного пункта Константиновка российской армией уничтожен бронеавтомобиль с боевиками и гаубица "Мста-Б".

К северо-западу от населенного пункта Новодонецкое в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить два минометных расчета украинской армии. Огнем РСЗО была уничтожена станция РЭБ противника в районе населенного пункта Раздольное.

Ударами штурмовой и армейской авиации уничтожены скопления живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Также средствами ПВО сбиты несколько украинских беспилотников самолетного типа.

В ходе одного из боестолкновений российские танкисты, несмотря на плотный огонь артиллерии противника, удалось выявить и прямой наводкой уничтожить несколько поставленных Западом украинским боевикам ББМ ВСУ.

Также сообщается, что населенные пункты Урожайное и Старомайорское в ДНР в настоящее время находятся в серой зоне, боевики киевского режима продолжают попытки закрепиться на этом участке фронта.
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5 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:54
    0
    Победить Россию Украина никогда не сможет, зато по экспорту вторчермета займёт первое место в мире!!!

    1. Severomor
      Severomor Сегодня, 16:57
      +2
      Так их вторчермет у нас должен остаться. Значит сами переплавим)))
  2. flSergius
    flSergius Сегодня, 17:04
    +1
    На то оно и Урожайное - хороший урожай НАТОвского лома good
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:05
    0
    В направлении Урожайногт?Этот поселок захвачен ВСУ на днях.Не вводите людей в заблуждение.,В направлении ОТ Урожайного
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:16
    0
    Увы но их ползучие наступление тем не менее приносит им такие вот "подарки"в виде сданных нами населённых пунктов.