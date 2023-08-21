В районе Урожайного российским танкистам удалось уничтожить несколько единиц западной бронетехники

Передовым подразделениями группировки российских войск "Восток", при поддержке артиллерии и авиации удалось отразить очередную атаку боевиков киевского режима в направлении населенного пункта Урожайного. В результате боестолкновения были уничтожены три группы пехоты противника и прикрывавший их наступление танк.
Артиллерийским огнем была уничтожена боевая позиция украинской армии в населенном пункте Старомайорское, в районе Великой Новоселовки поражен пункт управления ВСУ. В городе Угледар удалось уничтожить два пункта временной дислокации украинских боевиков. В районе населенного пункта Константиновка российской армией уничтожен бронеавтомобиль с боевиками и гаубица "Мста-Б".
К северо-западу от населенного пункта Новодонецкое в ходе контрбатарейной борьбы удалось уничтожить два минометных расчета украинской армии. Огнем РСЗО была уничтожена станция РЭБ противника в районе населенного пункта Раздольное.
Ударами штурмовой и армейской авиации уничтожены скопления живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. Также средствами ПВО сбиты несколько украинских беспилотников самолетного типа.
В ходе одного из боестолкновений российские танкисты, несмотря на плотный огонь артиллерии противника, удалось выявить и прямой наводкой уничтожить несколько поставленных Западом украинским боевикам ББМ ВСУ.
Также сообщается, что населенные пункты Урожайное и Старомайорское в ДНР в настоящее время находятся в серой зоне, боевики киевского режима продолжают попытки закрепиться на этом участке фронта.