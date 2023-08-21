На Украине планируют создать военную полицию вместо военной службы правопорядка ВСУ

Цель создания органа - поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ДССТ)

На Украине появится военная полиция, формирование войдет в структуру украинского Минобороны с задачами поддержания дисциплины и пресечения преступлений среди военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Украины.На сегодняшний день военной полиции на Украине нет, имеется так называемая военная служба правопорядка ВСУ, на базе котрой и будет создано новое ведомство. Занимается этим специальная рабочая группа депутатов Верховной Рады, созданная на базе комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Она разрабатывает "оптимальную модель" будущей военной юстиции, частью которой и станет полиция.Планируется, что к новой военной полиции перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий. Вот только когда все это будет реализовано не известно, попытки создать военную полицию предпринимаются на Украине с 2017 года.- говорится в сообщении.Подчеркивается, что новая военная полиция должна соответствовать стандартам аналогичных структур стран-членов НАТО и быть с ними совместимой. Это обязательное условие в нынешней Украине, киевские власти желают быть во всем похожими на своих хозяев. Армия по стандартам НАТО, полиция по стандартам НАТО, хотели еще и уровень жизни на уровне Запада, но то коррупция мешает, то выделенные деньги кончаются.