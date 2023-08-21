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На Украине планируют создать военную полицию вместо военной службы правопорядка ВСУ

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На Украине планируют создать военную полицию вместо военной службы правопорядка ВСУ

На Украине появится военная полиция, формирование войдет в структуру украинского Минобороны с задачами поддержания дисциплины и пресечения преступлений среди военнослужащих ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Украины.


На сегодняшний день военной полиции на Украине нет, имеется так называемая военная служба правопорядка ВСУ, на базе котрой и будет создано новое ведомство. Занимается этим специальная рабочая группа депутатов Верховной Рады, созданная на базе комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Она разрабатывает "оптимальную модель" будущей военной юстиции, частью которой и станет полиция.

Планируется, что к новой военной полиции перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий. Вот только когда все это будет реализовано не известно, попытки создать военную полицию предпринимаются на Украине с 2017 года.

Цель создания органа - поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны и Государственной специальной службы транспорта (ДССТ)

- говорится в сообщении.

Подчеркивается, что новая военная полиция должна соответствовать стандартам аналогичных структур стран-членов НАТО и быть с ними совместимой. Это обязательное условие в нынешней Украине, киевские власти желают быть во всем похожими на своих хозяев. Армия по стандартам НАТО, полиция по стандартам НАТО, хотели еще и уровень жизни на уровне Запада, но то коррупция мешает, то выделенные деньги кончаются.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:01
    +2
    Неужто наркоманов среди ВСУк будут ловить?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 16:31
      0
      А о чем статья?
      В ВС РФ давно существует Главное управление военной полиции Министерства обороны.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:31
      +1
      Цитата: Uprun
      Неужто наркоманов среди ВСУк будут ловить?

      А кому он мешают зачем их ловить, а если ловить, то воевать будет некому.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:01
    +1
    Зеленскому нужно срочно стать геем, чтобы соответствовать Трюдо и Макрону и быть с ними совместимым...
    Всем упертым русофобам
    Посоветуем скорее,
    Смазав вазелином ж(попу),
    Стать назло России геем...
    Лесбиянкой тоже можно
    Назло русским взять и стать,
    И в трансгендера возможно
    Вам понравится играть...
    Отморозьте лучше уши,
    Вы скорей назло России,
    Надоело нам вас слушать,
    Лицезреть ваше бессилье...
    Ненависть питая душу,
    Травит ее злобы ядом -
    Все вокруг она разрушит,
    И отравит все что рядом...
    Вам же жить соседи с этим -
    Не уйдем мы никуда,
    Мы на маленькой планете,
    С вами рядом навсегда...
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:29
    +1
    Это обязательное условие в нынешней Украине, киевские власти желают быть во всем похожими на своих хозяев.

    Любой дворовый пёс, желает быть похожим на своего хозяина.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:55
    0
    Кровати,мебель,бордель. По другому нехотят.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 17:06
    0
    Если "мясо" раньше выковыривали на улицах, то теперь будут трясти все норы и загашники, чтобы выловить и отправить несчастных на "фарш" и удобрение. Доколе они будут безропотном скотом....?