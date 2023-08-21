«Датский министр обороны озвучил ограничение по применению ВСУ истребителей F-16»

Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того

Превосходство в воздухе является ключом к успеху на земле

Хотя производителем боевых самолетов F-16 являются Соединенные Штаты, предоставляют их Киеву не они, а их европейские союзники – Нидерланды и Дания. В связи с этим, датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен озвучил ограничения по применению истребителей F-16, которые они получат от Копенгагена.Об этом сообщает агентство Reuters.Глава оборонного ведомства Дании требует от украинских военных, чтобы они применяли поставленные самолеты исключительно на территории собственной страны.- заявил Эллеманн-Йенсен.Он также добавил, что ограничение касается не только самолетов, но также любого другого вооружения, поступающего на Украину из Дании.Комментируя предстоящую поставку истребителей, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что такой шаг приведет к эскалации конфликта на Украине. В Киеве же утверждают, что появление американских самолетов на вооружении ВСУ изменит ситуацию на фронтах в пользу Киева.- отмечает спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.Ранее на прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников объявил о начале подготовки пилотов, которые будут управлять F-16. На их обучение потребуется не менее полугода. Кроме летчиков, нужно будет подготовить инженеров и механиков, которые станут отвечать за обслуживание новой техники.