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Датский министр обороны озвучил ограничение по применению ВСУ истребителей F-16

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Датский министр обороны озвучил ограничение по применению ВСУ истребителей F-16

Хотя производителем боевых самолетов F-16 являются Соединенные Штаты, предоставляют их Киеву не они, а их европейские союзники – Нидерланды и Дания. В связи с этим, датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен озвучил ограничения по применению истребителей F-16, которые они получат от Копенгагена.


Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава оборонного ведомства Дании требует от украинских военных, чтобы они применяли поставленные самолеты исключительно на территории собственной страны.

Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того

- заявил Эллеманн-Йенсен.

Он также добавил, что ограничение касается не только самолетов, но также любого другого вооружения, поступающего на Украину из Дании.

Комментируя предстоящую поставку истребителей, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что такой шаг приведет к эскалации конфликта на Украине. В Киеве же утверждают, что появление американских самолетов на вооружении ВСУ изменит ситуацию на фронтах в пользу Киева.

Превосходство в воздухе является ключом к успеху на земле

- отмечает спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.

Ранее на прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников объявил о начале подготовки пилотов, которые будут управлять F-16. На их обучение потребуется не менее полугода. Кроме летчиков, нужно будет подготовить инженеров и механиков, которые станут отвечать за обслуживание новой техники.
Использованы фотографии:
ВВС Дании
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14 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:36
    -1
    Превосходства в воздухе еще нужно добиться, тем более, что больше и лучше чем имели все равно не дадут.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:19
      0
      Противно читать стоны наших мидовцов и послов. Тут говорить должы только силовые структуры,и каждое их действие сегодня должно быть вдвое жёстче чем вчера!
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 16:42
    +1
    Наивный датский министр обороны... Украм верить - себя не уважать!!!
    Вы же знаете, что лжете,
    Продолжая дальше врать…
    Ложь, в которой вы живете,
    Не мешает крепко спать…???
    Убаюкав свою совесть,
    Позабыв про всякий стыд,
    С упоением вы врете,
    Пока совесть крепко спит…
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 16:50
      +1
      Цитата: Lev_Russia
      Наивный датский министр обороны... Украм верить - себя не уважать!!!
      Вы же знаете, что лжете,
      Продолжая дальше врать…
      Ложь, в которой вы живете,
      Не мешает крепко спать…???
      Убаюкав свою совесть,
      Позабыв про всякий стыд,
      С упоением вы врете,
      Пока совесть крепко спит…

      Стихи это конечно хорошо, я их люблю, но что вы скажете вообще по поводу поставки? Как вы думаете, нашим бойцам это тоже до стихов понравится? Они там на западе все п...и г..., но главное здесь не это, а то как это скажется на. наших солдатах. Надеюсь вы это понимаете? И еще расскажите, как вы зарегистрировавшись здесь 8 апреля уже в капитанах ходите, а я здесь как 10 лет ( по факту больше), все в младших летехах? Это что нужно писать для такой быстрой паркетной карьеры?)))
      1. михаилл
        михаилл Сегодня, 16:59
        0
        Цитата: azkolt
        Это что нужно писать для такой быстрой паркетной карьеры?)))

        Странный вопрос. Ну, конечно же "стихи"!!!
      2. ian
        ian Сегодня, 17:08
        0
        Не завидуйте. stop Тут есть особи за год в генералы выбивающиеся. Строчите по 20 комментов в день с ураратриотическими лозунгами и будет вам счастье :)))
  3. azkolt
    azkolt Сегодня, 16:44
    +2
    Еще весной неоднократно слышал на Вести ФМ от тамошних многочисленных эксперДов, что поставка F-16 ,будет сродни объявлению войны России. Правда, ни разу не слышал это от высруков, но тем не менее. Это что уровень наших эксперДов или высруков, если никакого ответа не последует? Хотя одно вытекает из другого. На телеге зач..рили нашего лампасного Гурулева за его высказывания, а я слушал его и думал. но ведь это уровень развития нашего генералитета, а отсюда и проблемы на фронте. Правильно говорил Стрелков , они не обучаемы в принципе! Но вот главный высрук все равно упорно держит их у руля, что это глупость или преступление? Казалось бы уже давно пора давать ход мужикам зарекомендовавшим себя на фронте и он тоже говори об этом, но толку ноль! Толи тень Суровикина запужала нашего драпанувшего, то ли еще что.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: azkolt
      Еще весной неоднократно слышал на Вести ФМ от тамошних многочисленных эксперДов, что поставка F-16 ,будет сродни объявлению войны России. Правда, ни разу не слышал это от высруков, но тем не менее. Это что уровень наших эксперДов или высруков, если никакого ответа не последует? Хотя одно вытекает из другого. На телеге зач..рили нашего лампасного Гурулева за его высказывания, а я слушал его и думал. но ведь это уровень развития нашего генералитета, а отсюда и проблемы на фронте. Правильно говорил Стрелков , они не обучаемы в принципе! Но вот главный высрук все равно упорно держит их у руля, что это глупость или преступление? Казалось бы уже давно пора давать ход мужикам зарекомендовавшим себя на фронте и он тоже говори об этом, но толку ноль! Толи тень Суровикина запужала нашего драпанувшего, то ли еще что.

      А вы поменьше слушайте экспертов и побольше читайте основополагающие документы от ООН. Там четко написано что такое акт агрессии. Согласно этому принципу США и СССР взаимодействовали долгие годы. С чего эти "эксперты" взяли, что сейчас ситуация поменялась и поставки оружия (в данном случае самолётов) будут сродни об'явлению войны? СССР поставлял самолёты прямо вместе с лётчиками во Вьетнам и Египет, однако ни США ни Израиль не говорили, что это "сродни об'явлению войны", ибо это противоречит определению агрессии от ООН.
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 16:45
    0
    Глава оборонного ведомства Дании требует от украинских военных, чтобы они применяли поставленные самолеты исключительно на территории собственной

    Марионетка много о себе возомнила, ставить условия великому амператору зелику, не спросив разрешения вашингтонских повелителей из за океана
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 16:48
    0
    «Датский министр обороны озвучил ограничение по применению ВСУ истребителей F-16» —

    ***
    — Применять исключительно в мирных целях,не летально ...
    ***
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:53
    +1
    И конечно под честное при честное нациское зиг хайль, без всяких бумажек и санкций за обман.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:10
      -1
      Цитата: evgen1221
      И конечно под честное при честное нациское зиг хайль, без всяких бумажек и санкций за обман.

      А вы слышали об массовых ударах Хаймарсов или Шадоу Шторм по территории так называемой "международно признанной территории РФ"? Так что на удивление слово они свое держат.
  7. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 17:12
    0
    Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того


    Процедуру изгнания можно и на чужой территории
    Всё время европейцы размыто говорят
  8. 30 вис
    30 вис Сегодня, 17:18
    0
    Ой ! Вей .... Послушай зеля , ты туда нэ ходы , ты сюда ходы ... Снег башка попадёт ... Тьфу, самолёт туда , сюда не летай ... Чушь собачья . О предостережении применении самолётов ф-16 ... Бить будут куда смогут . И так бьют куда достанут ... Достают до Москвы . Значит будут бить по Москве и дальше . Обязательства ... Уверен. Давным , давно готовят пилотов для Ф-16 , а ещё будут "добровольцы" военные лётчики из США и Великобритании .. Кто им запретит так сделать . Значит Ф-16 появятся на фронте очень скоро ...