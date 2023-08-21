«Датский министр обороны озвучил ограничение по применению ВСУ истребителей F-16»

Хотя производителем боевых самолетов F-16 являются Соединенные Штаты, предоставляют их Киеву не они, а их европейские союзники – Нидерланды и Дания. В связи с этим, датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен озвучил ограничения по применению истребителей F-16, которые они получат от Копенгагена.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Глава оборонного ведомства Дании требует от украинских военных, чтобы они применяли поставленные самолеты исключительно на территории собственной страны.
Мы передаем оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не более того
- заявил Эллеманн-Йенсен.
Он также добавил, что ограничение касается не только самолетов, но также любого другого вооружения, поступающего на Украину из Дании.
Комментируя предстоящую поставку истребителей, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что такой шаг приведет к эскалации конфликта на Украине. В Киеве же утверждают, что появление американских самолетов на вооружении ВСУ изменит ситуацию на фронтах в пользу Киева.
Превосходство в воздухе является ключом к успеху на земле
- отмечает спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат.
Ранее на прошлой неделе министр обороны Украины Алексей Резников объявил о начале подготовки пилотов, которые будут управлять F-16. На их обучение потребуется не менее полугода. Кроме летчиков, нужно будет подготовить инженеров и механиков, которые станут отвечать за обслуживание новой техники.