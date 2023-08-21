Американский политолог: Даже в случае поражения России США придется считаться с ее мощью

Американский политолог, экс-советник президента США Джорджа Буша по вопросам, связанным с Россией и Евразией Томас Грэм заявил, что даже в случае поражения армии РФ в вооруженном конфликте на Украине, Белому дому все равно придется считаться с российской мощью. Между тем, Грэм считает маловероятным поражение России на Украине, особенно учитывая безуспешность наступления ВСУ.Бывший советник американского президента напомнил, что Россия обладает значительными ресурсами, которые Москва может задействовать в этом конфликте, что сделает практически невозможным поражение российской армии на Украине.Однако, даже в случае, если Россию удастся победить, она все равно останется страной, занимающей огромную территорию, а также обладает самыми богатыми природными ресурсами в мире и имеет самый большой в мире ядерный арсенал. Кроме того, у России есть постоянное место в Совбезе ООН с правом вето.Грэм подчеркнул, что Россия является страной, которую США не смогут игнорировать и американским властям придется научиться с этим жить в будущем.Ранее сообщалось, что бывший глава японского правительства Ёсиро Мори подвергся жесткой критике после своего заявления о невозможности поражения России в вооруженном конфликте на Украине. Экс-премьер Японии напомнил, что российская экономика успешно выдержала все санкции и не рухнула, ВС РФ успешно пресекают украинские попытки наступать, а рейтинг Путина продолжает расти.