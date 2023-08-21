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Американский политолог: Даже в случае поражения России США придется считаться с ее мощью

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Американский политолог: Даже в случае поражения России США придется считаться с ее мощью

Американский политолог, экс-советник президента США Джорджа Буша по вопросам, связанным с Россией и Евразией Томас Грэм заявил, что даже в случае поражения армии РФ в вооруженном конфликте на Украине, Белому дому все равно придется считаться с российской мощью. Между тем, Грэм считает маловероятным поражение России на Украине, особенно учитывая безуспешность наступления ВСУ.


Бывший советник американского президента напомнил, что Россия обладает значительными ресурсами, которые Москва может задействовать в этом конфликте, что сделает практически невозможным поражение российской армии на Украине.

Однако, даже в случае, если Россию удастся победить, она все равно останется страной, занимающей огромную территорию, а также обладает самыми богатыми природными ресурсами в мире и имеет самый большой в мире ядерный арсенал. Кроме того, у России есть постоянное место в Совбезе ООН с правом вето.

Грэм подчеркнул, что Россия является страной, которую США не смогут игнорировать и американским властям придется научиться с этим жить в будущем.

Ранее сообщалось, что бывший глава японского правительства Ёсиро Мори подвергся жесткой критике после своего заявления о невозможности поражения России в вооруженном конфликте на Украине. Экс-премьер Японии напомнил, что российская экономика успешно выдержала все санкции и не рухнула, ВС РФ успешно пресекают украинские попытки наступать, а рейтинг Путина продолжает расти.
Использованы фотографии:
Pixabay
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29 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:35
    +6
    Американский политолог: Даже в случае поражения России

    Фантазеры... smile мечтать не вредно.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 17:39
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      Американский политолог: Даже в случае поражения России

      Фантазеры... smile мечтать не вредно.

      Тем более если сильно хочется...
      1. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 17:54
        -2
        Всё что было, то было –
        Вы «Союз» развалили,
        Только это вот вряд ли,
        Повторится с Россией
        Мы воткнем вам всем в глотку
        Ваши все ожидания,
        И навеки замолкнут
        Ваши к нам «пожеланья»…
        Вы пришли с недобром к нам,
        Чтоб унизить Россию,
        А мы видим за этим
        Только ваше бессилье…
        Русь всегда побеждала –
        Победит она ныне…
        Всё что смерть нашу ждало
        Пусть в огне войны сгинет!!!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:40
      +6
      Кстати,давайте вспомним 1984 год,к примеру.Мог ли тогда кто то в Великой Стране подумать,что уже через семь лет не будет государства?Любое затягивание боевых действий,перемирий,переговоров о "новоуюй параллели"является для нас Поражением
      1. DenD
        DenD Сегодня, 18:50
        0
        Кстати,давайте вспомним 1984 год,к примеру.Мог ли тогда кто то в Великой Стране подумать,что уже через семь лет не будет государства?Любое затягивание боевых действий,перемирий,переговоров о "новоуюй параллели"является для нас Поражением
        Как говорят. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но на данном этапе, действительно, любое затягивание, путем переговоров, либо как то ещё, будет считаться - поражением. Даже собственный народ не поймёт. Но пока конца или какого либо решения не видно. Так, перетаптывание с ноги на ногу. Единственное, что интересно, почему ВВП не хочет встречаться с Эрдоганом. Неужели прозрел?
    3. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:41
      +4
      влажные мечты американских политологов wink
    4. gryaznov.igor.
      gryaznov.igor. Сегодня, 18:51
      0
      А что за петух - поставил,наверно хохлятина
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:46
    +1
    РФ надеюсь играет свою игру а не ведется на игру сша и европы ! если РФ играет свою игру значит все должно идти по плану без поражения ! сша играет свою игру и вбрасывает что им выгодно и передает то что им выгодно украм ! я очень надеюсь что РФ играет в эту игру по своим правилам а не по навязанным !!!!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:50
      +4
      Хорошо бы было,если так.Однако такой вопрос.В чью игру играла Москва совсем недавно,году этак в 2015-17?.Или в прошлом году,в Стамбуле?
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:52
        -1
        сложно шас судить пока всей партии игры не видно ! тут или выигрыш или поражение тогда и увидим всю игру !
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 17:56
          +1
          Вот увидите,если все у нас получится на Донбассе,под Запорожьем и Херсоном,на каком аркане попытаются притащить наше руководство на переговоры о "мире"
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:47
    +1
    Американский политолог: Даже в случае поражения России США придется считаться с ее мощью

    Вы никогда не победите Россию, потому что вы тупые!!!
    Прямо набежала стая шакалов и рассуждает, как она будет считаться с медведем...
    Как только трупы американских солдат пойдут на родину, так вам и всей вашей агрессивности настанет «кирдык»...
    Беспилотник облили керосином и вы вой подняли на весь мир...А если какая хрень с неба упадёт, или перестанет работать ваша паскудная биржа и SWIFT? Сидят за лужей и рассуждают, как им весело дурить людей, позарившихся на «великий доллар»...
    * * *
    Это российские буржуи боятся вас из-за сохранности капиталов. Нам уже нечего терять. Интернет и айфоны? Как же мы без этого жили, и как вы будете жить без этого?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:53
      +1
      Вы правильно заметили и про "наших"буржуев,и про то,что нам нечего терять.А что мы,простые люди решаем в делах войны и мира,во внутренней и внешней политике.Вот эти буржуи и решат,мы даже опомнится не успеем
  4. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:54
    -3
    Россия обладает значительными ресурсами, которые Москва может задействовать в этом конфликте,

    Не знаю о каких ресурсах речь, красные линии на исходе, ничего вместо них не предложено... Природные ресурсы нам не принадлежат... Я. О. использовать не разрешают...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:06
      -1
      Я.О.использовать в нынешней ситуации нельзя.Веская причина есть.Тогда от нас отвернутся все те страны,которые если и не поддерживают нас,но ведут нейтрально и через них идет тот самый параллельный импорт(от которого есть критическая зависимость)
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 18:15
        -2
        Тогда от нас отвернутся все те страны,которые если и не поддерживают нас,но ведут


        Это отговорки наместников, поставленных колонизатором-сша
      2. Евгений Попов_3
        Евгений Попов_3 Сегодня, 19:13
        0
        Вот с чего вы взяли, что нейтралы отвернутся ? Скорее они отвернутся, если все продолжится, как сейчас
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 17:57
    +1
    Цитата: opuonmed
    надеюсь что РФ играет в эту игру по своим правилам а не по навязанным

    Рубль уронили вниз по своим правилам???
    Донецк под обстрелами по своим правилам?
    Дроны над Москвой ежедневно по своим правилам?
    Мигранты вместо русских по своим правилам?
    Можно продолжать ещё очень долго, к великому сожалению...
  6. hiller
    hiller Сегодня, 18:04
    -3
    Вот какого, спрашивается пэнса, размещать психоанмальные фантазии какого-то забугорного слабоумка?.... ааа это же матрасный сайт....
  7. osp
    osp Сегодня, 18:18
    +1
    Поражение России на Украине стало бы катастрофой для нашей страны.
    Катастрофой чудовищного масштаба.
    Будут потеряны все те территории что контролируются с 2014 года включая Крым и Донбасс.
    Это будет и гуманитарная катастрофа, ибо 4-5 миллионов беженцев из регионов страна не примет.
    Они потеряют там все и вся, и под властью бандеровского режима жить не захотят.

    Потом, само собой катастрофические катаклизмы в политической системе России - революция.
    От всех те последствий что выше и не только от них.

    Российские регионы с наиболее благоприятным климатом и выходом к Черному морю вроде Краснодарского края и Ростовской области затребуют отдать.
    Отдать Украине, ибо репарации.
    Огромные репарации на десятки лет которые нечем будет платить.

    Само собой, проигрыш Украине отодвинет ВС РФ со второго места куда-то на уровень Бразилии или Пакистана.
    Это также станет катастрофой - мятеж Вагнера покажется детской шалостью.
    Не простят такое власти.

    Так что этот американский политолог явно не понимает какие тут ставки и о чем вообще речь.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:27
      0
      Если бы нынешним башням что то угрожало в случае поражения, они придумали бы что нибудь иное кроме постоянного вранья и забалтывания...
  8. m_silenus
    m_silenus Сегодня, 18:21
    0
    Не знаю что там они употребляют, но эффект сногошибательный.
  9. osp
    osp Сегодня, 18:23
    +3
    Само собой, США в этой войне ничего не теряют кроме ими же напечатанных долларов и поставляемого Украине железа.
    А в Штатах большое население, нет проблемы вымирания и других тому подобных явлений.

    Но вот Россия в этом войне теряет бесценное что у нее еще осталось - жизни людей.
    Молодых мужчин особенно из глубинки где и так не хватает рабочих рук и женщинам не с кем создавать семьи.
    Это беда. Это катастрофа. Это трагедия.

    И уже только за это нашему внешнеполитическому ведомству , СВР и отдельным политикам жирная двойка за работу.
    За то что довели за 8 лет ситуацию до этого.
    За то что позволили Западу осуществить задуманное.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:29
      -1
      И на чьей стороне играют эти ведомства по промежуточным результатам???
      1. osp
        osp Сегодня, 18:41
        +1
        Но точно не на нашей.
        Потому и пустили пыль в глаза руководству страны и армии еще в январе 2022 года.
        А реальное состояние ВСУ и реальная поддержка Украины Западом не была учтена.

        Просто или купились или обманулись на то что никто с Россией воевать не посмеет.
        Что народ поднимется, свергнет Зеленского, ВСУ , МВД и СБУ переходят на сторону России,
        Киев захватывает Росгвардия и наступает мир-дружба на всегда.
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 18:44
          +1
          Теперь представим, вас обманул подчинённый, или просто оказался непригодным к работе, как минимум (!) вы с ним не будете больше работать... Экстраполируем на нашу ситуацию, но у нас все сохранили свои места... Выводы напрашиваются неутешительные...
          1. osp
            osp Сегодня, 18:59
            +1
            Нередко отношения между подчиненным и начальником выходят за рамки профессиональных, служебных.
            Там начинается блат, кумовство, семейственность, круговая порука.
            Но это один случай.

            А есть и другой.
            Когда у подчиненного вся агентурная и нелегальная сеть за границей.
            Или сотни тысяч вооруженных людей.
            Такой подчиненный может послать начальника далеко-далеко.
            Или выкинуть прощальный номер вроде того что выкинул маркиза Пригожан.
            А после остаться на плаву.

            Но и во втором случае вопрос как и в первом: кто породил столь порочную систему ?
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:57
    -1
    Поражения? Проще вместо Украины за Днепром сделать пустыню Хилу.
  11. Комментарий был удален.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 19:10
      +1
      понять, что наше руководво будет считать поражением

      Ничего поражением считать не будут, продолжат лить воду в уши