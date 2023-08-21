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ВСУ предприняли попытку атаки военного аэродрома в Калужской области с помощью ударного БПЛА

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ВСУ предприняли попытку атаки военного аэродрома в Калужской области с помощью ударного БПЛА

Сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести по военному аэродрому «Шайковка» в Калужской области, использовав ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.


Как стало известно, около восьми часов утра на территории аэродрома в Калужской области упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Специалисты, которые изучили его фрагменты, установили, что это был гражданский коптер, к которому прикрепили усиленную батарею и самодельное взрывное устройство. К счастью, военнослужащие быстро засекли и сбили дрон.

На месте падения беспилотника образовалась воронка и начался пожар. Военнослужащие потушили возгорание оперативно, не вызывая пожарную охрану. Разрушений и пострадавших в результате падения беспилотника, по предварительной информации, нет.

То, что для атаки на военный аэродром использовался гражданский коптер, может свидетельствовать и о возможном запуске его диверсионной группой или проукраинскими агентами с российской территории. Далеко не во всех случаях беспилотники, с помощью которых пытаются атаковать российские объекты, запускаются украинскими военными с территорий, контролируемых киевским режимом.

Наличие многочисленной агентуры на российской территории позволяет проводить подобные запуски и непосредственно из наших регионов. Естественно, что спецслужбам и правоохранительным органам в этом контексте стоит тщательнее вести свою работу среди украинских переселенцев и беженцев, а также местных «оппозиционеров», являющих собой благодатную среду для вербовки украинской разведкой шпионов и диверсантов.
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8 комментариев
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  1. Escariot
    Escariot Сегодня, 17:03
    +3
    Судя по количеству подобных атак и диверсий то это уже не агентура, а настоящее подполье.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 17:05
    -2

    Укры, а вот так вы еще не пробовали...??? А чё...??? А вдруг...???
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 17:11
      +1
      Это было бы смешно, если бы у этих ударов была бы 0 эффективность. А так это довольно серьезная проблема
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:08
    0
    На прошлой неделе в Сольцах в капонире Ту-22М3 украинские диверсанты дроном повредили. Наличие агентуры на российской территории позволяет киевским мразям оперативно получать фотоотчеты.

    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:15
      0
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      На прошлой неделе в Сольцах в капонире Ту-22М3 украинские диверсанты дроном повредили. Наличие агентуры на российской территории позволяет киевским мразям оперативно получать фотоотчеты.


      Ну что за глупость. Этот "фотоотчёт" выложили не особо умные свои. Да и не нужен он противнику, ибо у него на вооружении есть 500 спутников, кои могут использоваться для оптической разведки. Вы ведь помните, что спутниковые фото с аэродрома Саки где неосторожно обращались с огнём выложили буквально на следующий день. И это только коммерческие фото. У Пентагона они появились гораздо раньше
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:13
    +1
    Такое впечатление будто наши спецслужбы к таким действиям относятся как к хулиганским выходкам. Страна к этому очень быстро привыкла. А это самое отвратительное это провал спецслужб,показывающий неумение привентивно работать.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 17:13
    0
    Почти все знакомые, кто уехал из Севера в Белгородскую область, возвращаются обратно. Пока не будетдет подобие жесточайшего СМЕРШа, россиянам не будет покоя. Никакой жалости нацистам!
    1. Last centurion
      Last centurion Сегодня, 17:19
      0
      Пока не будет закона о пожизненной каторге на Северах так и будет. Нужно диверсантов и к ним примкнувших отправлять добывать ископаемые киркой где-то на Колыме и возить на тачках. Без права на освобождение. Как-то так.