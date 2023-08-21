Сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести по военному аэродрому «Шайковка» в Калужской области, использовав ударный беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно, около восьми часов утра на территории аэродрома в Калужской области упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Специалисты, которые изучили его фрагменты, установили, что это был гражданский коптер, к которому прикрепили усиленную батарею и самодельное взрывное устройство. К счастью, военнослужащие быстро засекли и сбили дрон.
На месте падения беспилотника образовалась воронка и начался пожар. Военнослужащие потушили возгорание оперативно, не вызывая пожарную охрану. Разрушений и пострадавших в результате падения беспилотника, по предварительной информации, нет.
То, что для атаки на военный аэродром использовался гражданский коптер, может свидетельствовать и о возможном запуске его диверсионной группой или проукраинскими агентами с российской территории. Далеко не во всех случаях беспилотники, с помощью которых пытаются атаковать российские объекты, запускаются украинскими военными с территорий, контролируемых киевским режимом.
Наличие многочисленной агентуры на российской территории позволяет проводить подобные запуски и непосредственно из наших регионов. Естественно, что спецслужбам и правоохранительным органам в этом контексте стоит тщательнее вести свою работу среди украинских переселенцев и беженцев, а также местных «оппозиционеров», являющих собой благодатную среду для вербовки украинской разведкой шпионов и диверсантов.