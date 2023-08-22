Военное обозрение
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Шотландские пацифисты призвали скорее закончить украинский вооружённый конфликт, так как «победа Украины выглядит всё менее вероятной»

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Шотландские пацифисты призвали скорее закончить украинский вооружённый конфликт, так как «победа Украины выглядит всё менее вероятной»

Некоммерческая организация в Соединённом Королевстве Великобритании Stop the War провела свое ежегодное общее собрание в Шотландии. Его участники решили «углубить и расширить» своё миротворческое движение.


Выступавшие на мероприятии откровенно говорили о трудностях и сложностях своего послания. Сторонники организации «Остановите войну» по мере того, как бои на Украине продолжаются, всё же были достаточно оптимистичны.

Одним из доводов в поддержку своего движения члены Stop the War называют факт того, что, как отметил лидер левого избирательного альянса Шотландии Джонатан Шафи, «даже либеральные голоса в США теперь понимают, что речь о прекращении военных действий должна идти и что победа Украины в любом виде выглядит всё менее вероятной».

Джонатан Шафи также ясно дал понять, что стремление к войне должно быть оспорено не только в Лондоне, но и отдельно на уровне Шотландии. Это необходимо по той причине, что на данный момент поддержка эскалации украинского конфликта в Шотландии, имеющей собственное правительство, остается высокой.

Джон Фостер, один из лидеров шотландского движения Stop the War, сказал собравшимся, что важно установить связь «между военной экономикой и сокращением услуг», и присоединился к призывам в адрес профсоюзов, вовлеченных в поддержку войны, вместо этого изменить ситуацию и повернуть своё производство в мирную экономику.

Здесь оратор подразумевал то, что, безусловно, для Запада поставка вооружения и обмундирования украинским националистам является, в первую очередь, заработком денег. Как говорится: «ничего личного, просто бизнес». Однако, если профсоюзы Европы и США, работающие сейчас на военные заказы, переориентируются на гражданские сферы, процесс вооружения Украины скорее закончится. Только услышат ли политики и военные корпорации голоса той же Stop the War.
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1 комментарий
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  1. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:09
    0
    То есть, если бы ВСУ имели успех, то войну следовало бы продолжать, а так - да ну, на фиг?! Лицемерненько! angry