Некоммерческая организация в Соединённом Королевстве Великобритании Stop the War провела свое ежегодное общее собрание в Шотландии. Его участники решили «углубить и расширить» своё миротворческое движение.Выступавшие на мероприятии откровенно говорили о трудностях и сложностях своего послания. Сторонники организации «Остановите войну» по мере того, как бои на Украине продолжаются, всё же были достаточно оптимистичны.Одним из доводов в поддержку своего движения члены Stop the War называют факт того, что, как отметил лидер левого избирательного альянса Шотландии Джонатан Шафи, «даже либеральные голоса в США теперь понимают, что речь о прекращении военных действий должна идти и что победа Украины в любом виде выглядит всё менее вероятной».Джонатан Шафи также ясно дал понять, что стремление к войне должно быть оспорено не только в Лондоне, но и отдельно на уровне Шотландии. Это необходимо по той причине, что на данный момент поддержка эскалации украинского конфликта в Шотландии, имеющей собственное правительство, остается высокой.Джон Фостер, один из лидеров шотландского движения Stop the War, сказал собравшимся, что важно установить связь «между военной экономикой и сокращением услуг», и присоединился к призывам в адрес профсоюзов, вовлеченных в поддержку войны, вместо этого изменить ситуацию и повернуть своё производство в мирную экономику.Здесь оратор подразумевал то, что, безусловно, для Запада поставка вооружения и обмундирования украинским националистам является, в первую очередь, заработком денег. Как говорится: «ничего личного, просто бизнес». Однако, если профсоюзы Европы и США, работающие сейчас на военные заказы, переориентируются на гражданские сферы, процесс вооружения Украины скорее закончится. Только услышат ли политики и военные корпорации голоса той же Stop the War.