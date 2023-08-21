ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление диверсии на железнодорожной станции Херсон

УФСБ по Херсонской области задержало гражданина Украины 1961 года рождения, подозреваемого в организации диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности РФ

Именно эти действия временно и нарушили снабжение группировки российских войск при проведении ею спецоперации

Управление ФСБ по Херсонской области сообщило о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление им диверсии на стрелочных проводах ж/д станции Херсон.Вот что следует из заявления российской спецслужбы:В то же время, уточнили в силовом ведомстве страны, ещё в феврале прошлого года задержанный, занимая должность одного из руководителей вышеупомянутого регионального филиала АО «Украинская железная дорога» спланировал, а затем и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон. В итоге соединения железнодорожных путей пришли в негодность.– отметили в Федеральной службе безопасности.Таким образом, в отношении задержанного следственный отдел УФСБ по Херсонской области открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Он уже находится под стражей, в то время как максимальное наказание, которое ему может грозить – до 20 лет лишения свободы.Напомним, что в конце прошлого месяца сотрудниками правоохранительных органов в Херсонской области была пресечена попытка подготовки террористических актов гражданином Украины, прошедшим обучение минно-взрывному делу в Киеве.