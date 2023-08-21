Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление диверсии на железнодорожной станции Херсон

22
ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление диверсии на железнодорожной станции Херсон

Управление ФСБ по Херсонской области сообщило о задержании одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление им диверсии на стрелочных проводах ж/д станции Херсон.


Вот что следует из заявления российской спецслужбы:

УФСБ по Херсонской области задержало гражданина Украины 1961 года рождения, подозреваемого в организации диверсии в отношении транспортной инфраструктуры, направленной на подрыв обороноспособности РФ

В то же время, уточнили в силовом ведомстве страны, ещё в феврале прошлого года задержанный, занимая должность одного из руководителей вышеупомянутого регионального филиала АО «Украинская железная дорога» спланировал, а затем и организовал повреждение стрелочных переводов железнодорожной станции Херсон. В итоге соединения железнодорожных путей пришли в негодность.

Именно эти действия временно и нарушили снабжение группировки российских войск при проведении ею спецоперации

– отметили в Федеральной службе безопасности.

Таким образом, в отношении задержанного следственный отдел УФСБ по Херсонской области открыл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 статьи 281 УК РФ (диверсия). Он уже находится под стражей, в то время как максимальное наказание, которое ему может грозить – до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в конце прошлого месяца сотрудниками правоохранительных органов в Херсонской области была пресечена попытка подготовки террористических актов гражданином Украины, прошедшим обучение минно-взрывному делу в Киеве.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:39
    -1
    ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за осуществление диверсии на железнодорожной станции Херсон

    Да сколько же можно? Задержали и к стенке!!!
    Можно выпотрошить перед ТЕМ КАК...
    1. Msi
      Msi Сегодня, 17:57
      +1
      Он уже находится под стражей, в то время как максимальное наказание, которое ему может грозить – до 20 лет лишения свободы.
      Вспомнить нужно опыт борьбы с терроризмом в Чечне. При задержании оказал сопротивление и был убит.
      Этот человек идейный такого только убивать, такого нет смысла отправлять на "перековку".
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 18:51
        -1
        Расстрелять его к Чертовой матери! Ещё какую-то там жизнь ему на 20 лет государству толерантно сохранять - не заслужил!
        Ему и так сейчас 62 года! Только для диверсий против России и русских он сионо-нацистским еврейским властям в Киеве Укрорейха - Зеленскому и его компашке - и нужен!
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:12
          -1
          Совершенно справедливое и понятное требование.Вот только почему то рукамиводители наши противятся прекращению моратория и ужесточения наказания.К чему бы это? what Видимо заратустра не позволяет.Или камасутра какая то..
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:41
    +2
    всех граждан шумерии выслать из страны к чертовой матери, либо пускай отказываются от шумерского гражданства и после проверки контрразведкой подают на российское
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:08
      +1
      А может сразу вернем Берию и Сталина, и по принципу каждый индивидуум потенциальный преступник?
      Людей у нас много целых 140 млн. правда часть сбежала, часть погибла, но ничего средняя Азия большая, там рожают, приедет много.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:15
      0
      Самое поразительное,что эти утырки совершают свое черное дело даже после получения российского гражданства..Они наверняка первыми были в очереди
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 17:42
    +2
    Именно эти действия временно и нарушили снабжение группировки российских войск при проведении ею спецоперации

    Из-за этого парнокопытного наши и оставили Херсон. Повесить его на середине антоновского моста!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:43
      0
      Цитата: мордвин 3
      Повесить его на середине антоновского моста!

      лучше посредине литейного feel
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 17:47
        0
        Цитата: Василенко Владимир
        лучше посредине литейного

        А какая разница?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:51
          +1
          Цитата: мордвин 3
          А какая разница?

          оооооо!!!!
          разница большая
          если ручку привязать к одной створке моста, а ножку к другой ...
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 17:52
            0
            Цитата: Василенко Владимир
            если ручку привязать к одной створке моста, а ножку к другой ...

            Эка вы садист, батенька... recourse
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Сегодня, 17:57
              +2
              Цитата: мордвин 3
              Эка вы садист, батенька...

              ну почему сразу садист?!!!
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 18:16
                0
                Цитата: Василенко Владимир
                ну почему сразу садист?!!!

                По ленинградским мостам. crying
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Сегодня, 18:27
                  +2
                  был бы садистом еще бы и ласковый май включил
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 19:05
      +1
      Вы думаете 60 летний человек не знал что делает и что ему грозило?
  4. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 17:48
    +3
    Я не понимаю - а что, этот кадр после всего остался на территории Херсонской области? То есть его не эвакуировали в сторону Киева? о_О"
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:18
      +4
      Цитата: Reindeer
      Я не понимаю - а что, этот кадр после всего остался на территории Херсонской области? То есть его не эвакуировали в сторону Киева? о_О"

      Возможно он родился и вырос там. Может быть там живут его пожилые родители.
      1. Reindeer
        Reindeer Сегодня, 19:00
        +2
        Если им двигала любовь к малой Родине и забота о престарелых (очень престарелых, учитывая что он 1961 года рождения) родителях - то о чем же он думал когда все это делал?
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:51
    +3
    была пресечена попытка подготовки террористических актов гражданином Украины, прошедшим обучение минно-взрывному делу в Киеве.

    И таких считать, не пересчитать!
    Вот к чему приводит спешка при ловле блох!
    Прежде, чем считать их "нашими", надо было ВСЕХ без исключения пропустить через фильтрационные лагеря! Если кому то не нравится слово ЛАГЕРЯ, можно заменить его на фильтрационные пункты!
    Но смысл не в том, КАК называется! Смысл в том, что надо было всех с территорий присоединненых к России, проверять до седьмого колена!
    Это еще цветочки.....
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:19
    -1
    ему может грозить – до 20 лет лишения свободы.

    Обменяют на наших пленных, ничего ему не будет
  7. Препона
    Препона Сегодня, 19:21
    0
    Доказана диверсия - доказана, вражеское отношение - вражеское, какое до 20 ?! От 20 ! (Имхо)