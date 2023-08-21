Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал необходимое Украине количество американских истребителей F-16

Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности

Решение о передаче истребителей F-16 - еще один решительный шаг партнеров в поддержке Украины. Процесс пошел. Созданы соответствующие рабочие группы, вместе с нашими партнерами мы все проговариваем

Истребитель F-16 будет основным типом самолета в Воздушных силах ВСУ, он постепенно заменит старые советские машины, все еще стоящие на вооружении украинской армии. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Украине нужно около 128 истребителей для замены старого советского авиапарка и получения преимущества в небе над российскими ВКС. По словам Игната, такое количество самолетов F-16 будет достаточно для завоевания превосходства в воздухе. В то же время Украина рассматривает поставки и других типов самолетов, хотя это может привести к возникновению проблем с их обслуживанием и ремонтом.- заявил Игнат.Пока Киев ориентируется на 42 истребителя от Нидерландов и 19 от Дании, хотя голландский премьер Марк Рютте еще вчера опроверг заявление Зеленского о 42 самолетах пояснив, что это общее количество истребителей F-16, имеющихся у Нидерландов, а сколько получит Киев, пока никто не знает. Но клоун брякнул, а все ему поверили.- заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.