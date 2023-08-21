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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал необходимое Украине количество американских истребителей F-16

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Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал необходимое Украине количество американских истребителей F-16

Истребитель F-16 будет основным типом самолета в Воздушных силах ВСУ, он постепенно заменит старые советские машины, все еще стоящие на вооружении украинской армии. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


Украине нужно около 128 истребителей для замены старого советского авиапарка и получения преимущества в небе над российскими ВКС. По словам Игната, такое количество самолетов F-16 будет достаточно для завоевания превосходства в воздухе. В то же время Украина рассматривает поставки и других типов самолетов, хотя это может привести к возникновению проблем с их обслуживанием и ремонтом.

Понятно, что война может внести свои коррективы, но более 100 самолетов действительно таки нужно, чтобы рассредоточить их на разных аэродромах, чтобы они реагировали на разные вызовы и наносить удары по разным целям. И по самолетам, и по наземным и по тылам противника, в частности

- заявил Игнат.

Пока Киев ориентируется на 42 истребителя от Нидерландов и 19 от Дании, хотя голландский премьер Марк Рютте еще вчера опроверг заявление Зеленского о 42 самолетах пояснив, что это общее количество истребителей F-16, имеющихся у Нидерландов, а сколько получит Киев, пока никто не знает. Но клоун брякнул, а все ему поверили.

Решение о передаче истребителей F-16 - еще один решительный шаг партнеров в поддержке Украины. Процесс пошел. Созданы соответствующие рабочие группы, вместе с нашими партнерами мы все проговариваем

- заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
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22 комментария
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:42
    +2
    заменим старые советские на старые американские, это такой онанизм?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 17:51
      +5
      Цитата: Василенко Владимир
      заменим старые советские на старые американские, это такой онанизм?

      На старые советские нет запчастей и они не капиталились долгое время. Старые американские в полной боеготовности, запчастей для них на западе куча, да ещё и новые системы вооружения типа JASSM или HARM можно ставить без помощи изоленты.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:01
      0
      Там из старого только год выпуска планера. Самолёт Ф-16АМ/ВМ Block 20 MLU является предпоследней версией Ф-16 (новее только Вайпер) и соответствует уровню 1997г - полностью аналогичен Ф-16С/D Block 50/52. Вот только по составу вооружения В-З он превосходит то, что сегодня применяет наша авиация, т.к. это мы застряли в прошлом и десятилетия топтались на месте и только сейчас начали внедрять то, что НАТО применяет с 90х годов.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:45
    0
    Myslím, že ani 2000 ks stíhaček F-16 Ukrajině nepomůže!! Rusko ví dopředu, jak je zlikvidovat! F-16 pro Ukrajinu nebude vybavena tak výkonnou navigací jako v USA, proto se nikdy nemůže srovnávat s nejmodernějšími Ruskými stíhačkami. Akorát se ukáže, že Ukrajině už nepomůže nic, jedině kapitulace a jednání o míru.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 17:46
      0
      Не думаю, что даже 2000 истребителей F-16 помогут Украине!! Россия заранее знает, как их ликвидировать! F-16 для Украины не будет оснащен такой мощной навигацией, как в США, поэтому никогда не сможет сравниться с самыми современными российскими истребителями. Однако получается, что Украине уже ничего не поможет, только капитуляция и мирные переговоры.
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 17:46
    +2
    Украине нужно около 128 истребителей для замены старого советского авиапарка и получения преимущества в небе над российскими ВКС.
    А ещё 5000 танков, 50 тысяч орудий, полтора миллиона солдат, бочку варенья и корзину печенья.

    – Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.
    – Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
    – Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
    Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:16
      +1
      Но замашки карманника испортят мечты о счастье
  4. Sith
    Sith Сегодня, 17:46
    +1
    Игнат говорит о 128 ... правда на какой даче в Ницце они у него будут стоять пока не уточняет
  5. Pete Mitchell
    Pete Mitchell Сегодня, 17:49
    +2
    А почему только 128? Почему не все? А лс есть? Ан … фигу.
    Европейская публика потихоньку отрезвляется от ”жовто плакидного” морока, скоро политики начнут из кабинетов вылетать.
    Стеб это все конечно - надеюсь им не будет дано времени на осуществление планов, раньше украинская элита посваливает из страны за своими капиталами recourse если им позволят
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:52
    +1
    Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал необходимое Украине количество американских истребителей F-16

    Ну, так выдерни волос из бороды и скажи: «Трах-тибидох!» - оно и появится...Вместе с подземными аэродромами, базами ГСМ и прочими атрибутами, до которых не дотянется могучий «Искандер» и неуловимый «Кинжал»...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 18:01
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат назвал необходимое Украине количество американских истребителей F-16

      Ну, так выдерни волос из бороды и скажи: «Трах-тибидох!» - оно и появится...Вместе с подземными аэродромами, базами ГСМ и прочими атрибутами, до которых не дотянется могучий «Искандер» и неуловимый «Кинжал»...

      Все эти могучие Искандеры и неуловимые Кинжалы с базами ГСМ и прочими атрибутами для Су-24 ни как не могут разобраться. С чего бы с F-16 будет иначе?
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 18:30
        -1
        Несколько самолётов могут быстро прыгать туда-сюда, а вот сотню гонять уже не выйдет
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 18:36
          -1
          Цитата: alexoff
          Несколько самолётов могут быстро прыгать туда-сюда, а вот сотню гонять уже не выйдет

          Почему же не выйдет? F-16 более мобилен. Садиться может даже на автодорогах, используя их как аэродром подскока. Некоторых потерь конечно не избежать, но это война. В конце концов и наши самолёты временами поражают на местах стоянки.
  7. Hanurik
    Hanurik Сегодня, 18:01
    0
    Цитата: Василенко Владимир
    заменим старые советские на старые американские, это такой онанизм?

    Вы правда не понимаете? Они же верят в вступление в НАТО, а тут такой шанс перевооружиться НАХАЛЯВУ. Недаром ведь говорят, когда украинец родился, еврей заплакал.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 19:19
      0
      Цитата: Hanurik
      Вы правда не понимаете?

      а вы сами то понимаете к чему все идет?
      1,5г идет СВО.... украинцы наступают, ВС РФ сидят в обороне!!! .... а вы все хи-хи, да ха-ха...
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:01
    0
    Прямо вот именно 128. А чего не 130? Летунов 32 штуки, по аглицкие более менее балакает 8, а вот прямо литаков 128. День открытых дверей в Кащенко.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: lukash66
      День открытых дверей в Кащенко.

      ну а почему тогда мы такие умные...и такой результат?
      пс
      ну расскажите нам как перед кащенскими можно иметь ТАКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО и получить ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ???
  9. knn54
    knn54 Сегодня, 18:09
    0
    Признаюсь,я не авиатор
    Реально Украина сможет "потянуть" пару эскадрилий.
    Порядка 24 самолетов,если не ошибаюсь.
    Нужны пара аэродромов-основной и запасной.Желательно недалеко друг от друга-что бы один "Пэтриот" потянул.
    Обслуга понятно.Несколько "спецмашин"-дизель-генератор,заправка топливом,кислородом,и т.д. . Это что бы обслужить ОДИН истребитель
    Не менее 52 подготовленных пилотов.
    Как то так.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 19:28
      0
      Цитата: knn54
      Это что бы обслужить ОДИН истребитель
      Не менее 52 подготовленных пилотов.
      Как то так.

      аэродромы в польше и румынии уже готовы. самолеты будут садиться на дозаправку на аэродромы подскока на укроине.... аваксы будут максимально сканить небо... в реальности у нас большие проблемы...
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:27
    0
    Наглость это второе счастье, а если серьезно: все может закончится для Украины очень печально, ее придется вбомбить в каменный век.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 19:31
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      все может закончится для Украины очень печально, ее придется вбомбить в каменный век.

      перестаньте... ВС РФ воюют на МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ !!!!!
      уже хватит верить в сказки про хпп и тп...
      вы обманываетесь сами и других обманываете!!!!
  11. osp
    osp Сегодня, 18:31
    +2
    Вот у Украины за полтора года осталось в летном состоянии примерно меньше десятка Су-24М.
    Но они пройдя модернизацию под западные крылатые ракеты стали доставлять много неприятностей.
    Прилетает по мостам , арсеналам, нефтебазам и др.
    Хотя дальность этих ракет не превышает 300 км.

    А у F-16 дальность аналогичной ракеты до 1000 км.
    И даже полтора-два десятка этих истребителей могут создать очень большие проблемы.
    Не говоря уже про УАБ которые посыпятся на нашу линию фронта и укрепления там.