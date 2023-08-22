Опыт Спецоперации в экспонатах «Армии-2023»

Новый комплект защиты танка - "Накидка" и "козырек". Фото Telegram / "Военный осведомитель"
В ходе текущей Спецоперации по защите Донбасса российские вооруженные силы не только решают поставленные боевые задачи, но и нарабатывают необходимый опыт эксплуатации различных систем и образцов. Такой опыт затем используется при совершенствовании существующей материальной части или в ходе разработки совершенно новой. На недавнем военно-техническом форуме «Армия-2023» российская промышленность показала целый ряд перспективных изделий, созданных с учетом опыта Спецоперации.
Защита для бронетехники
Продолжается процесс развития средств защиты бронетехники разных классов. В ходе текущих боевых действий они столкнулись с новыми угрозами, которые требуют скорейшей реакции. Принимаются необходимые меры, и машины в зоне боевых действий получают дополнительную защиту. Некоторые образцы дополнительных средств против новых угроз показали на «Армии-2023».
Особое внимание посетителей форума привлекли танки и другие бронемашины с новым набором средств дополнительной защиты для противодействия угрозам разного характера. Часть систем, установленных на танках Т-72Б3, Т-90БМВ и Т-90М, а также на иной технике, уже знакома публике. Другие демонстрировались впервые.
"Тигр-М" с комплектом "Безумный Макс". Фото Vitalykuzmin.net
Полный комплекс новых средств защиты включает маскировочный комплект «Накидка» от НИИ Стали, мешающий противнику обнаружить и атаковать бронемашину. В начале июля организация-разработчик сообщила, что по опыту Спецоперации «Накидка» принята на вооружение и теперь рассматривается как обязательное оснащение для танков, участвующих в боевых действиях.
На примере современных ОБТ также продемонстрировали новый вариант защитного «козырька». Для защиты от ракет и беспилотников-камикадзе, такое устройство может иметь элементы разнесенного бронирования и сетчатые экраны, в т.ч. вертикальные по периметру конструкции. Конфигурация и состав «козырька» должна определяться с учетом особенностей техники-носителя.
Один из выставочных танков также получил систему радиоэлектронной борьбы – изделие «Тритон» от «Лаборатории ППШ». Система включает несколько приборов, в т.ч. пульт управления и антенны, монтируемые на носителе снаружи. «Тритон» работает в четырех диапазонах и подавляет каналы связи и управления БПЛА популярных моделей.
Защищенный легкий грузовик от "Швабе-СпецАвто". Фото "Ростех"
Развитие автотранспорта
Любопытный вариант улучшения защиты существующей машины реализован в проекте «Безумный Макс». На серийный автомобиль «Тигр-М» предлагается устанавливать комплект дополнительной брони. Новыми элементами прикрыты моторный отсек, передняя часть салона и колеса. Кроме того, броневик вместо пулемета на открытой установке получил дистанционно-управляемый боевой модуль. Как сообщается, Минобороны уже закупает подобные комплекты. Броневики с усиленной защитой планируется использовать для сопровождения колонн и решения иных схожих задач.
Любопытную модернизацию старой платформы ГАЗ-66 провели в «Нижегородском авиационном обществе». Шасси автомобиля осталось прежним, но получило новый двигатель. Для машины разработали бронекорпус капотной компоновки. Обитаемый отсек, по желанию заказчика, может иметь один или два ряда сидений. В корме сохранилась площадка для груза или необходимой надстройки.
Защиту могут получать и автомобили другого назначения. Так, компания «Швабе-СпецАвто» из состава «Ростеха» представила пикап с бронированием двигателя и кабины экипажа. Машина построена на основе доступных компонентов и оснащена оригинальным бронекорпусом, соответствующим 3 классу защиты по отечественному стандарту. Грузоподъемность автомобиля – 500 кг.
Варианты модернизации установки ЗУ-23-2. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Противовоздушная оборона
В зоне боевых действий сейчас активно применяются малые БПЛА разведывательного и ударного назначения. Для борьбы с ними предлагаются специализированные системы разного рода. Так, на «Армии-2023» предложили несколько новых решений на основе существующих компонентов.
Предприятия «Туламашзавод» и «НТЦ Элинс» предлагают бороться с современными воздушными угрозами при помощи модернизированных зенитных установок ЗУ-23-2. Разработано два варианта использования таких вооружений. Первый под названием ЗУ-23АЭ предлагает сохранить существующий буксируемый лафет и пару автоматических орудий, но предусматривает использование новых средств поиска и наведения, а также управления огнем. Также реализована возможность групповой работы под единым управлением. В перспективе ЗУ-23АЭ сможет использовать боеприпасы с управляемым подрывом.
Также представлена зенитная самоходная установка ЗАК-23Э. Она выполнена на базе БТР-82А и имеет оригинальный боевой модуль с радиолокатором, оптико-электронной станцией и парой 23-мм пушек. С точки зрения боевых и огневых возможностей ЗАК-23Э почти не отличается от ЗУ-23АЭ, но отличается повышенной мобильностью.
Самоходная установка ЗАК-23Э. Фото Telegram / "Военный осведомитель"
Интересный комплекс ПВО предложила «Росэлектроника». Изделие «Рать» построено на основе бронеавтомобиля СБА-70К4 и оснащено собственной РЛС с дальностью обнаружения небольших БПЛА до 4 км. В радиусе 1,5 км вступает в работу встроенная система РЭБ, подавляющая каналы связи и управления. На дальностях до 3-4 км воздушные цели поражаются 30-мм пушкой, установленной на боевом модуле. Все приборы и средства работают вместе и управляются с единого операторского пульта.
Мобильная артиллерия
В связи с развитием средств разведки и корректировки артиллерия подвергается повышенным рискам. Войскам необходимы системы, обладающие не только высокой огневой мощью, но и повышенной мобильностью. Изделия, соответствующие таким требованиям, давно состоят на вооружении нашей армии. При этом на «Армии-2023» показали целый ряд других образцов такого рода.
На прошедшем форуме «Ростех» вновь показал самоходное артиллерийское орудие «Мальва». По сути, это орудие от САУ «Мста-С» на колесном шасси марки БАЗ. Такая боевая машина сочетает высокие огневые характеристики и высокую мобильность на шоссе и бездорожье. Вероятно, организация-разработчик, развивая этот проект, принимала во внимание опыт применения артиллерии в Спецоперации.
Комплекс борьбы с БПЛА "Рать". Фото "Росэлектроника"
В боевых действиях используются и хорошо демонстрируют себя импровизированные самоходки из грузовика и артиллерии малого или среднего калибра. Промышленность предложила аналогичный образец заводского изготовления на основе броневика «Спартак». На его грузовой площадке удалось разместить орудие С-60 калибра 57 мм. Получившаяся система предназначена для борьбы с наземными целями.
Модернизированный автомобиль ГАЗ-66МБ демонстрировался на выставке в конфигурации аналогичного носителя вооружений. При этом грузоподъемность до 2,5 т позволила разместить только установку ЗУ-23-2 в одной из поздних версий с улучшенными приборами управления.
Беспилотная авиация
Текущие боевые действия вновь демонстрируют потенциал беспилотной авиации и раскрывают ее новые возможности. В зоне боевых действий давно и широко используются разведывательные БПЛА разных классов и типов, а в дальнейшем получили распространение ударные системы.
Квадро-1400 - один из многочисленных отечественных БПЛА. Фото Минобороны РФ
Свои разработки в области БПЛА на прошедшем форуме представило большое число предприятий и организаций. Интерес к этой сфере проявляют не только различные компании, но и группы энтузиастов. Результатом этого стало появление большого числа новых образцов и проектов. Целый ряд таких разработок присутствует не только на выставках, но и на фронте.
Важной новинкой форума «Армия-2023» стал новый вариант барражирующего боеприпаса «Ланцет». Перспективное «Изделие 53» прошло доработку с учетом опыта боевого применения существующих образцов и имеет ряд преимуществ перед ними. Ожидается, что в скором будущем наши операторы смогут опробовать модернизированное изделие на объектах противника.
Опыт и развитие
Таким образом, в ходе текущей Спецоперации российская армия накапливает опыт эксплуатации различных вооружений и техники. В свою очередь, оборонная промышленность систематизирует и анализирует его, после чего предлагает те или иные способы улучшения существующих образцов либо разрабатывает совершенно новые.
Значительное количество таких разработок показали на недавнем военно-техническом форуме «Армия-2023». Некоторые из них уже доходят до эксплуатации в войсках, тогда как прочие пока остаются только выставочными образцами. При этом ясно, что некоторые из них вскоре хорошо покажут себя и тоже попадут в армию. Кроме того, вооруженные силы, продолжая операцию, дадут промышленности новую информацию, которая позволит создавать перспективные вооружения и технику, соответствующие актуальным и будущим потребностям.