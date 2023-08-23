Харьков свободен! Провал операции «Цитадель»

Советские офицеры со знаменем на площади Дзержинского в освобожденном Харькове. Август 1943 г.
Операция «Кутузов»
Оборонительное сражение на Центральном фронте было завершено 12 июля 1943 года, на Воронежском фронте – 23 июля. План операции «Цитадель» (Операция «Цитадель»: попытка немецкой армии вернуть инициативу) провалился. Танковые соединения вермахта не смогли прорвать эшелонированную советскую оборону и понесли тяжелые потери. Им требовалось время на пополнение, восстановление и перегруппировку. Германское верховное командование не смогло вернуть стратегическую инициативу и утратило её окончательно. Теперь немцы только отступали, хотя и сохранили возможность вести активную оборону.
Измотав и обескровив ударные группировки противника, Русская армия перешла в заранее подготовленное контрнаступление. В соответствии с планом операции «Кутузов» силы Центрального, Брянского и левого крыла Западного фронтов наносили удар на орловском направлении. 12 июля 1943 года первыми в наступление пошли армии Брянского фронта (БФ) генерала Попова. 3-я армия генерала Горбатова, 61-я армия Белова, 63-я армия Колпакчи и 11-я гвардейская армия Баграмяна из состава Западного фронта (ЗФ) Соколовского.
Наши войска были нацелены на Орловский выступ, где держали оборону немецкие соединения из состава 9-й полевой армии и 2-й танковой армии, которые возглавлял Модель. Главный удар наносился на севере Орловского плацдарма и с востока. Немецкие войска на этих участках были ослаблены, крупные силы были отобраны для участия в наступлении и не могли выдержать мощный удар Красной Армии.
В первые же дни наступления немецкая оборона была прорвана. Особенно успешно наступали войска Баграмяна, которые действовали из района Козельска в общем направлении на Хотынец. На первом этапе операции войска Баграмяна во взаимодействии с 61-й армией Белова должны были разгромить болховскую группировку противника, прикрывавшую Орловский плацдарм с севера. На второй день наступления советские войска прорвали оборону противника на 25 км в глубину, части 61-й армии вклинились в позиции гитлеровцев на 3–7 км. 3-я и 63-я армии наступали на Орёл и к исходу 13 июля продвинулись на 13–15 км.
Измотанная наступательными боями немецкая орловская группировка оказалась не готова парировать русское наступление. Модель изъял несколько ударных соединений из группировки, которая наступала на южном крыле выступа. Ударная группировка на южном фланге отходит на исходные позиции.
Однако немцы не смогли остановить наступление Красной Армии.
14 июля войска Баграмяна и Белова вышли к Болхову с запада и востока, а армии Горбатого и Колпакчи продолжили движение к Орлу. Германское командование пытается укрепить 2-ю танковую армию, усиливая её дивизиями 9-й армии и с других участков фронта. В свою очередь Советская Ставка усиливает БФ 3-й гвардейской танковой армией Рыбалко. 20 июля танковая армия вступает в бой на орловском направлении. В полосу успешно наступающей армии Баграмяна перебрасывают 11-ю армию Федюнинского, 4-ю танковую армию Баданова и 2-й гвардейский кавалерийский корпус Крюкова. Группу Крюкова усиливают стрелковым и танковым корпусами. Советские соединения с ходу включаются в сражение.
К 21 июля Русские войска приблизились к железной дороге, через которую шло всё снабжение немецкой орловской группировки. Гитлеровцы бросили сюда крупные силы авиации, чтобы сдержать противника. Одновременно подтягивали новые подкрепления, чтобы закрыть возможный прорыв. Вводом в бой соединений, которые забрали из ударной группировки, немцам удалось приостановить движение русских к железной дороге и не допустить развала обороны на флангах.
Тем не менее немцы не могли избежать общего поражения на Орловском выступе. Болховская группировка противника разбита, 29 июля наши войска освобождают Болхов. В этот же день 11-я гвардейская и 4-я танковая армии, группа Крюкова переданы в состав БФ. Наступление на Орловском направлении развивается. Германское командование начинает отвод войск на линию восточнее Брянска.
15 июля 1943 года Центральный фронт (ЦФ) силами своего правого крыла – 48-я, 13-я и 7-я армии, начал на южном фланге Орловского выступа наступление на Кромы. С ходу прорвать оборону гитлеровцев не вышло. Наши армии были обескровлены в оборонительном сражении, оборона противника была сильной, поэтому движение было медленным. Наши войска брали одну позицию за другой, тесня врага. Немцы успешно применяли подвижную оборону. Арьергард сдерживал наши войска, в это время основные силы открывались, отходили на несколько километров и занимали новую позицию. Также гитлеровцы активно контратаковали, маневрировали силами по внутренним коммуникациям. К 30 июля войска ЦФ продвинулись на 40 км.
Советские военнослужащие ведут бой в населенном пункте на Белгородском направлении. Степной фронт. Август 1943 г.
Захваченные исправными танки Pz. Kpfw. V «Пантера» на окраине Белгорода
Группа конных разведчиков отправляется на выполнение боевого задания на окраине Белгорода
Операция «Румянцев»
Воронежский и Степной фронты на южном фланге Курской дуги под командованием Ватутина и Конева начали наступление несколько позже, чем другие фронты. Воронежский фронт (ВФ) во время оборонительной фазы сражения понёс более тяжелые потери, чем ЦФ. Поэтому его подкрепили войсками Степного фронта (СФ). Требовалась перегруппировка сил и средств.
Войска Ватутина и Конева наносили главный удар смежными флангами фронтов из района Белгорода в общем направлении на Богодухов, Валки, Новая Водолага, обходя с запада Харьков, который немцы превратили с сильный укрепленный район. 57-я армия Юго-Западного фронта наносила удар в обход Харькова с юго-востока. В состав немецкой харьковской группировки группы армий «Юг» входили 8-я полевая армия, 4-я танковая армия Гота и армейская группа Кемпфа.
3 августа 1943 года войска Ватутина и Конева после мощной артиллерийской и авиационной подготовки нанесли удар на белгородском направлении. Войска 5-й и 6-й гвардейских армий Жадова и Чистякова прорвали первую и вторую позицию немцев. В сражение были введены 1-я и 5-я гвардейские танковые армии Катукова и Ротмистрова, совместно с пехотой они довершили прорыв тактической зоны обороны и продвинулись в глубину до 25 км.
На второй день наступление успешно развивалось. В центре перешли в наступление 27-я и 40-я армии Трофименко и Москаленко. Войска СФ – 53-я, 69-я и 7-я гвардейская армии наступали на Белгород. С воздуха Советские войска поддерживали 2-я и 5-я воздушные армии Красовского и Горюнова.
Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге
Офицеры и красноармейцы у танка Pz. Kpfw. IV Ausf. H из (предположительно) 5-й танковой дивизии вермахта, захваченного на Курской дуге под Орлом.
Освобождение Орла и Харькова
3 августа 1943 года соединения БФ взломали оборону противника на реке Оптухе и вышли к Орлу. Первой пробила оборону немцев 308-я стрелковая дивизия генерала Гуртьева. Комдив пал у стен города. Ему посмертно присвоили звание Героя СССР. Её части, усиленные 17-й танковой бригадой, шли к городу и вдоль железной дороги южнее Оки. Используя успех соседа, пошла вперёд и левофланговая 380-я дивизия. Двинулись в наступление и соединения 63-й армии.
5 августа наши войска освободили Орёл и Белгород. В честь этой победы вечером 5 августа в Москве был дан первый салют во время войны. Героям Курской дуги в тот день салютовали 24 артиллерийские бригады, расставившие салютные орудия на разных улицах столицы так, чтобы залпы были видны отовсюду. Всего было выпущено по 10−15 залпов из каждой.
Группа автоматчиков 89-й гвардейской стрелковой дивизии на северной окраине Белгорода
Жители освобожденного Белгорода встречают у меловой горы разведчиков 89-й гвардейской стрелковой дивизии. 5 августа 1943 г.
Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й гвардейской танковой бригады гвардии сержант Николай Федорович Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе Орле (Орел свободен!)
11 августа Советские войска освободили Хотынец, 15 августа – Карачев. К 18 августа армии Западного, Брянского и Центрального фронтов выбили гитлеровцев с Орловского выступа. Немецкие дивизии отступили к оборонительному рубежу «Хаген» восточнее Брянска. С ходу прорвать новую линию обороны противника наши войска не смогли. Орловская операция была завершена. Сократив линию фронта, германское командование освободило 17 дивизий для других участков фронта. Но все они понесли тяжелые потери и нуждались в пополнении и отдыхе.
Войска ВФ 6–7 августа освободили Богодухов и Грайворон. Затем наши войска перерезали железную дорогу на Полтаву и рассекли харьковскую группировку противника на две части. Расширяя брешь, Русские войска вышли к Боромле, Ахтырке, Котельне, которые гитлеровцы превратили в сильные опорные пункты. Харьков был охвачен с запада.
Германское командование организовало сильные контрудары на богодуховском и ахтырском направлениях. Немцы собрали до 11 дивизий, включая 7 танковых. Гитлеровцы нанесли сильные удары по левому крылу и центру ВФ, остановив продвижение 6-й гвардейской и 1-й танковых армий. Ватутину пришлось вводить в сражение 5-ю гвардейскую танковую армию.
Немцы не смогли разгромить и отбросить наши войска, хотя и избежали возможной катастрофы харьковской группировки. В полосах 40-й и 27-й армии шли упорные бои. Перешла в наступление 38-я армия. В бой был брошен резерв ВФ – 47-я армия Корзуна. В районе Ахтырки расположили резерв Ставки – 4-ю гвардейскую армию Кулика. В итоге немецкие контрудары отразили. 40-я армия освободила Лебедин и вышла к реке Псёл.
Гитлеровцы упорно цеплялись за Харьков. Перебрасывали сюда подкрепления. Гитлер требовал от Манштейна любой ценой удержать важный промышленный центр советской Украины. Отсюда русские могли успешно наступать на Донбасс. 23 августа советские войска освободили Харьков. Немецкой армии пришлось отступить.
Взятием Харькова завершилась титаническая битва на Курской дуге. Москва салютовала освободителям Харькова 20 залпами из 224 орудий.
Русские войска пытались с ходу прорваться к Полтаве вдоль железной дороги, но натолкнулись на сильную вражескую оборону юго-западнее Харькова. Немецкая 8-я полевая и 4-я танковая армии в конце августа смогли замедлить продвижение противника. Фронт временно стабилизировался от изгиба Северного Донца южнее Харькова до района Лебедина. Но немецкие армии понесли тяжелые потери, особенно 4-я танковая армия, и командование было озабочено неизбежными будущими наступлениями русских.
Групповой портрет советских военнослужащих в Первомайском сквере (сквер Танкистов) Орла. Фотография сделана накануне открытия 06.08.1943 г. памятника на братской могиле танкистов 17-й гвардейской танковой бригады и 34-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва из состава 1-го гвардейского танкового корпуса, погибших при освобождении Орла. Первоначально на земляном холме-пьедестале над братской могилой был установлен танк Т-70 командира танковой роты 17-й гв. тбр гвардии старшего лейтенанта С. В. Марченко. На заднем плане легкие танки Т-70Б.
Значение
Таким образом, Красная Армия взяла Харьков в летней кампании 1943 года.
На полях тяжелых и кровопролитных сражений, которые развернулись к югу от Курска, затем в районе Орла, Белгорода и Харькова немцы понесли тяжелое поражение. Было разбито 30 немецких дивизий. Командование вермахта навсегда утратило инициативу в войне. Немцы переходили к стратегической обороне. Они ещё обладали большой мощью, чтобы продолжать борьбу.
Манштейн подвёл итог операции «Цитадель»:
«Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке; с её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».
Немецкий танк Pz. Kpfw. V «Пантера», подбитый расчетом гвардии старшего сержанта Парфенова. Окраина Харькова, август 1943 года.