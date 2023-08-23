Харьков свободен! Провал операции «Цитадель»



Советские офицеры со знаменем на площади Дзержинского в освобожденном Харькове. Август 1943 г.

Операция «Кутузов»



Советские военнослужащие ведут бой в населенном пункте на Белгородском направлении. Степной фронт. Август 1943 г.



Захваченные исправными танки Pz. Kpfw. V «Пантера» на окраине Белгорода



Группа конных разведчиков отправляется на выполнение боевого задания на окраине Белгорода

Операция «Румянцев»



Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге



Офицеры и красноармейцы у танка Pz. Kpfw. IV Ausf. H из (предположительно) 5-й танковой дивизии вермахта, захваченного на Курской дуге под Орлом.

Освобождение Орла и Харькова



Группа автоматчиков 89-й гвардейской стрелковой дивизии на северной окраине Белгорода



Жители освобожденного Белгорода встречают у меловой горы разведчиков 89-й гвардейской стрелковой дивизии. 5 августа 1943 г.



Командир отделения мотострелкового пулеметного батальона 17-й гвардейской танковой бригады гвардии сержант Николай Федорович Малашенко со знаменем в оконном проеме дома на улице Пушкинская в освобожденном городе Орле (Орел свободен!)



Групповой портрет советских военнослужащих в Первомайском сквере (сквер Танкистов) Орла. Фотография сделана накануне открытия 06.08.1943 г. памятника на братской могиле танкистов 17-й гвардейской танковой бригады и 34-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва из состава 1-го гвардейского танкового корпуса, погибших при освобождении Орла. Первоначально на земляном холме-пьедестале над братской могилой был установлен танк Т-70 командира танковой роты 17-й гв. тбр гвардии старшего лейтенанта С. В. Марченко. На заднем плане легкие танки Т-70Б.

Значение

«Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке; с её неудачей, равнозначной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим поворотным пунктом в войне на Восточном фронте».



Немецкий танк Pz. Kpfw. V «Пантера», подбитый расчетом гвардии старшего сержанта Парфенова. Окраина Харькова, август 1943 года.