ТАСС: анонсированная встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна

В украинской прессе категорически заявили, что ожидать в ближайшее время встречи президентов России и Турции не стоит. При этом там ссылаются на некоторые российские СМИ, которые называть не стали.
Можно легко догадаться, что речь идет об агентстве ТАСС.
Его журналисты вовсе не говорят о полной отмене встречи двух лидеров, а лишь заявляют, что российский президент, скорее всего, не поедет в Анкару. Просто они утверждают, ссылаясь на источник в турецкой столице, что анонсированная встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна.
По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики
- отметил источник агентства.
Но встреча вполне может произойти в другом месте. Об этом заявил и президент Турции. Он сказал, что надеется встретиться с российским лидером в сентябре. А перед этим должна состояться поездка турецкого министра иностранных дел в Москву.
Впрочем, российская и турецкая стороны пока не договорились о месте и времени переговоров глав двух государств. Один из вероятных вариантов – это поездка Эрдогана в Россию.
С другой стороны, в Турции ранее заявляли, что ожидают прибытия в Анкару Путина и даже начали подготовку к приему российской делегации.
Эксперты предполагают, что на встрече двух президентов, где бы она ни произошла, будут подняты темы возобновления переговоров по зерновой сделке и мирному соглашению с Украиной при посредничестве Анкары. Также стороны могли бы обговорить конфликт Баку и Еревана, а также возобновление турецко-сирийских контактов на высшем уровне.