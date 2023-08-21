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ТАСС: анонсированная встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна

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ТАСС: анонсированная встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна

В украинской прессе категорически заявили, что ожидать в ближайшее время встречи президентов России и Турции не стоит. При этом там ссылаются на некоторые российские СМИ, которые называть не стали.

Можно легко догадаться, что речь идет об агентстве ТАСС.

Его журналисты вовсе не говорят о полной отмене встречи двух лидеров, а лишь заявляют, что российский президент, скорее всего, не поедет в Анкару. Просто они утверждают, ссылаясь на источник в турецкой столице, что анонсированная встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна.

По этому вопросу у нас сейчас нет информации и конкретики

- отметил источник агентства.

Но встреча вполне может произойти в другом месте. Об этом заявил и президент Турции. Он сказал, что надеется встретиться с российским лидером в сентябре. А перед этим должна состояться поездка турецкого министра иностранных дел в Москву.

Впрочем, российская и турецкая стороны пока не договорились о месте и времени переговоров глав двух государств. Один из вероятных вариантов – это поездка Эрдогана в Россию.


С другой стороны, в Турции ранее заявляли, что ожидают прибытия в Анкару Путина и даже начали подготовку к приему российской делегации.

Эксперты предполагают, что на встрече двух президентов, где бы она ни произошла, будут подняты темы возобновления переговоров по зерновой сделке и мирному соглашению с Украиной при посредничестве Анкары. Также стороны могли бы обговорить конфликт Баку и Еревана, а также возобновление турецко-сирийских контактов на высшем уровне.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/, https://www.tccb.gov.tr/
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11 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:09
    -1
    В украинской прессе

    Ах, ну да...Мы совсем забыли про украинского пресс-секретаря...
    Не жмите булки, без сопливых разберутся!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:27
      +2
      В любом случае Путину в Турцию ехать ни к чему!
      России надо иметь прагматичное благоразумие. А именно.

      Турция османиста Эрдогана - ведь не дружественная России страна. И практика это показала.
      Любых провокаций - вплоть до смертельного покушения на Путина можно ожидать в Турции со стороны тех же СОЮЗНИКОВ Турции!
      А потом будем разводить руками: - Ах! Как же это всё получилось?! И что теперь делать?

      Если Эрдогану нужна встреча с Путиным, то пусть Эрдоган сам в Россию на переговоры и приезжает.
      Безопасность Эрдогану в России гарантирована!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:11
    +4
    Да в том же Сочи могут встретится.Правда я не понимаю надобности этой встречи в настоящий момент
  3. Msi
    Msi Сегодня, 18:11
    0
    Но встреча вполне может произойти в другом месте. Об этом заявил и президент Турции. Он сказал, что надеется встретиться с российским лидером в сентябре.

    Не хотелось бы, чтобы эта встреча состоялась. Путин такой доверчивый. Вдруг договоряться о приостановке боевых действий. Пауза конечно и нам нужна, но укросвиньям нужнее.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 18:12
    -1
    А зачем...??? Смотреть как этот многоликий опять оправдываться будет...??? На его растяжку "а-ля Волочкова" в попытке усидеть на двух стульях... ??? Он ещё и на саммит БРИКС приехать собирается...Не дай бог Эрдогана к БРИКС подпустить... Всё развалит…Не зря Турцию в ЕС не берут...
  5. midivan
    midivan Сегодня, 18:20
    +3
    Жаль рисовать не умею, а так бы очень кстати- Чёрное море и прилегающие страны, Эрдоган тащит на верёвочке по дороге через Балканы оружие, байрактары, кирпи, снаряды, со стороны Грузии тоже, а Путин тащит АЭС, зерно, бочку с газом и нефтью, туристов и деньги, самолёты Бе-200. Большая надпись- вот она настоящая дружба!
  6. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 18:25
    0
    Зачем ехать на территорию соседа, который любит вонзать все что угодно в твой зад или спину!? И делал это неоднократно. С паша Помидором лучше дел не иметь.
  7. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 18:45
    +2
    Когда остановят газ через Украину, султан выкатит такой "райдер" Газпрому, что придётся принимать очередные "трудные решения". bully
  8. PVV66
    PVV66 Сегодня, 18:50
    +2
    Турция не выполняет взятые на себя обязательства. Отпустила озовцев. О чем еще можно говорить. С кем бы мы не договаривались, нас попросту кидают. И делают вид , что ни чего не произошло... Я конечно не знаю, может нашему руководству нравится выглядеть "лошками вокзальными".
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:55
    0
    Поездка в Турцию не безопасна; пусть Эрдоган к нам в Сочи прилетит, а лучше в Ялту (в Ливадийский дворец).
  10. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:11
    -1
    Ну..
    Эрдоган наверное подготовился.
    А граждане России будут наблюдать приёмы дзюдо..