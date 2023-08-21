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В Ростовской области задержана подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

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В Ростовской области задержана подозреваемая в шпионаже гражданка Украины

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области по подозрению в шпионаже задержали гражданку Украины, в интересах Киева собиравшую информацию о местах дислокации подразделений российской армии.


Как сообщает пресс-служба ФСБ, после приезда на территорию России украинская гражданка по телефону поддерживала связь с сотрудницей СБУ и предоставляла ей информацию о маршрутах перемещения подразделений и военной техники, а также о местоположении личного состава ВС РФ.

Во время своих визитов в Ростовскую область подозреваемая фиксировала и отправляла своим кураторам на Украину информацию касательно расположения в регионе средств ПВО и фактах перемещения военной бронетехники. В сообщении также отмечается, что переданные СБУ сведения могли быть использованы украинским военным командованием для нанесения ударов, что могло привести к потерям среди личного состава и техники российской армии.

Против задержанной украинской гражданки возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ в Псковской области гражданина Украины, подозреваемого в попытке шпионажа в пользу киевского режима. По данным следствия, задержанный житель Днепропетровска пытался собирать данные о российских военнослужащих и о гражданах Украины, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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14 комментариев
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  1. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:46
    +5
    Это конечно хорошо, но все равно считаю необходимо внесение изменений в законы наделяющими дополнительными полномочиями силовые структуры, для борьбы с украинским подпольем. Пускай временно и ограниченно по территориям но надо.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 18:50
      +3
      Как вариант -режим КТО на прилегающих к старой границе областях.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 18:54
        +3
        Согласен, плюс к этой деятельности привлечь народные дружины силы самообороны.
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 18:59
          +3
          Оперативности от законодательной власти нет, вот уже сколько говорят о запрете распространения фото, видео материалов раскрывающих работу ПВО и т.д., последствия терактов. Крым выходил с инициативой и пока тишина.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 19:37
        +1
        В Ростовской области задержана подозреваемая в шпионаже гражданка Украины....

        Количество агентов из числа "беженцев" еще на одну единицу уменьшилось.
  2. Казак ЛиХой
    Казак ЛиХой Сегодня, 18:48
    0
    Шпионов и предателей к стенке. Особенно последних. Хотя, по шпионам размен возможен. Но надо выходить из моратория...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:48
    -8
    до коле?!!!
    неужели так сложно?
    экстрадиция ВСЕХ граждан украины!!!
    1. Червоный Байкер
      Червоный Байкер Сегодня, 19:17
      -1
      так вроде как Верховный, еще недавно вещал, "что мы один народ" !?
      Эксперты и всякие советники ошиблись в оценках укро-вермахта и всего салорейха.
      При этом, никто ответственности не понес.
      Заплатят простые российские солдаты.
      А теперь депортировать всех кого освобождаем ?
      Куда? И , что потом?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:51
    -2
    Расстрелять, как Мата Хари, нечего с ней церемониться.
  5. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 18:52
    0
    каждый день задерживают уже10-ми выродков работающих на фашистов..и при этом вкусно жрут..сладко спят в России..выплаты от государства какие-нибудь получают небось...это эти сволочи и наводят БПЛА по гражданским объектам.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 19:03
    0
    Вот опять вылезает вопрос - какого черта всем кому нипоподя, да еще и по упрощенной схеме, направо и налево выдавали наши паспорта. Ну давали бы, если уж очень хочется, виды на жительство. И уже по прошествии нескольких лет, после проверок Фсб, можно было давать полноценное гражданство.
    1. Червоный Байкер
      Червоный Байкер Сегодня, 19:21
      -1
      Совершенно Верно!
      Вместо фильтрации-профанации на кордоне, ограничиться фото дактилоскопией прибывших и обязательством явиться по месту регистрации в России к специально обученным товарищам для беседы.
      И кроме этого ввести визовый режим, доя предварительной обработки данных по вьезжающим
  7. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:08
    +1
    Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ в Псковской области гражданина Украины, подозреваемого в попытке шпионажа в пользу киевского режима.

    Сколько же этих тварей безнаказанно живет в России и гадят ей!
    Только высшая мера наказания! Хватит либеральничать Владимир Владимирович!
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:33
    +1
    Вот любят украинцы халяву. Будет теперь на полном государственном обеспечении долгие годы. Для разнообразия может шить форму для ВС РФ. Хотелось бы спросить: "В этом твоё счастье, дypа?"