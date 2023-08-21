В Ростовской области задержана подозреваемая в шпионаже гражданка Украины....

Сотрудники управления ФСБ по Ростовской области по подозрению в шпионаже задержали гражданку Украины, в интересах Киева собиравшую информацию о местах дислокации подразделений российской армии.Как сообщает пресс-служба ФСБ, после приезда на территорию России украинская гражданка по телефону поддерживала связь с сотрудницей СБУ и предоставляла ей информацию о маршрутах перемещения подразделений и военной техники, а также о местоположении личного состава ВС РФ.Во время своих визитов в Ростовскую область подозреваемая фиксировала и отправляла своим кураторам на Украину информацию касательно расположения в регионе средств ПВО и фактах перемещения военной бронетехники. В сообщении также отмечается, что переданные СБУ сведения могли быть использованы украинским военным командованием для нанесения ударов, что могло привести к потерям среди личного состава и техники российской армии.Против задержанной украинской гражданки возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ в Псковской области гражданина Украины, подозреваемого в попытке шпионажа в пользу киевского режима. По данным следствия, задержанный житель Днепропетровска пытался собирать данные о российских военнослужащих и о гражданах Украины, сотрудничающих с российскими правоохранительными органами.