КНДР впервые испытала крылатую ракету собственной разработки с борта надводного корабля

На учениях, нацеленных на повторное подтверждение боевых функций корабля и особенности ракетного вооружения, на совершенствование боевых навыков экипажей в выполнении наступательных заданий в боевых условиях, цель срочно и точно поражена без малейшего отклонения

Северная Корея провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки с борта надводного корабля ВМС Корейской народной армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Согласно сообщению, испытания крылатой ракеты были произведены с борта боевого корабля типа Amnok с бортовым номером "661" в акватории Японского моря. Известно, что запущенная крылатая ракета разработана северокорейскими специалистами, она аналогична уже испытанным с мобильных наземных установок крылатым ракетам "Хвасар-2" ("Стрела-2"). По имеющимся данным, эта ракета является дозвуковой, чем-то напоминает американский Tomahawk и имеет дальность примерно 2 тысячи километров. Такие результаты эта крылатая ракета показала на испытаниях в феврале этого года.Запуск ракеты был произведен из наклонной четырехконтейнерной пусковой установки, скрытой в надстройке в середине корабля. Другие подробности испытаний не сообщаются, но подчеркивается, что за ними лично наблюдал с борта другого корабля Ким Чен Ын.- говорится в сообщении ЦТАК.В отношении корабля официальной информации нет, но предположительно это третий в составе ВМС КНА корвет типа Amnok, только недавно введенный в состав флота