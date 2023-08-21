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КНДР впервые испытала крылатую ракету собственной разработки с борта надводного корабля

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КНДР впервые испытала крылатую ракету собственной разработки с борта надводного корабля

Северная Корея провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки с борта надводного корабля ВМС Корейской народной армии. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


Согласно сообщению, испытания крылатой ракеты были произведены с борта боевого корабля типа Amnok с бортовым номером "661" в акватории Японского моря. Известно, что запущенная крылатая ракета разработана северокорейскими специалистами, она аналогична уже испытанным с мобильных наземных установок крылатым ракетам "Хвасар-2" ("Стрела-2"). По имеющимся данным, эта ракета является дозвуковой, чем-то напоминает американский Tomahawk и имеет дальность примерно 2 тысячи километров. Такие результаты эта крылатая ракета показала на испытаниях в феврале этого года.

Запуск ракеты был произведен из наклонной четырехконтейнерной пусковой установки, скрытой в надстройке в середине корабля. Другие подробности испытаний не сообщаются, но подчеркивается, что за ними лично наблюдал с борта другого корабля Ким Чен Ын.

На учениях, нацеленных на повторное подтверждение боевых функций корабля и особенности ракетного вооружения, на совершенствование боевых навыков экипажей в выполнении наступательных заданий в боевых условиях, цель срочно и точно поражена без малейшего отклонения

- говорится в сообщении ЦТАК.

В отношении корабля официальной информации нет, но предположительно это третий в составе ВМС КНА корвет типа Amnok, только недавно введенный в состав флота.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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7 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 18:47
    -4
    Северная Корея провела первые испытания крылатой ракеты собственной разработки

    Вот что изоляция делает со страной, учатся и растут!!! Привет роскосмосу...
  2. Irokez
    Irokez Сегодня, 18:48
    +2
    Известно, что запущенная крылатая ракета разработана северокорейскими специалистами

    Молодцы. Жду когда появятся такие производители как Samsung и LG северокорейского народа.
    1. Maxim G
      Maxim G Сегодня, 19:09
      -1
      Душа болит за северокорейцев?
      Цитата: Irokez
      Жду когда появятся такие производители как Samsung и LG северокорейского народа.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 19:25
      0
      производители как Samsung и LG северокорейского народа.

      Боюсь этого мы с вами не дождёмся.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 19:05
    0
    Первый блин не комом.И,дай Бог,не последняя.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 19:28
    0
    Я, конечно, не уверен, что разработка полностью корейская, но применение разработок, подготовка и развертыванию производства, выпуск продукции, испытания, производство. Кндр - это сильно и достойно уважения.
  5. bars042
    bars042 Сегодня, 19:29
    0
    А, шо не так с энтим видео, (не ужели МосФильм ?) : https://yandex.ru/video/preview/7247000027206100650