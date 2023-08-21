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Западная пресса: МИД Британии запретил сотрудникам называть Россию «враждебным государством»

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Западная пресса: МИД Британии запретил сотрудникам называть Россию «враждебным государством»

Британское министерство иностранных дел запретило сотрудникам использовать в отношении России, Китая, КНДР и Ирана словосочетание "враждебное государство".


Как сообщает британское издание Times со ссылкой на источники в МИД страны, использование этого словосочетания запрещено как в правительственных документах, так и во время обычного внутреннего обмена сообщениями между сотрудниками и советниками внешнеполитического ведомства. Документы, в которых используется словосочетание "враждебное государство", отклоняются.

По информации британского издания, чиновников обязали отредактировать составленные предыдущим руководством документы, заменив в них фразу "враждебные государства" на словосочетание "враждебные акторы", а термин "враждебная государственная деятельность" заменили на "государственные угрозы".

Руководство МИД Великобритании обосновало этот запрет тем, что перечисленные государства, по сути, не являются враждебными, однако совершают враждебные действия.

По мнению британского издания, власти страны подобным образом пытаются улучшить дипломатические отношения с Китаем, однако при этом смягчение риторики распространяется и на другие считающиеся враждебными государства, в частности на Россию, Северную Корею и Иран.

Также сообщается, что это решение подверглось критике со стороны государственных чиновников и вызвало недоумение в британском правительстве.
Использованы фотографии:
Wikipedia/UK Government
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6 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 19:21
    0
    МИД Британии запретил сотрудникам называть Россию «враждебным государством»
    и добавил шёпотом "там много наших"
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 19:31
      0
      МИД Британии запретил сотрудникам называть Россию «враждебным государством»
      Да ну... Как бы есть не хочется, привкус какой то противный. Привкус желчи и обмана, а написано шоколад. Хватит верить патологическим лицемерам и лжецам! Наелись.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 19:38
      0
      "Хуже вражды с англосаксом может быть только дружба с ним".
  2. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 19:22
    +1
    Если лицемерие можно было бы оценивать, то думаю его можно было бы оценивать в Бритах или Англосаках.
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:31
    +1
    Ну правильно. Даже при СССР во время "Холодной войны" никогда не называли "враждебное государство". На учениях на картах, когда рисовали "синих", ни когда прямо не указывали страну НАТО - хотя все прекрасно понимали какая страна подразумевается. Это сейчас дипломаты языками "метут", раньше за языком следили, каждое слово и запятая были выверены.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:36
    0
    А с моей колокольни видно так...
    МИД любой страны, и ВБ и США, и даже Украины на то и МИД, что бы не добавлять пороху в пороховницы, а отстаивать интересы своей страны без ярлыков на другие страны.