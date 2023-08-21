Западная пресса: МИД Британии запретил сотрудникам называть Россию «враждебным государством»

Британское министерство иностранных дел запретило сотрудникам использовать в отношении России, Китая, КНДР и Ирана словосочетание "враждебное государство".Как сообщает британское издание Times со ссылкой на источники в МИД страны, использование этого словосочетания запрещено как в правительственных документах, так и во время обычного внутреннего обмена сообщениями между сотрудниками и советниками внешнеполитического ведомства. Документы, в которых используется словосочетание "враждебное государство", отклоняются.По информации британского издания, чиновников обязали отредактировать составленные предыдущим руководством документы, заменив в них фразу "враждебные государства" на словосочетание "враждебные акторы", а термин "враждебная государственная деятельность" заменили на "государственные угрозы".Руководство МИД Великобритании обосновало этот запрет тем, что перечисленные государства, по сути, не являются враждебными, однако совершают враждебные действия.По мнению британского издания, власти страны подобным образом пытаются улучшить дипломатические отношения с Китаем, однако при этом смягчение риторики распространяется и на другие считающиеся враждебными государства, в частности на Россию, Северную Корею и Иран.Также сообщается, что это решение подверглось критике со стороны государственных чиновников и вызвало недоумение в британском правительстве.