ЗРК «Гибка-С» в производстве, на вооружении и в Спецоперации

Комплекс "Гибка-С" на выставке. На переднем плане - боевая машина, за ней - МРУК
Не так давно на вооружение подразделений войсковой противовоздушной обороны российской армии начал поступать новый зенитный ракетный комплекс «Гибка-С». Согласно последним сообщениям, боевые машины этого типа уже применяются в зоне проведения Спецоперации и вместе с другой техникой обеспечивают защиту войск от средств воздушного нападения. По результатам боевого применения новый ЗРК получает хорошие отзывы.
От выставки до производства
Перспективный самоходный ЗРК войсковой обороны ближнего радиуса с шифром «Гибка-С» создавался в середине прошлого десятилетия. Разработка осуществлялась НПК «Конструкторским бюро машиностроения» (г. Коломна) из состава холдинга «Высокоточные комплексы» («Ростех») в сотрудничестве с рядом других предприятий.
Целью нового проекта фактически являлось размещение существующих переносных ЗРК «Игла» или «Верба» на самоходных платформах в виде бронеавтомобилей «Тигр». Разрабатывались боевая машина с новой пусковой установкой для ракет «Верба» и соответствующими средствами управления, и т.н. машина разведки и управления командира взвода с существующими радиолокационными средствами и системой связи.
Готовый ЗРК «Гибка-С» впервые представили заказчику в закрытой части военно-технического форума «Армия-2016». В дальнейшем опытные средства такого комплекса неоднократно показывали на других выставках. Параллельно с этим заказчик и исполнитель проводили испытания прототипов.
Боевая машина на испытаниях
В самом конце 2019 г. министерство обороны рассказало об успешном проведении испытаний изделия «Гибка-С». Опытные броневики с ракетами подтвердили расчетные характеристики и показали свой потенциал. По результатам этих мероприятий должен был решаться вопрос принятия нового ЗРК на вооружение.
После этого в течение длительного времени новые сведения о перспективном комплексе не поступали. Только в начале 2022 г. Минобороны раскрыло актуальную информацию. Как оказалось, за прошедшее время был заключен контракт на производство «Гибки-С» и запущена сборка. Поступление первых взводных комплектов в войска ожидалось в течение года.
Техника в строю
Подробности контракта на серийное производство новых ЗРК пока не разглашались. Неизвестны как заказанное количество техники, так и сроки ее поставки. При этом ясно, что первые комплексы уже готовы, переданы заказчику и освоены частями-эксплуатантами. Более того, уже известно об их боевом применении.
Об этом 17 августа 2023 г. сообщило РИА Новости со ссылкой на «Высокоточные комплексы». Организация-разработчик и производитель подтвердила, что «Гибка-С» производится серийно в рамках государственного оборонного заказа. Техника применяется в рамках Спецоперации по защите Донбасса и хорошо зарекомендовала себя.
Предприятие-производитель осуществляет сопровождение новых ЗРК. Оно собирает отзывы пользователей, а также систематически организует выезды специалистов в зону боевых действий.
Машина разведки и управления командира взвода
Подробные сведения о применении изделий «Гибка-С» на фронте и их боевой счет пока не приводятся. Впрочем, судя по общим отзывам, техника справляется с поставленными задачами и поражает воздушные цели. Минобороны регулярно сообщает об уничтожении тех или иных летательных аппаратов противника, и, очевидно, некоторая их доля поражается именно расчетами новых «Гибок-С».
На существующей базе
«Гибка-С» представляет собой самоходный зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса, предназначенный для прикрытия войск на марше, на позициях и во время ведения боевых действий. Самостоятельно или вместе с другими средствами он должен засекать и поражать широкий круг средств воздушного нападения – от самолетов тактической авиации до высокоточных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.
При создании «Гибки-С» широко использовались готовые компоненты, а также наработки по существующим проектам. В частности, название и часть технических решений сухопутный ЗРК унаследовал от корабельного 3М-47 «Гибка». Кроме того, в новом комплексе использованы серийные шасси типа «Тигр», ракеты основных отечественных ПЗРК, включая новейшую «Вербу», а также современные радиотехнические средства.
Подобный подход к формированию облика и состава комплекса имеет очевидные преимущества. За счет него ЗРК имеет минимум новых компонентов, что упрощает его производство и эксплуатацию. Кроме того, технические и боевые характеристики оказываются на уровне других распространенных образцов.
Совместное применение ПЗРК и РЛС 1Л122 в переносном исполнении
Боевая машина «Гибка-С» оснащена оригинальной пусковой установкой с креплениями для ПЗРК «Игла» или «Верба», а также оптико-электронной системой для поиска целей и прицеливания. Конструкция установки обеспечивает круговое наведение по горизонтали и позволяет изменять угол возвышения контейнеров с ракетами. В походном положении установка складывается и ложится на крышу броневика. Готовый к применению боекомплект – 4 ракеты. Внутри машины перевозятся еще 4.
Управление установкой и ракетами осуществляется с операторского пульта, помещенного в салоне бронеавтомобиля-носителя. Система управления и оптика обеспечивают боевое применение в любое время суток в широком диапазоне погодных условий. В распоряжении оператора также имеются устройства связи для получения данных от командира взвода.
В экипаж боевой машины входят водитель, командир-оператор и два стрелка-зенитчика. При необходимости, последние могут спешиваться и самостоятельно использовать имеющиеся ПЗРК из укладки. За счет этого обеспечена возможность одновременного пуска по трем разным целям или до трех ракет по одной.
Боевые качества «Гибки-С» зависят от типа используемых ракет. Так, изделие 9К338 «Игла-С» позволяет атаковать воздушные цели на дальностях до 6 км и высотах до 3,5 км на встречных и догонных курсах. Ракета массой менее 12 кг несет 2,5-кг осколочно-фугасную боевую часть. Двухспектральная инфракрасная головка самонаведения дает высокую надежность сопровождения и вероятность поражения цели. При использовании ПЗРК 3К333 «Верба» дальность увеличивается до 6,4 км, высота – до 4,5 км. Трехканальная ИК ГСН отличается повышенной надежностью и помехозащищенностью.
Учения с применением ЗРК "Верба"
Машина разведки и управления командира взвода (МРУК) выполнена на том же шасси, но имеет иное оснащение. Для слежения за воздушной обстановкой, обнаружения и сопровождения целей эта машина несет малогабаритную РЛС 1Л122 «Гармонь». Антенное устройство станции размещается на крыше броневика, а в салоне находится операторский пульт.
Изделие «Гармонь» засекает крупные воздушные цели на расстояниях до 40 км и высотах до 10 км. Максимальная скорость сопровождаемого объекта – 700 м/с. Данные от станции обрабатываются и используются для организации работы взвода. При помощи штатных средств связи целеуказание выдается боевым машинам и их расчетам.
МРУК взаимодействует с вышестоящим командным пунктом, а также координирует работу вверенного подразделения / подразделений. Обеспечивается управление шестью боевыми машинами «Гибка-С» или четырьмя отделениями стрелков-зенитчиков с необходимыми средствами связи. Связь между средствами комплекса поддерживается на дистанциях до 8 км в движении или до 17 км на стоянке.
Предварительные итоги
Таким образом, российские сухопутные войска получили новый ЗРК войсковой ПВО, сочетающий в себе лучшие качества самоходных и переносных систем. К настоящему времени некоторое количество новейших изделий «Гибка-С» попало в зону проведения Спецопераций и решает реальные задачи, демонстрируя свои характеристики и возможности.
Сообщается, что «Гибки-С» справляются со своими функциями и получают хорошие отзывы. Это способствует продолжению эксплуатации и серийного производства. Можно ожидать, что парк такой техники будет постепенно увеличиваться и положительно влиять на общий потенциал войсковой ПВО.