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Зеленский: Греция может передать Украине «противовоздушный щит», что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность

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Зеленский: Греция может передать Украине «противовоздушный щит», что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность

Туры Зеленского «с протянутой рукой» превращаются в нечто постоянное и незыблемое. Уже фактически все «партнёры» главы киевского режима отлично уяснили, что если к ним с визитом собирается нагрянуть пан Зеленский, значит, будет что-то просить. Вариантов немало: просто деньги, «зерновые коридоры», списание старых кредитов в обмен на выдачу новых, оружие, боеприпасы, много оружия, много боеприпасов, ещё больше оружия и ещё больше боеприпасов, новых санкций против России.


Поэтому некоторые «партнёры», зная, что едет президент Украины, начинают искать варианты с тем, чтобы дать что-то такое, чтобы потом, вроде как не обвинили в скупости, но одновременно и не сильно потратиться. А лучше - просто пообещать...

Прибыв в Грецию, где, как известно, «всё есть», Зеленский решил «с места в карьер». По его словам, Украина рассчитывает на то, что Греция поставит системы ПВО, которые «надёжно прикроют Черноморскую акваторию».

Зеленский:

Мы создаём альтернативный зерновой коридор в Чёрном море. Он может начать свою работу, но для его высокой эффективности нужен противовоздушный щит. Греция может передать Украине такой щит, что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность. Этот щит – греческие системы ПВО.

Напомним, что Зеленский посещает Балканский саммит, где пытается в качестве основной повестки продвинуть украинскую тему, хотя балканские страны пытаются решать собственные задачи и проблемы.

Греческий премьер, чтобы ободрить своего украинского гостя, заявил, что Афины поддерживают вступление Украины в НАТО - с интересной формулировкой:

При согласии союзников и при соблюдении всех условий, предусмотренных Декларацией саммита в Вильнюсе.

Только в том и проблема для Киева, что никаких конкретных условий в декларации прописано фактически не было.
Использованы фотографии:
сайт премьер Греции
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14 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 22:17
    +5
    Украина рассчитывает на то, что Греция поставит системы ПВО, которые «надёжно прикроют Черноморскую акваторию».

    Да где бы грекам для себя такой взять, чтобы самим от турков "надëжно" загородиться...recourse
    1. kapitan92
      kapitan92 Сегодня, 22:30
      +2
      Цитата: Васян1971
      Да где бы грекам для себя такой взять, чтобы самим от турков "надëжно" загородиться..

      Еще в декабре 22 г. Греция объявила о намерениях передать Украине все имеющиеся у неё ЗРК С-300. при условии, что США предоставят Греции свои средства противовоздушной обороны Patriot. Развёртывание американских систем ПВО может быть временным, однако, это ключевое условие Афин по предоставлению Украине 12 пусковых установок советского образца.
      Стоит обратить внимание, что у греков есть ТОР М1 и ОСА-АКМ с соответствующим БК.
      Вероятно, что США всё же отправят в Грецию батарею ЗРК Patriot, хотя это и возымеет серьёзные протесты со стороны Турции, отношения которой с Грецией в последнее время обостряются всё больше.
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 22:17
    -3
    И эти туда же... А мы когда-то греков за друзей своих считали... Ну что ж... Прогиб засчитан... И ими и нами...
    Мы отодвинули «красные линии»,
    Вот уж в который раз…
    Слишком подвижные «красные линии»
    Что-то ребята у нас…
    Может забыть нам про линии эти?
    Хватит врагам всё прощать!!!
    Чтобы потом не пришлось нашим детям
    Снова нацизм добивать!!!
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 22:23
      +2
      Тут вопрос интересный. Где-то в году 1920-ом Советская Россия оказывала помощь Турции в её войне с Грецией. Кажется, тогда Фрунзе принимал в этом участие.
      И вот тут почти как, что было раньше, яйцо или курица?
      Мы правильно тогда помогали туркам, ибо знали кто такие греки?
      Или у греков через чур хорошая память?
      Я думаю, что помощь Турции не была ошибкой.
    2. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 22:29
      -2
      Красные линии сделаны кровью
      Погибших русских солдат.
      Тот, кто нарушил красные линии
      Пусть отправляется в АД...
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:25
    +2
    Прибыв в Грецию, где, как известно, «всё есть», Зеленский решил «с места в карьер». По его словам, Украина рассчитывает на то, что Греция поставит системы ПВО, которые «надёжно прикроют Черноморскую акваторию».

    Вот же человек-футболка...
    Требовать от Греции, где есть проблемы с экономикой, всё, что есть...

    Вы отдайте, вы отдайте,
    Вам зачтётся...
    Что гадать вам:
    Отдалось - не отдалось...
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 22:42
      +1
      Зеленский нелеп, гадок, выглядит унизительно. Но за его полётами приходят реальные танки, артсистемы и ракеты. А какие достижения у хорошо обученного и одетого МИДа РФ? ЕАС превратился в фикцию, "красные линии " стали посмешищем, конфискованную собственность простили. В БРИКСе и ШОС доминирует Китай. От клоуна толку больше, чем от всего "дипломатического корпуса" РФ.
      1. t-34marina
        t-34marina Сегодня, 23:05
        +1
        Потому что это козыревский МИД. Чудовищные провалы. Запланированные.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 22:40
    +1
    И ведь выпросит. Ну ежели не ПВО, то на БМП-1 уж точно разведёт.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 22:42
      +1
      Давно уже передали бмп-1, ещё в начале года
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 23:02
        +2
        Цитата: alexoff
        Давно уже передали бмп-1, ещё в начале года

        Далеко не все. Да и вообще с учётом состояния ВСУ Зеленский готов поживиться чем угодно: от самолётов до шапок из козьей шерсти, ведь каждая шапка - это подспорье в бою
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:41
    +3
    Греция ещё может передать Украине свои долги
  6. alystan
    alystan Сегодня, 22:45
    +1
    Зеленский:

    Мы создаём альтернативный зерновой коридор в Чёрном море. Он может начать свою работу, но для его высокой эффективности нужен противовоздушный щит. Греция может передать Украине такой щит, что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность. Этот щит - греческие системы ПВО.

    А может и не передать. Все-таки они всерьез побаиваются своего восточного соседа.
    Хотя они все-же отправили ведь Украине БМП-1 еще советской постройки. Штук 20, вроде, только в этом году. И еще 40 в прошлом году. Из стоящих на вооружении порядка 170 БМП-1, взамен которых сумела заполучить от Германии такое же количество БМП Marder.
  7. flSergius
    flSergius Сегодня, 23:03
    -1
    Ахахаха, бгагагага, бугэгэгэгэ, Греция передать щит laughing Если кто не в курсе, греческая ПВО выглядит примерно так
    Ну если серьёзно их ПВО наполовину состоит из советско-российских же систем среднего и ближнего радиуса действия, в т.ч. ЗУ-23, наполовину из немецких ASRAD, которые на самом деле танкетка Визель с пусковой установкой для 4 поросших мхом Стингеров. Так что и кому они могут передать? lol