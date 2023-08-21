Зеленский: Греция может передать Украине «противовоздушный щит», что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность

Туры Зеленского «с протянутой рукой» превращаются в нечто постоянное и незыблемое. Уже фактически все «партнёры» главы киевского режима отлично уяснили, что если к ним с визитом собирается нагрянуть пан Зеленский, значит, будет что-то просить. Вариантов немало: просто деньги, «зерновые коридоры», списание старых кредитов в обмен на выдачу новых, оружие, боеприпасы, много оружия, много боеприпасов, ещё больше оружия и ещё больше боеприпасов, новых санкций против России.
Поэтому некоторые «партнёры», зная, что едет президент Украины, начинают искать варианты с тем, чтобы дать что-то такое, чтобы потом, вроде как не обвинили в скупости, но одновременно и не сильно потратиться. А лучше - просто пообещать...
Прибыв в Грецию, где, как известно, «всё есть», Зеленский решил «с места в карьер». По его словам, Украина рассчитывает на то, что Греция поставит системы ПВО, которые «надёжно прикроют Черноморскую акваторию».
Зеленский:
Мы создаём альтернативный зерновой коридор в Чёрном море. Он может начать свою работу, но для его высокой эффективности нужен противовоздушный щит. Греция может передать Украине такой щит, что станет историческим вкладом Афин в европейскую безопасность. Этот щит – греческие системы ПВО.
Напомним, что Зеленский посещает Балканский саммит, где пытается в качестве основной повестки продвинуть украинскую тему, хотя балканские страны пытаются решать собственные задачи и проблемы.
Греческий премьер, чтобы ободрить своего украинского гостя, заявил, что Афины поддерживают вступление Украины в НАТО - с интересной формулировкой:
При согласии союзников и при соблюдении всех условий, предусмотренных Декларацией саммита в Вильнюсе.
Только в том и проблема для Киева, что никаких конкретных условий в декларации прописано фактически не было.