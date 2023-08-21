Итальянский генерал: для Украины победа над Россией невозможна

Это невозможно сделать (одержать победу над Россией) ни в заявленном Киевом ранее виде, ни в обозначенные им сроки. Контрнаступление идёт медленно, что приводит к росту скептицизма даже среди союзников Украины на Западе.

Этот конфликт может быть завершён только одним путём – путём переговоров.

Западные политики и военные, многие из которых ещё в апреле-мае делали ставку на украинское контрнаступление, теперь всё чаще говорят о том, что «вопрос, возможно, не удастся решить на поле боя». Отдельные эксперты и высокопоставленные военнослужащие прямо заявляют, что поставленная Киевом цель «победить Россию на поле боя» не имеет вообще никакого практического решения. Такого мнения придерживается, в частности, итальянский генерал Марко Бертолини.В интервью одному из изданий Италии, генерал заявил, что факт остаётся фактом – «поставленные Украиной цели недостижимы».Бертолини:По словам Бертолини, в военных западных кругах устойчиво мнение о том, что вероятность возвращения Украиной всех контролируемых Россией территорий просто ничтожна.Итальянский генерал:По заявлению итальянского генерала, можно сколько угодно отказываться от переговоров, но нельзя в конечном итоге отказаться от того, что способно гарантировать мир и существование как таковое.