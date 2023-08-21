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Итальянский генерал: для Украины победа над Россией невозможна

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Итальянский генерал: для Украины победа над Россией невозможна

Западные политики и военные, многие из которых ещё в апреле-мае делали ставку на украинское контрнаступление, теперь всё чаще говорят о том, что «вопрос, возможно, не удастся решить на поле боя». Отдельные эксперты и высокопоставленные военнослужащие прямо заявляют, что поставленная Киевом цель «победить Россию на поле боя» не имеет вообще никакого практического решения. Такого мнения придерживается, в частности, итальянский генерал Марко Бертолини.


В интервью одному из изданий Италии, генерал заявил, что факт остаётся фактом – «поставленные Украиной цели недостижимы».

Бертолини:

Это невозможно сделать (одержать победу над Россией) ни в заявленном Киевом ранее виде, ни в обозначенные им сроки. Контрнаступление идёт медленно, что приводит к росту скептицизма даже среди союзников Украины на Западе.

По словам Бертолини, в военных западных кругах устойчиво мнение о том, что вероятность возвращения Украиной всех контролируемых Россией территорий просто ничтожна.

Итальянский генерал:

Этот конфликт может быть завершён только одним путём – путём переговоров.

По заявлению итальянского генерала, можно сколько угодно отказываться от переговоров, но нельзя в конечном итоге отказаться от того, что способно гарантировать мир и существование как таковое.
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8 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 22:44
    +2
    Военную победу над РФ в виде разгрома ее ВС и оккупации ее территории не может никто одержать. Тоже самое можно сказать о США, КНР , Индии и еще десятке стран.
  2. Неизменный
    Неизменный Сегодня, 22:45
    +3
    Итальянский генерал: для Украины победа над Россией невозможна

    вопрос, возможно, не удастся решить на поле боя

    Они такие наивные. Они думают, что когда славяне воюют, пусть даже с такими иродками, как западенские укры, они там могут, в своих Гнидерландах и иже с ними, что-то решить smile
    Они - итальянцы, французы, англичане и т.п., ... каждый по одиночке и все вместе, решить никогда ничего не могли и никогда ничего не смогут.
    Но, если мы сами не решим, все они соберуться, как в 1917 году всё за тем же - за тем, что не их и ихним никогда быть не должно и не будет.
    Грабёж золотых активов России повторился, пора сделать правильные выводы и опустить головою всю Европу к неграм и арабам в ...у .
    Эти западные страны, эти тупиковые направления эволюции человека любят только разврат и понимают только угрозу расправы. Последнюю фразу нужно выжечь на лбу у половины тех, кто заседает сейчас в Кремле. И у половины тех, кто проживает сейчас в т.ч. в Москве.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 22:50
    -4
    Эти высказывания из каждого угла, уже порядком достали на общем фоне. Холодильник сказал что украинцы не победят. Утюг сказал что украинцы не победят. Миксер сказал что украинцы не победят и.т.д. Кто-то очень сильно хочет навязать поспешные выводы и шапкозакидательство, а может быть уступки. Скоро в туалет пойдёшь, а там из унитаза будут кричать эту новость. laughing
    1. ss29
      ss29 Сегодня, 23:35
      0
      Браво. Сейчас своё слово скажет полковник Макгрегор)))
  4. guest
    guest Сегодня, 22:58
    +2
    нельзя в конечном итоге отказаться от того, что способно гарантировать мир

    Какой мир и для кого? Пока существует Украина мир в регионе невозможен.
  5. alystan
    alystan Сегодня, 23:05
    +1
    Западные политики и военные, многие из которых ещё в апреле-мае делали ставку на украинское контрнаступление, теперь всё чаще говорят о том, что «вопрос, возможно, не удастся решить на поле боя».

    А зрада, тем временем, подкралась откуда ее не ждали.

    Чешские власти готовят специальную программу [пока] по добровольному возвращению украинских беженцев на родину. О чем сообщили в МВД республики.

    Наверное этому примеру последуют и другие страны.

    Например, Ирландия. Там сегодня укробешенцы, размещенные в каком-то отеле, устроили протест, потребовав и дальше кормить их бесплатно. Тем более в Великобритании с ними уже тоже перестали цацкаться.
    1. Неизменный
      Неизменный Сегодня, 23:31
      -1
      Тем более в Великобритании с ними уже тоже перестали цацкаться

      Нюхнули болезные сальной хохлятинки с чесночиной в своих отелях и выздоравливать сразу начали ... от мысли, что у них там демократия цветёт, а не что-то венерическое, но своё привычное, к чему уже все ... и принюхались и притерпелись давно, пока "гости" из Свино-Укрии не нагрянули.
  6. alystan
    alystan Сегодня, 23:20
    0
    Папа римский Франциск принял в Ватикане главу Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

    Правда служба печати Святого престола подробностей аудиенции не приводит. Но по некоторым данным, речь на встрече шла и об украинском конфликте.

    В прошлом месяце посланник папы римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи побывал с поездкой в США, где встречался в с президентом Джо Байденом. Тогда служба печати Святого престола сообщала, что целью визита был обмен мнениями о положении на Украине и содействие гуманитарным инициативам.