Космические горизонты радиотехнической разведки и скрытые возможности Starlink: как украинские БПЛА большой дальности добираются до Москвы

Самодельная направленная антенна для связи со спутниками FLTSATCOM. Изображение habr.com

Предполагаемый облик американского геостационарного спутника РТР Orion (также известен как Mentor или Advanced Orion) массой свыше 5 200 килограмм и диаметром антенны порядка 100 метров – всего в обстановке строжайшей секретности запущено 8 таких спутников