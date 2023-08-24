Космические горизонты радиотехнической разведки и скрытые возможности Starlink: как украинские БПЛА большой дальности добираются до Москвы

В последнее время для граждан России стали обыденностью новости о нанесении вооружёнными силами Украины (ВСУ) ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) - камикадзе большой дальности вглубь территории России.
Можно сказать, что первым громким звоночком стал удар, нанесённый модернизированным БПЛА Ту-141 «Стриж», по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе. Затем последовали другие удары, когда БПЛА Ту-141 у ВСУ кончились, то им на смену пришли БПЛА-камикадзе различного типа, зачастую полукустарного изготовления. Тем не менее периодически они пробираются вглубь нашей страны и во что-то там попадают.
Военный ущерб от таких ударов не то что минимальный, скорее он в принципе отсутствует. Общественность вначале вопрошала – «как это могло случиться, где наши системы противовоздушной обороны (ПВО)?», а затем все потихоньку привыкли. Понятно, что любая система ПВО – это не непроницаемый барьер, всегда можно использовать элементы рельефа местности, но всё- таки, как-то уж слишком легко украинские БПЛА добираются до Москвы, обходя радиолокационные станции (РЛС), способные их засечь, и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), способные их сбить.
Существует мнение, что ВСУ осуществляют пуски своих БПЛА-камикадзе с территории России. Конечно, если говорить о каких-то небольших моделях, типа гражданских квадрокоптеров с кустарно привязанным зарядом, то, скорее всего, так и есть. Однако запуск с территории России «больших» БПЛА-камикадзе маловероятен. Случаев прилётов БПЛА много, а ни одного факта того, что это было сделано с территории РФ, нет, а уж хоть один случай запуска или взлёта обязательно должен был попасть в объектив видеорегистратора автомобиля или камеры мобильного телефона.
Тогда как ВСУ удаётся избегать «внимания» российских средств ПВО?
Для начала сделаем небольшое отступление.
Космос – ближе, чем кажется
В период с 1978 по 1989 год на геостационарной орбите нашей планеты были развёрнуты спутники системы спутниковой связи Военно-морских сил (ВМС) США, предназначенной для обеспечения радиосвязи между кораблями, подводными лодками, самолетами и наземными станциями. Система получила название Fleet Satellite Communications System или сокращённо FLTSATCOM (FLTSAT).
Спутник FLTSATCOM
Всего было запущено 8 спутников FLTSATCOM, из которых один был повреждён при запуске и ещё один взорвался вместе с ракетой-носителем в результате удара молнии. На спутниках FLTSATCOM было установлено по 12 транспондеров, работающих в дециметровом диапазоне длин волн (ДМВ/UHF), параболическая антенна диаметром 4,9 метра и солнечные батареи размахом 13,2 метра.
Особенностью FLTSATCOM было и является полное отсутствие шифрования – фактически они представляют собой обычный репитер с разнесёнными частотами, в результате чего ими мог пользоваться любой желающий, что, собственно, и произошло, и даже продолжается по сей день. Особенно большое распространение космическое радиопиратство получило в Южной Америке, где огромные расстояния сочетаются с плохо развитыми услугами связи, недоступными беднейшим жителям континента. Да и в России народ балуется, но скорее забавы ради.
Для связи через спутники FLTSATCOM достаточно портативной радиостанции мощностью порядка 5 Вт и примитивной направленной антенны. Радиостанция должна поддерживать требуемый диапазон, зачастую серийные модели его не поддерживают, поэтому радиолюбители делают простейшую кустарную доработку, с которой может справиться любой, кто хоть раз держал в руках паяльник.
Самодельная направленная антенна для связи со спутниками FLTSATCOM. Изображение habr.com
Зачем мы вспомнили про FLTSATKOM?
А затем, чтобы показать, что даже относительно маломощный передатчик может легко «достучаться» до геостационарной орбиты, а это, на минуточку, примерно 36 000 километров (именно километров).
Сенсорная сеть
В основе любой системы ПВО лежат РЛС, работающие в активном режиме, мощность излучения которых измеряется киловаттами. Мощность современных РЛС такова, что находиться рядом с ними во время их работы – это всё равно, что сунуть голову в микроволновку.
Вопрос – насколько сложно засечь излучение такой мощности из космоса?
Собственно, вопрос риторический, вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что специализированные спутники радиотехнической разведки (РТР) могут засечь столь мощное излучение. Более того, современные спутники РТР могут засекать излучение даже мобильных телефонов – это предположение не кажется надуманным, учитывая то, что недавно одна американская компания обеспечила связь с поверхности со специально разработанным спутником с помощью обычного, не модернизированного и не доработанного аппаратно мобильного телефона.
Если слабое, ненаправленное излучение мобильного телефона можно поймать и расшифровать со спутника, то насколько хорошо может осуществляться обнаружение мощных сигналов РЛС ПВО?
Можно предположить, что спутники РТР США способны засечь работу практически любой РЛС на поверхности планеты и в воздухе. Вопрос в том, с какой частотой они могут обновлять данные.
Специальные, сложные и дорогие спутники РТР, размещённые на геостационарной орбите, принадлежащие вооружённым силам (ВС) или многочисленным спецслужбам США, засечь излучение РЛС, скорее всего, смогут, но сумеют ли они точно определить местоположение источника излучения? Вероятнее всего, для этого необходимо опуститься пониже.
Предполагаемый облик американского геостационарного спутника РТР Orion (также известен как Mentor или Advanced Orion) массой свыше 5 200 килограмм и диаметром антенны порядка 100 метров – всего в обстановке строжайшей секретности запущено 8 таких спутников
Если мы разместим спутники РТР на низкой околоземной орбите (НОО), то их возможности в части обнаружения источника электромагнитного излучения будут значительно выше, однако спутники на НОО движутся очень быстро, поэтому для обеспечения постоянного контроля их потребуется много. В принципе, наземные РЛС быстро и далеко не перемещаются, то есть для определения их местоположения может быть достаточно ограниченного количества спутников, однако они могут включаться и выключаться, что может создать иллюзию их перемещения и затруднить работу аналитиков.
Поэтому получить максимально достоверную информацию о радиолокационном поле противника, скорее всего, можно только имея достаточно большое количество спутников РТР на НОО.
Возникает вопрос, как это сделать, ведь спутники и их вывод на орбиту – это не дешёвое удовольствие?
Агентство развития космоса США (SDA) разработало программу Blackjack, предусматривающую вывод на орбиту большого числа малогабаритных спутников для решения различных задач – обеспечения связи, навигации, ведения разведки и предупреждения о ракетном нападении.
В обозримом будущем спутники сети Blackjack возьмут под контроль поверхность планеты
Но всё-таки Blackjack – это перспектива, а что если мы уже находимся под колпаком?
Под колпаком
И здесь на сцене появляется компания SpaceX со своей низкоорбитальной сетью спутников связи Starlink.
Казалось бы, а какое отношение спутники связи Starlink имеют к радиотехнической разведке?
На первый взгляд никакого – лет тридцать назад почти никто в молодой демократической России не усомнился бы в том, что в цитадели демократии частные компании полностью свободны от навязывания им целей и задач, стоящих перед американской разведкой или «военщиной». Однако теперь мы уже далеко не те наивные обитатели бывшего СССР, ну разве что за исключением мизерного процента «неизлечимых».
Государственный департамент США, вооружённые силы США и различные разведывательные структуры США держат американский (да и не только) бизнес в ежовых рукавицах, заставляя его служить интересам национальной безопасности США, ну а иногда и ещё чьим-то частным интересам – это ведь просто бизнес, ничего личного, не так ли? Впрочем, и бизнес особо не сопротивляется, поскольку работать его бесплатно не заставляют – всё компенсируется налоговыми льготами, грантами, заказами, подрядами и так далее и тому подобное. В общем-то, так в нормальной стране и должно быть устроено.
Компания SpaceX прекрасно ладит с Министерством обороны США, с удовольствием выполняет падающие от них заказы, и это несмотря на такого прогрессивного и «экологичного» Илона Маска с его электромобильчиками и марсианскими колониями.
Кроме того, SpaceX фактически прямо участвует в войне против нашей страны, развязанной странами Запада на территории Украины. Да, они вроде как не хотят, вроде как что-то там ограничивают, но именно благодаря спутниковой связи Starlink (с высокой вероятностью) украинские безэкипажные катера получили возможность атаковать корабли Российского Военно-морского флота (ВМФ) и нанести повреждения Крымскому мосту.
Но ведь спутники Starlink – это просто спутники связи?
Может, и так, а может, и нет – поди проверь. Спутники Starlink – это исключительно сложные и высокотехнологичные устройства, несущие антенны с активной фазированной антенной решёткой. Автору доводилось видеть на просторах сети Интернет статью о применении спутников связи в качестве спутников активной радиолокационной разведки, для чего сигнал от одного спутника принимался и обрабатывался другим спутником – нужно только точное позиционирование, а оно у спутников Starlink имеется. Что уж тут говорить о применении их для ведения радиотехнической разведки – с высокой вероятностью такая возможность имеется или может быть реализована программными и/или аппаратными модификациями.
Одна из модификаций спутников Starlink
По-видимому, что какими-то возможностями обладает штатное оборудование сети спутников Starlink, вероятно, что на них имеется некий дополнительный модуль – учитывая цинизм и практичность разведслужб и вооружённых сил стран Запада, ожидать можно всего.
Кстати, возможность использования спутников Starlink в качестве навигационных, по имеющимся данным, реально рассматривалась компанией SpaceX, можно предположить, что это позволило бы значительно повысить помехозащищённость систем навигации высокоточного оружия.
Спутники Starlink уже сейчас выводят на НОО огромными партиями, появляются всё новые модификации. Если модулей РТР сейчас в спутниках Starlink нет, то нет и никаких гарантий в том, что они не появятся там в дальнейшем.
Спутники Starlink готовятся к запуску
Множество спутников на НОО с модулями РТР потенциально позволят (или уже позволяют) США построить точную карту радиолокационных полей, с учётом матрицы высот, затенения рельефа местности и прочего.
С высокой вероятностью можно предположить, что для первичной обработки и структурирования огромных объёмов полученной информации (big data) используются нейросети. Карта может быть динамической, то есть учитывать включение и выключение российских РЛС, периоды техобслуживания и множество других факторов.
Всё это попахивает паранойей?
Может, оно и так, но в таких делах всегда лучше «перебдеть», ибо последствия от недооценки противника могут быть очень болезненными.
Наличие у США динамической карты зон видимости наших РЛС прекрасно объясняет способность ВСУ наносить удары БПЛА-камикадзе на большую глубину российской территории.
Разумеется, США используют Украину «втемную», никто им о наличии такой системы и её возможностях не скажет, просто, скорее всего, ВСУ, службу безопасности Украины (СБУ) и главное управление разведки (ГУР) вообще могут не допускать к программированию маршрутов БПЛА и иного высокоточного оружия большой дальности, отдавая эту задачу на откуп специалистам из США.
Выводы
Доминирование в космосе является для США краеугольным камнем обеспечения национальной безопасности, о чём они говорят открыто.
Средства радиотехнической разведки при размещении их на спутниках, находящихся на НОО, могут быть достаточно компактными – гигантские антенны, такие, как развёртывают на геостационарных спутниках, не потребуются.
Для построения динамической и достоверной карты источников электромагнитного излучения спутников РТР на НОО должно быть много.
Идеальным кандидатом на «соседство» являются спутники связи сети Starlink, которых уже много, а скоро будет очень много.
Если спутники Starlink не оборудованы дополнительными средствами РТР и не имеют возможности ведения радиотехнической разведки штатным оборудованием, то с высокой вероятностью сети таких спутников появятся в ближайшем будущем, например, в рамках программы Blackjack.
Удары, наносимые ВСУ/СБУ/ГУР вглубь российской территории с помощью БПЛА-камикадзе большой дальности, косвенно подтверждают наличие у их западных кураторов информации о расположении и зонах обзора российских РЛС.
Легко представить, какие преимущества вскрытие системы ПВО предоставит противнику в случае нанесения им массированного удара высокоточным оружием большой дальности.
Вопросы доминирования или хотя бы поддержания паритета в космосе необходимо считать одними из наиболее приоритетных в рамках обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Необходимо обеспечить как возможность зачистки орбиты от спутников противника, в том числе от многочисленных низкоорбитальных спутников, так и гарантировать развёртывание российских сетей разведки, управления и связи.