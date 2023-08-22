Российский государственный флаг

Древний государственный флаг
Бело-сине-красный флаг является древним государственным флагом Российского государства. Флаг с узнаваемой цветовой гаммой в качестве государственного известен ещё с середины XVI века. Так Стяг Государя всея Руси Ивана IV (считай - государственный флаг) 1560 года - бело-сине-красный. Середина стяга - лазаревая (синяя), откос - сахарный (белый), кайма вокруг полотнища - брусничного (красного), а вокруг откоса - макового (красного) цветов.
Бело-сине-красный флаг применялся и в дальнейшем. В 1667 году бело-сине-красный флаг в качестве государственного поднимался на построенном по указанию царя Алексея Михайловича корабле «Орёл». Флаг, под которым Пётр I в августе 1693 ходил на на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» по Белому морю, до сих пор хранится Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге (инвентарный номер 10556).
Карл Алярд "Книга о флагах" о флагах российского государя Петра (начало 18 века):
"(первый флаг) разделён на трое, верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя красная. На синей полосе золотой с царскою короной венчан двоеглавый орёл"
"(второй флаг) на трое разделён, в верху полоса белая, посредине синяя, внизу красная, флаг прорезан синим крестом святого Андрея"
Не торговый флаг
Легенды гласят - что бело-сине-красный флаг изначально являлся флагом торговых судов. Как было показано - это не соответствует действительности. Напротив, первоначально бело-сине-красный флаг применялся для обозначения именно военных кораблей (собственно, и "Орёл" - боевое судно).
Боевой корабль «Гото Предестинация» под бело-сине-красным триколором.
Только затем для отличия военных судов на них стали поднимать Андреевские флаги с синим крестом на белом фоне.
Российские же торговые (коммерческие) суда обозначались белым флагом с гербом (орлом) посередине. Но, так как одна из основных задач государственного флага - обозначение принадлежности судна к государству, то с 1709 года и торговые российские суда начали обозначать государственным бело-сине-красным триколором.
Из редактированного Петром Первым "Изъявления морских флагов" 1709 года про бело-сине-красный флаг:
«Обычайно торговых и всяких российских судов флаг»
И государственный флаг СССР применялся для обозначения принадлежности гражданских (и в их числе торговых судов), и государственные флаги других государств применяются и сейчас для обозначения принадлежности гражданских (и в их числе торговых) судов к государству. Это обыденно.
Но бело-сине-красный флаг остался и на принимающих участие в боевых действиях судах.
Из записи датского посланника в Петербурге Юста Юля 1 мая 1710:
«Все прочие обыкновенные суда: флейты, галиоты, ладьи и так называемые карбасы, назначаемые к отправлению под Выборг с провиантом, орудиями, боевыми припасами, несут трёхполосные бело-сине-красные флаги и красные флюгарки»
Присутствовал бело-сине-красный флаг в качестве государственной символики и в сухопутной армии.
Офицерский шарф военнослужащего эпохи Петра I
Бело-сине-красные цвета присутствовали на вымпелах кораблей и галер военно-морского флота в течении всего XVIII - а за тем и XIX века.
Вымпел военных судов Балтийского флота до 1865 года
Георгиевский вымпел (награда кораблям-героям)
Российские суда под российским бело-сине-красным флагом участвовали в:
- Русско-шведских
- Русско-турецких
- и других войнах
Под российским бело-сине-красным триколором водили свои флоты прославленные российские флотоводцы:
- Ушаков
- Спиридов
- Апраксин
- Лазарев
- Нахимов
- Корнилов
- Истомин
- и другие.
Под этим флагом русские моряки совершили немало географических открытий и открыли целый континент.
Айвазовский "Ледяные горы" 1870 (открытие Антарктиды российской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева)
Применялся бело-сине-красный флаг в российском военно-морском флоте и в XX веке.
Флаги судов и плавсредств морских крепостей
Если эти суда были укомплектованы военнослужащими под командой офицера - то в кантоне помещался андреевский флаг, если же экипаж был вольнонаёмным и управлялся не-офицером - то в кантоне располагался триколор.
Гербовый флаг Российской империи
Поговорим немного про чёрно-жёлто-белый флаг. Ныне этот флаг принято называть "флагом Российской империи" - но на самом деле как таковым государственным чёрно-жёлто-белый флаг никогда не был. Это так называемый «Гербовый флаг» в цвета герба Российской империи (или императорского штандарта): чёрный орёл на золотом поле с белой кокардой. Об этом прямо пишется Указе №33289 императора Александра II 11 июня 1858 года из Полного свода свода законов Российской империи:
«Высочайше утверждённый рисунокъ гербовыхъ цветовъ Империи на знаменахъ, флагахъ и другихъ предметахъ, употребляемыхъ для украшений при торжественныхъ случаяхъ»
Флаг так и не был принят - общество предпочитало бело-сине-красный триколор. Как было показано этот флаг присутствует в качестве государственного на картине Айвазовского 1870 года. Бело-сине-красными стягами был окружён памятник Пушкину в Москве 6 июня 1880 года. С ними же приходили к памятнику гренадерам - героям Плевны 1877 года.
Поэтому Указом российского императора Александра III 28 апреля 1883 года о государственном флаге бело-сине-красный флаг был признан единственным государственным:
«Полиция наблюдает, чтобы в тех торжественных случаях, когда признаётся возможным дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из трёх полос: верхней-белого, средней-синего и нижней-красного цветов»
Это было подтверждено Указом императора Николая II 29 апреля 1896 года о национальном флаге (законе о государственном флаге Российской империи):
«12858. – Апреля 29. Высочайшее повеление, объявленное Временно-Управляющим Морским Министерством (Собр.Узак. 1898 г. Апреля 28, ст.685) – о признании во всех случаях бело-сине-красного флага национальным.
Государь Император, по верноподданейшему докладу Его Императорского Высочества, Главного Начальника флота и морского ведомства, в 29-й день Апреля 1896 года, Высочайше соизволил на признание во всех случаях бело-сине-красного флага национальным»
Принятые в 1908 году флаги Адмиралтейского и Балтийского судостроительных заводов, Ижорского и Обуховского сталелитейного заводов
Так что бело-сине-красный являлся и флагом рабочих и трудящихся.
Во время Первой мировой войны под бело-сине-красным флагом защищали Россию от немцев российские солдаты, например, будущие начальники штаба СССР в годы Великой Отечественной войны (будущие маршалы и Герои Советского Союза): Жуков и Василевский.
Триколор и "власовцы"
Этот абзац не появился бы, если бы некоторые "коммунисты" в статьях про государственный флаг не рекламировали Власова (в составе ВКПб с 1930) и возглавляемый им коллаборационистский «Восточный легион».
Андрей Власов участвовал в гражданской войне русских против русских (и всех против всех). В 1930 году вступил в Всесоюзную коммунистическую партию большевиков. Но во время Великой Отечественной войны воевать против немцев не захотел - перешёл на сторону Нацистской Германии и продолжил воевать против русских за немцев. В отличие от Шапошникова, Василевского и Жукова - которые во время Первой мировой войны обороняли своё государство от немцев под бело-сине-красным флагом. А после смены политического руководства продолжили оборонять Россию уже под красным флагом.
Но под каждым упоминанием про бело-сине-красный флаг находится какой-нибудь псевдокоммунист - который считает своим "интернациональным" долгом напомнить про существование Власова и попыток немцев ввести среди коллаборационистов российскую государственную символику (в том числе и бело-сине-красный флаг). Правда такие люди не задумываются: почему немцы при вербовке перебежчиков решили попытаться применить именно бело-сине-красный флаг? Потому что это выдаст интересный ответ: воевавшие против СССР (и России в его составе) немцы выбрали бело-сине-красный флаг в качестве символики коллаборационистов вроде коммуниста Власова и возглавляемых им коллаборационистов из «Восточного легиона» - именно потому что бело-сине-красный флаг был древний символом Русского государства и интуитивно вызывал отклик у населения России. То есть соответствовал задачам вербовки русского населения - мог быть успешно применён немецкой пропагандой против русского населения.
Нацисты вообще брали для своих коллаборационистских подразделений национальные флаги тех стран, из которых были бойцы. Это не делает триколор или Андреевский флаг символом врага.
Немцы во время войны пытались ввести бело-сине-красный флаг в качестве символики коллаборационистов по той же причине, по которой немецкие диверсанты одевались в форму советских военнослужащих, а немецкая пропагнада вела русофобскую агитацию на русском же языке.
При этом русским нет смысла подыгрывать немецким русофобам и отказываться от своего древнего символа - только потому что немецкие нацисты через перебежчика-коммунист Власов и других коллаборационистов пытались его дискредитировать своей направленной против России деятельностью.
Надо сказать, руководство СССР не считало бело-сине-красный флаг вражеским (признавая его историческим символом) ни до ВОВ ни после.
Почему бело-сине-красный
Некоторые заявляют - что бело-сине-красный флаг был «подарком» от голландцев. Неизвестно, откуда такие личности черпают свои знания (наверное, сами сочиняют, а может и методичка есть?), но данных и каких-либо источников, что триколор "был подарком от голландцев" нет. Зато у нас есть требовательная ведомость собственно строившего "Орла" голландца Д. Бутлера:
«А цветами (флаг) как великий государь (российский) укажет; но только на кораблях бывает, которого государства корабль, того государства и знамя.»
То есть по мнению самих иностранцев бело-сине-красный флаг на "Орле" являлся установленным по указанию российского государя государственным флагом России (иностранцы - всего лишь исполнители российского заказа).
Кстати, полоса на нидерландском флаге оранжевая или рудно-жёлтая (красная с заметной примесью жёлтого), а на российском - брусничного или черчатого цвета (то есть красного в отсутствие примеси желтизны).
Почему бело-сине-красный?
Есть несколько версий - почему белой-сине-красный стал флагом Российского государства.
По одной из них, российский государственный бело-сине-флаг получил цвета в честь знамени государя всея Руси (а затем Москвы в качестве его резиденции): белый всадник с синим плащём (или другими элементами одежды) на красном фоне.
Георгий Победоносец был необычайно почитаем на Руси. И этому есть объяснение. Святой Георгий - воин-покровитель земледельцев (дословным переводом имени на русский является "земледелец"). В древности значительную часть населения Русского государства составляли крестьяне - неудивительно, что Георгий стал государственным символом уже в XI веке при русском князе Ярославе Владимировиче. Георгий изображается и на печатях русского князя Юрия Владимировича (правнука Ярослава) и его внука Юрия Всеволодовича. Георгий изображён и на печати Ивана Васильевича 1497 года.
По другой версии, бело-сине-красные цвета на флага - это цвета почитаемой на Руси покровительницей государства Богородицы.
Бело-сине-красные цвета вообще распространено в православной христианской среде - вероятно поэтому эти цвета и попали на флаг Русского государства.
Или, возможно, белый, синий и красный - одни из самых распространённых и стойких естественных красителей (составляющих сбалансированную цветовую гамму).