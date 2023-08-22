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Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

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Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

Киевский режим провёл очередную атаку столичного региона России с применением беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём ТГ-канале сообщил о произошедшем, указав на то, что дроны сбивались в Красногорске и Одинцовском районе.


Речь идёт о двух беспилотных летательных аппаратах, которые были перехвачены системами ПВО.

Один упал в районе Павшинской поймы, другой – в населённом пункте Часцы под Одинцовом.



Падение одного из украинских дронов привело к взрыву, в результате которого были выбиты несколько окон в многоэтажном доме. Есть повреждения припаркованных близ этого дома автомобилей.

Андрей Воробьёв пишет, что пострадавших, к счастью, нет. Дополнительно сообщается об обходе квартир главой Красногорска с целью выявления степени нанесённого ущерба.

В последнее время украинский режим осуществляет атаки российских территорий преимущественно с помощью дронов «Бобёр». Это точная копия дронов, разработанных натовскими специалистами. На днях в Чернигове проходила конференция разработчиков военных БПЛА. Конференцию остановила российская ракета. Её полёт перед точным поражением цели попал в кадр.

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5 комментариев
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  1. kepmor
    kepmor Сегодня, 06:33
    +1
    как же далеки от нас преславутые "красные линии"...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:34
    +1
    После нашего удара в Чернигове и как раз по специалистам БПЛА киевский режим бьется в истерике (заявления Зеленского) желая отомстить и заодно показать, что в этой области у него по прежнему все в порядке. Спонсоры стараются, поставляя БПЛА, что-то делают сами. Главное, что наше ПВО и РЭБ работают, как им положено, жертв и крупных разрушений нет.
  3. НСВ
    НСВ Сегодня, 06:38
    +1
    Каждая укросвинья должна быть наказана и стать удобрением в чернозёме Донбасса!Другого варианта не может быть!!!
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:38
    +2
    В Чернигове удар был нанесен именно туда куда надо и по тем по кому следовало нанести в первую очередь...техническим специалистам по БПЛА и натовцам.
    Разведке и ракетчикам респект за прекрасную работу. hi
    Ципсошники исходят слюнями и воплями...пытаются изобразить что ничего страшного не произошло.
    Почаще бы так.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:39
    -1
    украинский режим осуществляет атаки российских территорий преимущественно с помощью дронов «Бобёр». Это точная копия дронов, разработанных натовскими специалистами. На днях в Чернигове проходила конференция разработчиков военных БПЛА. Конференцию остановила российская ракета

    спасибо составителям новости, обязательно к бочке дегтя добавили ложечку меда про российскую ракету...пусть россияне и дальше сладко спят (ирония)...