Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

Киевский режим провёл очередную атаку столичного региона России с применением беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём ТГ-канале сообщил о произошедшем, указав на то, что дроны сбивались в Красногорске и Одинцовском районе.
Речь идёт о двух беспилотных летательных аппаратах, которые были перехвачены системами ПВО.
Один упал в районе Павшинской поймы, другой – в населённом пункте Часцы под Одинцовом.
Падение одного из украинских дронов привело к взрыву, в результате которого были выбиты несколько окон в многоэтажном доме. Есть повреждения припаркованных близ этого дома автомобилей.
Андрей Воробьёв пишет, что пострадавших, к счастью, нет. Дополнительно сообщается об обходе квартир главой Красногорска с целью выявления степени нанесённого ущерба.
В последнее время украинский режим осуществляет атаки российских территорий преимущественно с помощью дронов «Бобёр». Это точная копия дронов, разработанных натовскими специалистами. На днях в Чернигове проходила конференция разработчиков военных БПЛА. Конференцию остановила российская ракета. Её полёт перед точным поражением цели попал в кадр.