От ботика Петра Первого до воссоединения с южными территориями России: День государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. Само появление российского триколора тесным образом связано с появлением и становлением в нашей стране собственного мощного флота. В связи с этим довольно длительное время красно-сине-белый флаг в России ассоциировался именно с флотом, с морскими торговыми миссиями.
Изначально сочетание таких цветов, как считают историки, появилось на бортах ботика Петра I. В 1693 году, когда большой и мощный флот был только в задумках у русского царя, будущего императора Всероссийского, флаг появился на малом судне, которое в числе нескольких подобных шло к Соловецким островам.
В начале XIX века в Российской империи красно-сине-белый флаг стал ассоциироваться и с сухопутными территориями. Началось всё с того, что в 1806 году русские моряки и флотоводцы провели обследование территории юга острова Сахалин и после окончания такого рода работ водрузили на этих территориях впервые в истории страны два флага – не только Андреевский, но и флаг, который сегодня имеет статус государственного. С тех пор в ряде случаев подобным способом стали обозначать новые российские владения.
Затем, в середине XIX столетия, красно-сине-белый флаг уступил место имперскому чёрно-жёлто-белому, однако, по большому счёту, продолжал использоваться.
Осенью 1990 года тогдашние власти красно-сине-белый флаг решили вернуть в качестве государственного символа новой России. А в 2000 году в нашей стране был принят новый Федеральный конституционный закон, который закрепил внешний вид, размеры и правила использования флага Российской Федерации, действующие и сегодня.
Триколор, таким образом, прошёл долгий исторический путь - от ботика Петра Первого до воссоединения с южными территориями России, в своё время утраченными из-за политических просчётов, обошедшихся очень большой ценой.