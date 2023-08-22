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Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ

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Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ

Немецкая пресса пишет о том, что в связи с крайне медленным ходом контрнаступления ВСУ в правительстве страны решили как минимум повременить с поставками Киеву дальнобойных ракет «Таурус». Если ещё в конце июля эти поставки Украине обозначались чуть ли не как решённый вопрос, то теперь в кабмине Олафа Шольца, как говорится, не всё так однозначно. Когда Шольц на политических митингах заявляет о планах на новые поставки оружия и военной техники Украине, его освистывают, а сам Шольц переходит на откровенные оскорбления собравшихся. Так и живут…


Немецкие журналисты поинтересовались у официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта относительно возможного принятия решения по поставкам ракет Taurus Украине во время одного из ближайших заседаний кабмина. Хебештрайт сделал весьма оригинальное заявление по этому поводу:

Извините, но у меня нет расписания, по которому можно было бы об этом говорить.

Эксперты считают, что причиной «нерешительности» правительства Шольца в этом плане является не только медленный ход украинского контрнаступления, но и общественное мнение в самой Германии. Несмотря на известное заявление Анналены Бербок, главы МИД, о том, что для оказания помощи Киеву она не собирается учитывать мнение немцев, ситуация такова: большинство граждан ФРГ против поставок дальнобойных ракет Украине. Если точнее – то чуть более 52%. Поддерживают поставки Taurus киевскому режиму примерно 44% опрошенных немцев.
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19 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 07:16
    +4
    Да тут больше причина, что новое, сильно распиаренное немецкое оружие, не показывает тех результатов, которых от него ждали и дополнять список таких "провалов" они видимо уже не хотят...
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:29
      +7
      Цитата: svp67
      Да тут больше причина, что новое, сильно распиаренное немецкое оружие, не показывает тех результатов, которых от него ждали и дополнять список таких "провалов" они видимо уже не хотят...

      Леопард, который позиционировали чуть не как самый лучший, самый сбалансированный, самый-самый танк в мире, уже опустили ниже плинтуса, поди его теперь продай хоть тем же индюкам. Конечно можно сказать, что дело было не в машине, а в тех, кто сидел в кабине, но высказываться непозитивно про ВСУ как-то неполиткорректно. И куда деваться бедняге Шольцу? Не давать неполиткорректно, а давать - помимо прямых убытков еще репутационные издержки. Вот он и крутится, как уж на сковородке.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:38
        +2
        Конечно можно сказать, что дело было не в машине, а в тех, кто сидел в кабине, но высказываться непозитивно про ВСУ как-то неполиткорректно.

        Так именно так и заявляется в западной прессе - типа плохо научились шароварные.
        Нет опыта реального применения у них. Даже были заявления - тот кто имеет опыт на советских танках - не сможет быстро освоить Лео, другой уровень подготовки требуется.
        Надо же им отмазать свою технику хоть как то. А шароварных им не жаль - расходник.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 07:57
        +2
        Цитата: Наган
        Леопард, который позиционировали чуть не как самый лучший, самый сбалансированный, самый-самый танк в мире, уже опустили ниже плинтуса, поди его теперь продай хоть тем же индюкам. Конечно можно сказать, что дело было не в машине, а в тех, кто сидел в кабине, но высказываться непозитивно про ВСУ как-то неполиткорректно. И куда деваться бедняге Шольцу? Не давать неполиткорректно, а давать - помимо прямых убытков еще репутационные издержки. Вот он и крутится, как уж на сковородке.

        Тут у них помимо "пиара и распиара" видимо проблема ещё и в том состоит, что у бандерлогов нет носителей для этих ракет. F-16 им пока ещё не дали, а несколько сушек погоды не сделают. Если дать ракеты сейчас, то их судьба может быть в вариантах - ВКС России разбабахает в местах хранения, или бандерлоги их распилят или продадут. Вот Шольц и выжидает до тех пор пока будет принято решение по передаче самолётов украине.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 08:01
          +2


          Видео горящего БТР из США Stryker по ссылке ниже.

          В социальных сетях появилось видео редкой для ВСУ версии БТР "Stryker", уничтоженной нашими бойцами. Это M1132 Engineer Squad Vehicle с минным тралом. Всего их выпустили 168 единиц, из которых два десятка переправили марионеточным формированиям необандеровцев. Этот БТР российские воины-антифашисты сожгли в районе Работино (Запорожская область).

          https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/neuyazvim-lish-v-reklame-btr-iz-ssha-stryker-v-zhizni-gorit-kak-fakel


          По ракетам.Ходят слухи о применении Х-50.За последние несколько недель стали появляться сообщения о том, что наша авиация активно применяет новейшие боеприпасы, среди которых особую роль играет Х-50.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:20
    +4
    ситуация такова: большинство граждан ФРГ против поставок дальнобойных ракет Украине. Если точнее – то чуть более 52%.

    Ну и что? Разве к ним прислушаются? Что Батутница, что Колбаса - они уже заявили что болт они хотели класть на мнение своих граждан. Западная демократия, однако.... laughing Во всей своей красе.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:22
    +5
    причиной «нерешительности» правительства Шольца в этом плане является не только медленный ход украинского контрнаступления, но и общественное мнение в самой Германии
    Общественное мнение можно сразу откинуть в сторону - нынешнее правительство плевать хотело на мнение немцев (заявления Бербок), а следует рекомендациям даже не ЕС, а исключительно Вашингтона. Так получилось и с танками "Леопард" - официально заявляли, что поставлять не будут, но после "беседы" со старшим товарищем поставили. Так будет и с ракетами.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:33
    +2
    Боится серьезной психологической и прямой эскалации конфликта, если ВСУ запустит ракету Made in Germany по территории России.
  5. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:34
    +4
    Это ракеты дорого стоят и немец их просто так раздавать не будет. Ведь это же не утилизация старья. Нужны гарантии возврата вложенных средств. Сорваное контрнаступление говорит о том, что надежды на контрибуции и финансовые компенсации со стороны России довольно призрачные.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:34
    +4
    Бритские и французские ракеты по дальности меньше, чем у немчуры. Эти до 500 км , как и у полосатых. Полосатые не дают, а эти уже не хотят впереди паровоза бежать, как с танками. Их леопёрды горят, а бритских и полосатых танков еще никто на ЛБС не видел. При этом, кеклы бьют по Кремлю, кто даст гарантии , что они этими ракетами не вдарят по Москве рано или поздно? Никто........
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:42
      +1
      Вдарят, к гадалке не ходи... Как только появится возможность.
      ______________________________
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:49
      +2

      Uprun (Uprun)
      Сегодня, 07:34
      НОВЫЙ
      0
      Бритские и французские ракеты по дальности меньше, чем у немчуры. Эти до 500 км , как и у полосатых. Полосатые не дают, а эти уже не хотят впереди паровоза бежать, как с танками. Их леопёрды горят, а бритских и полосатых танков еще никто на ЛБС не видел. При этом, кеклы бьют по Кремлю, кто даст гарантии , что они этими ракетами не вдарят по Москве рано или поздно? Никто........
      Для этого укронацики и просят немчуру. Не будут же они этими ракетами наш "передок" утюжить.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:46
    +1
    ситуация такова: большинство граждан ФРГ против поставок дальнобойных ракет Украине. Если точнее – то чуть более 52%. Поддерживают поставки Taurus киевскому режиму примерно 44% опрошенных немцев.
    Да кто у них там учитывает мнения " граждан ФРГ "?! Всем и всеми рулят мерикатосы. В том числе и "ливерной колбасой". laughing
    П.С. А ракеты немчура всё равно даст ненужной, такое мое личное мнение.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:51
      +2
      Покобенятся для виду и дадут.
      _______________________________
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:07
        +2

        Nexcom (Дмитрий. Россия)
        Сегодня, 07:51
        НОВЫЙ

        0
        Покобенятся для виду и дадут.
        Как было с драными кошками)), как было с ЗСУ Гепард...
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:00
    +1
    Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ
    . Повторяют как мантру контрнаступ идёт, пускай медленно, с большими потерями, практически без движения, преодолеть оборонительные рубежи они не могут... фигня вопрос, контрнаступ идёт!?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:31
      +2
      Конечно идёт контрнаступление. На Купянском направлении быстро идёт, не в ту сторону, но идёт.
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:04
    +2
    Ну почему медленное? Вполне себе нормальное, утилизация идет по плану, сказали уничтожить сотню тысяч хероев к концу года, значит будут уничтожены.
  10. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:28
    +1
    не сможет быстро освоить Лео, другой уровень подготовки требуется

    Так это ещё один минус при торговле оружием, возникают вопросы в подготовке специалистов, управлении и обслуживании, лишние проблемы у покупателя.