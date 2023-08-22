Извините, но у меня нет расписания, по которому можно было бы об этом говорить.

Немецкая пресса пишет о том, что в связи с крайне медленным ходом контрнаступления ВСУ в правительстве страны решили как минимум повременить с поставками Киеву дальнобойных ракет «Таурус». Если ещё в конце июля эти поставки Украине обозначались чуть ли не как решённый вопрос, то теперь в кабмине Олафа Шольца, как говорится, не всё так однозначно. Когда Шольц на политических митингах заявляет о планах на новые поставки оружия и военной техники Украине, его освистывают, а сам Шольц переходит на откровенные оскорбления собравшихся. Так и живут…Немецкие журналисты поинтересовались у официального представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта относительно возможного принятия решения по поставкам ракет Taurus Украине во время одного из ближайших заседаний кабмина. Хебештрайт сделал весьма оригинальное заявление по этому поводу:Эксперты считают, что причиной «нерешительности» правительства Шольца в этом плане является не только медленный ход украинского контрнаступления, но и общественное мнение в самой Германии. Несмотря на известное заявление Анналены Бербок, главы МИД, о том, что для оказания помощи Киеву она не собирается учитывать мнение немцев, ситуация такова: большинство граждан ФРГ против поставок дальнобойных ракет Украине. Если точнее – то чуть более 52%. Поддерживают поставки Taurus киевскому режиму примерно 44% опрошенных немцев.