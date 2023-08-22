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ВВС США провели повторное испытание гиперзвуковой ракеты АRRW после неудачного пуска весной

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ВВС США провели повторное испытание гиперзвуковой ракеты АRRW после неудачного пуска весной

19 августа Военно-воздушными силами США было проведено испытание гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает американское издание Defense News. По информации издания, испытания прошли в южной части штата Калифорния.


Для проведения испытаний ВВС США задействовали стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную компанией Lockheed Martin в рамках реализации программы ARRW.

Что интересно, американское военное ведомство не стало отчитываться, было ли успешным данное испытание или нет. Но в США сейчас ведется большая работа по созданию собственного гиперзвукового оружия. Вашингтон очень хочет догнать ушедшие вперед в данном вопросе Россию и Китай.

В марте 2023 года испытания прототипа гиперзвуковой ракеты были неудачными, с тех пор американские конструкторы внесли определенные коррективы и провели в августе повторное испытание ARRW.

Превосходство России и даже Китая в сфере гиперзвукового оружия над США сильно беспокоит американскую администрацию и Пентагон. В США считают это одним из главных вызовов, учитывая непростую военно-политическую обстановку и продолжающееся ухудшение отношений Вашингтона с обеими странами.

Однако в создании своего гиперзвукового оружия США испытывают определенные проблемы, о чем свидетельствуют неудачные испытания ракет и то, что до сих пор вопрос с производством собственного гиперзвукового оружия еще не решен.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Air Force / Christopher Okula
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8 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:52
    +1
    Что интересно, американское военное ведомство не стало отчитываться, было ли успешным данное испытание или нет.
    Весьма странно. Или засекретились, хотя ранее инфа по результатам, была почти сразу, или объявят позже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:54
      +2
      ИМХО, было бы успешное испытание, всё-равно бы озвучили, типа чтобы напряглись все, что у амеров получилось. Раз секретят, значит не всё так гладко как задумывалось. ИМХО.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:05
        +1

        Nexcom (Дмитрий. Россия)
        Сегодня, 07:54
        НОВЫЙ

        +1
        ИМХО, было бы успешное испытание, всё-равно бы озвучили, типа чтобы напряглись все, что у амеров получилось. Раз секретят, значит не всё так гладко как задумывалось. ИМХО.
        hi ! Таки да, лучше бы "как всегда" провалили.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:06
          +1
          a.s.zzz888 hi взаимно.
          ____________________________
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:46
        0
        hi!
        Цитата: Nexcom
        ИМХО, было бы успешное испытание, всё-равно бы озвучили, типа чтобы напряглись все, что у амеров получилось.

        Собственно. они и неудачные озвучивали, успокаивая себя тем, что они "условно успешные".
        Согласен - если бы всё прошло более-менее как планировали, то уже по всему миру шёл бы звон: "Мы ликвидировали отставание и даже перегнали русских на 100 миль!" А полное молчание - по моему мнению, это что-то типа "шлёпнулась сразу после схода с пилона". Придумают как - отбрешутся.
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:17
    +1
    Им ещё лет десять сидеть за PC ночами, а потом дорабатывать её напильником...
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:18
    +1
    ВВС США провели повторное испытание гиперзвуковой ракеты АRRW после неудачного пуска весной
    Н-да с... у них гипер ракеты летают раз через два, а они их сбивать научится хотят??? Однако, бабла на этом деле распилят не мало.
    Впрочем, печатный станок работает, бумага шуршит!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +1
    американское военное ведомство не стало отчитываться, было ли успешным данное испытание или нет.
    Значит пока нет причин трубить в фанфары. Если в свое время вынуждены были сообщить о неуспешном испытании, то об успешном уж точно известили бы мир. Каждое удачное испытание идет в копилку американского ВПК. Тем более, что понимают как отстают в этом виде оружия от России и КНР.