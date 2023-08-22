ВВС США провели повторное испытание гиперзвуковой ракеты АRRW после неудачного пуска весной

19 августа Военно-воздушными силами США было проведено испытание гиперзвуковой ракеты ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает американское издание Defense News. По информации издания, испытания прошли в южной части штата Калифорния.
Для проведения испытаний ВВС США задействовали стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress, который выпустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную компанией Lockheed Martin в рамках реализации программы ARRW.
Что интересно, американское военное ведомство не стало отчитываться, было ли успешным данное испытание или нет. Но в США сейчас ведется большая работа по созданию собственного гиперзвукового оружия. Вашингтон очень хочет догнать ушедшие вперед в данном вопросе Россию и Китай.
В марте 2023 года испытания прототипа гиперзвуковой ракеты были неудачными, с тех пор американские конструкторы внесли определенные коррективы и провели в августе повторное испытание ARRW.
Превосходство России и даже Китая в сфере гиперзвукового оружия над США сильно беспокоит американскую администрацию и Пентагон. В США считают это одним из главных вызовов, учитывая непростую военно-политическую обстановку и продолжающееся ухудшение отношений Вашингтона с обеими странами.
Однако в создании своего гиперзвукового оружия США испытывают определенные проблемы, о чем свидетельствуют неудачные испытания ракет и то, что до сих пор вопрос с производством собственного гиперзвукового оружия еще не решен.