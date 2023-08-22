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Президент Сербии отклонил предложение о внесении в декларацию Балканского саммита пункта о санкциях против России

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Президент Сербии отклонил предложение о внесении в декларацию Балканского саммита пункта о санкциях против России

В ходе Балканского саммита, проходящего в Греции, президент Сербии Александр Вучич отклонил предложение о введении в итоговую декларацию пункта об усилении санкций против Российской Федерации. На введении такого пункта настаивал греческий премьер Кириакос Мицотакис, дополнительно высказавшийся за ужесточения санкций на деловом ужине Балканского саммита.


Напомним, что перед этим Мицотакис встретился с Зеленским, и во время этой встречи глава киевского режима запросил у Афин системы ПВО «для прикрытия альтернативного зернового коридора в Чёрном море». По теме ПВО Мицотакис предметного ответа не дал, зато пообещал «и дальше поддерживать Украину», добавив, что «поддерживает также принятие Украины в НАТО» с оговоркой о «необходимости выполнения Украиной всех требований альянса».

Вучич заявил о том, что внесение пункта о санкционном давлении на РФ поддерживать не будет, в итоге пункт внесён в декларацию не был.

Тем временем стало известно, что Зеленский попросил президента Сербии о личной встречи. Александр Вучич согласился, отметив, что «встреча должна быть направлена на достижение мира». Зеленский же хочет от Вучича обратного – раскручивания маховика войны, в том числе посредством поддержки антироссийских санкций.

Напомним, что президент Сербии ранее заявлял, что санкции против России Белград вводить не будет, «пока не возникнет экзистенциальных угроз Сербии».

Сам Зеленский явно рассчитывал на то, что Мицотакис убедит Вучича поддержать пункт о санкциях, что дало бы ему (Зеленскому) повод говорить о готовности Белграда ввести экономические санкции против Российской Федерации и о поддержке Украины в стиле «весь мир с нами».
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13 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
    +4
    Сам Зеленский явно рассчитывал на то, что Мицотакис убедит Вучича поддержать пункт о санкциях,
    Интересно, продавят всё таки Вучича, или тот окончательно станет на якорь? request Дождемся итогов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:08
      +4
      Так Вучич же заявлял, что если появится угроза существования Сербии, то он присоединится к санкциям.
      По сути озвучил рецепт, как надо Западу поступить чтобы додавить Вучича.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:03
        0
        Цитата: Nexcom
        ... .По сути озвучил рецепт, как надо Западу поступить чтобы додавить Вучича.

        Вы думаете, они не знают этого рецепта? hi давно уже пользуются. С самого своего образования.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:21
      +4
      Все зависит от временного промежутка, рано или поздно конечно продавят. Хоть Вучич и вертится как уж на сковороде, мечта для маневра у него очень мало.
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:25
      +4
      У Сербии положение надо признать не из лучших.Нет выхода к морю. Население всего 7 млн. человек,к примеру столько же в Краснодарском крае живёт,а вокруг сплошь члены ЕС и НАТО.

      По последним данным, в Хорватии проживает 4,076 млн. человек, в то время как население Сербии составляет 6,927 млн. человек .

      https://terravisor.com/states/info/compare/croatia_serbia

      По предварительным данным переписи населения на территории Краснодарского края проживает 7,1 млн человек. В Краснодаре — почти 1,7 млн. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

      https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61a750359a794767984ce8e8

      То есть возможности Сербии ограничены.Что может,то она делает в меру своих возможностей.

    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:36
      +1
      hi!
      Цитата: a.s.zzz888
      Сам Зеленский явно рассчитывал на то, что Мицотакис убедит Вучича поддержать пункт о санкциях,
      Интересно, продавят всё таки Вучича, или тот окончательно станет на якорь? request

      Боюсь говорить, но думаю, всё-таки, больше о плохом. И не потому что я пессимист.
      президент Сербии ранее заявлял, что санкции против России Белград вводить не будет, «пока не возникнет экзистенциальных угроз Сербии».
      Создать Сербии "экзистенциальную угрозу" - да для Запада это на раз. От "защиты прав дискриминируемых мышей-полёвок" и до "оранжевой революции" - у Запада много опробованных методов.
      Вучич, конечно, слов нет - держится, насколько можно. Но... Была бы хоть граница с нами общая, что ли... А так - сгрызут и не подавятся.
      Жаль будет и сербов, и Вучича.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:10
    +4
    Где Балканы и где окраина? Скоро будет саммит пингвинов (период спаривания) в Антарктиде с участием: Папуанских, Антарктических, Адели, Магелланов, Королевских, Золотоволосый и хохлатых пингвинов. Жду с нетерпением продолжения шоу.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:14
    +3
    По теме ПВО Мицотакис предметного ответа не дал,
    recourse Соображает, Турция у порога. feel
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:14
    +1
    Для большинства народов мира Иисус Христос Бог или Пророк (мусульмане считают его пророком Исой), которого распяли евреи: люди это помнят и поэтому не хотят иметь дело с Зеленским.
    1. Kojote21
      Kojote21 Сегодня, 08:21
      +2
      Цитата: Иезекиль 25-17
      распяли евреи
      И вынудили римского наместника Пилата сделать соответствующее распоряжение... am
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:15
    +2
    Все просто... Хочется? Перехочется!
    Очевидно, что все гейропейские легли под полосатиков, окончательно.... так и фиг на них, такое гуано пусть их и остаётся.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    +2
    Вучич отклонил предложение о введении в итоговую декларацию пункта об усилении санкций против Российской Федерации
    Саммит о ситуации на Балканах, а грек пытается всунуть в декларацию пункт об усилении санкций против РФ. Очевидно, что любая встреча с Зеленским отрицательно влияет на неокрепшие умы руководства стран, которые в принципе находятся на задворках мировой внешней политики. Много зависит от той же Греции в политике ЕС или НАТО? Кроме долгов и напряженности с Турции за плечами больше ни чего. Но против России выпендриться обязательно нужно.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:35
      +1
      А что греки... им бы отмазаться от... зелебобика, пустыми обещалками, деклорациями, что б не потерять благосклонность большого босса.