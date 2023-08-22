Президент Сербии отклонил предложение о внесении в декларацию Балканского саммита пункта о санкциях против России

В ходе Балканского саммита, проходящего в Греции, президент Сербии Александр Вучич отклонил предложение о введении в итоговую декларацию пункта об усилении санкций против Российской Федерации. На введении такого пункта настаивал греческий премьер Кириакос Мицотакис, дополнительно высказавшийся за ужесточения санкций на деловом ужине Балканского саммита.Напомним, что перед этим Мицотакис встретился с Зеленским, и во время этой встречи глава киевского режима запросил у Афин системы ПВО «для прикрытия альтернативного зернового коридора в Чёрном море». По теме ПВО Мицотакис предметного ответа не дал, зато пообещал «и дальше поддерживать Украину», добавив, что «поддерживает также принятие Украины в НАТО» с оговоркой о «необходимости выполнения Украиной всех требований альянса».Вучич заявил о том, что внесение пункта о санкционном давлении на РФ поддерживать не будет, в итоге пункт внесён в декларацию не был.Тем временем стало известно, что Зеленский попросил президента Сербии о личной встречи. Александр Вучич согласился, отметив, что «встреча должна быть направлена на достижение мира». Зеленский же хочет от Вучича обратного – раскручивания маховика войны, в том числе посредством поддержки антироссийских санкций.Напомним, что президент Сербии ранее заявлял, что санкции против России Белград вводить не будет, «пока не возникнет экзистенциальных угроз Сербии».Сам Зеленский явно рассчитывал на то, что Мицотакис убедит Вучича поддержать пункт о санкциях, что дало бы ему (Зеленскому) повод говорить о готовности Белграда ввести экономические санкции против Российской Федерации и о поддержке Украины в стиле «весь мир с нами».