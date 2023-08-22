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Военкоры: ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление, где ранее ВКС РФ ударили по мосту через реку Оскол

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Военкоры: ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление, где ранее ВКС РФ ударили по мосту через реку Оскол

Ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной для противника. Российские войска, как следует из сообщений военных корреспондентов, продвигаются в сторону Купянска, тесня украинские формирования.


Вчера авиаударом был подорван мост через реку Оскол, что затруднит переброску украинских формирований на левый берег реки. Но украинские военные предпринимали попытки заменить уничтоженный мост понтонной переправой.

Военкоры сообщают, что ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление. Однако свободных резервов у противника здесь мало, учитывая, что ожесточенные бои продолжаются и на других направлениях.


На Запорожском направлении ВСУ удалось закрепиться в Работино, что стоило киевскому режиму нескольких уничтоженных штурмовых групп и бронемашин. В центре Работино продолжаются бои, российские войска наносят артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских формирований.

В районе Артемовска украинские войска пытаются наступать, но эти попытки отражаются силами российской армии. Кроме того, наши бойцы отбили атаки противника в районе Торского выступа и в Серебрянском лесничестве.

По некоторым данным, опубликованным военкорами, ВС РФ перебрасывают на Купянское и Краснолиманское направления дополнительные силы, чтобы обеспечить более результативное продвижение. Это обстоятельство позволяет ряду западных экспертов рассуждать о вероятной перспективе потери Украиной контроля над Купянском в обозримом будущем.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:14
    -1
    Кстати,а что там в районе Белогорского монастыря?Святыми отцами всушники решили прикрыться.Там тоже мост наведен
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:25
      -3
      У всу фронт не сыпется? Нигде?
      С Уважением
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:42
        +2
        Цитата: nobody75
        У всу фронт не сыпется? Нигде?
        С Уважением

        Пока не сыпятся. Но именно, что пока.
        Деградация ВСУ происходит постепенно. Уничтожается техника и мотивированные бойцы. Проблемы в тылу растут, как снежный ком. Мобилизационный ресурс Укрорейха тоже не бесконечен. Рано или поздно какой-либо участок фронта будет прорван, а дальше может произойти обвал фронта. Такое и у Гитлера случалось.
        Сейчас ВС РФ сильнее, чем в начале СВО. А Укровермахт - гораздо слабее.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 08:16
    +1
    Да профукали ВСУ направление. Вся их надежда закрепиться на рубеже реки Оскол и ВС РФ наверное дальше пока не пойдёт.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:19
    +3
    Но украинские военные предпринимали попытки заменить уничтоженный мост понтонной переправой.
    Нашли "панацею"! laughing Разлетается за милую душу от нескольких залпов НУРСами, которые С-8. Не говоря уже об арте, и ракетах.
  4. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 08:25
    -2
    А вот интересно почему мост ДЕЙСВУЮЩИЙ и по которому перебрасывались подкрепления уничтожили только вчера!!! А вы говорите мосты через Днепр!
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +2
    Общее ощущение... стратегически значимых изменения ситуации не наблюдается.
    Контрнаступ... практически скис, наше наступление в состоянии... а это тоже не понятно.
    В общем, ждать, ждать......
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:37
      +3
      Одна надежда на бритских разведчиков, вчера информацию в СМИ "обнародовали" - корпус готовится в Крыму.
      1. nobody75
        nobody75 Сегодня, 09:01
        0
        корпус готовится в Крыму.

        Зачем он там нужен? По Изюмскому шляху наступать? Как крымские татары? Корпус нужен в Беларусии и ближе к зиме!
        С Уважением
        С Уважением
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:39
    +1
    Цитата: dmi.pris1
    Кстати,а что там в районе Белогорского монастыря?Святыми отцами всушники решили прикрыться.

    Это вы о чем? ВСУ уже в Курской обл.? Для справки: Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь находится в Курской области. 08.08.23 г был обстрелян из Сумской обл., БПЛА упал у ворот монастыря и взорвался, пострадал ребенок.
    По поводу понтонного моста. как наведут, так наши и "разведут".
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:08
      0
      Человек перепутал Белогорский со Святогорским, другое дело зачем вообще про него сейчас? Он же в 100 км от Купянска, южнее.
  7. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:43
    +2
    Понтонный мост разнесли уже.
    Наши сработали нормально.
    Теперь они ВСУ без резерва и переброски подкрепа.
    Ситуация всё равно остаётся напряжённой.
    Нашим сил и нужных вариантов решений.
    Работайте братья!
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:57
      +1
      нужных вариантов решений.

      С этим проблема... Особенно на юге...
      Как я и предполагал на наступление в Запорожье наши ответили на севере - как и в XVII веке.
      С Уважением