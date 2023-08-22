Ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной для противника. Российские войска, как следует из сообщений военных корреспондентов, продвигаются в сторону Купянска, тесня украинские формирования.
Вчера авиаударом был подорван мост через реку Оскол, что затруднит переброску украинских формирований на левый берег реки. Но украинские военные предпринимали попытки заменить уничтоженный мост понтонной переправой.
Военкоры сообщают, что ВСУ пытаются перебросить дополнительные резервы на Купянское направление. Однако свободных резервов у противника здесь мало, учитывая, что ожесточенные бои продолжаются и на других направлениях.
На Запорожском направлении ВСУ удалось закрепиться в Работино, что стоило киевскому режиму нескольких уничтоженных штурмовых групп и бронемашин. В центре Работино продолжаются бои, российские войска наносят артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских формирований.
В районе Артемовска украинские войска пытаются наступать, но эти попытки отражаются силами российской армии. Кроме того, наши бойцы отбили атаки противника в районе Торского выступа и в Серебрянском лесничестве.
По некоторым данным, опубликованным военкорами, ВС РФ перебрасывают на Купянское и Краснолиманское направления дополнительные силы, чтобы обеспечить более результативное продвижение. Это обстоятельство позволяет ряду западных экспертов рассуждать о вероятной перспективе потери Украиной контроля над Купянском в обозримом будущем.