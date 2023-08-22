В ночь на 22 августа истребитель СУ-30СМ морской авиации ВМФ России уничтожил украинский разведывательный катер в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Как стало известно, украинский разведывательный катер, принадлежащий военно-морским силам Украины, появился именно в том районе, где находятся российские газодобывающие установки. Нет сомнений, что его появление там не было случайным. Вероятно, катер был направлен изучить обстановку для последующего проведения диверсий против объектов российской газодобывающей инфраструктуры.
Однако морская авиация нанесла мощный авиационный удар по катеру, уничтожив плавсредство. Тем самым, разведывательно-диверсионная вылазка украинских сил в данном участке акватории Черного моря была пресечена.
Украинские формирования в последнее время демонстрируют усиление активности в Черном море, используя беспилотные летательные аппараты и морские беспилотники для проведения диверсий против российских объектов. Это обстоятельство заставляет силы Черноморского флота России проявлять повышенную бдительность, находясь на боевом дежурстве в акватории Черного моря.
Попытки украинских формирований атаковать газодобывающую инфраструктуру России свидетельствуют о преступном характере киевского режима. Партнерам России в Черноморском регионе, включая ту же самую Турцию, следовало бы не забывать о подобных действиях киевского режима, угрожающих, в том числе, и энергетической безопасности третьих стран, являющихся покупателями российского газа.