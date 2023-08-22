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Минобороны: Авиаударом уничтожен украинский разведывательный катер, появившийся у газодобывающих установок в Черном море

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Минобороны: Авиаударом уничтожен украинский разведывательный катер, появившийся у газодобывающих установок в Черном море

В ночь на 22 августа истребитель СУ-30СМ морской авиации ВМФ России уничтожил украинский разведывательный катер в Черном море. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.


Как стало известно, украинский разведывательный катер, принадлежащий военно-морским силам Украины, появился именно в том районе, где находятся российские газодобывающие установки. Нет сомнений, что его появление там не было случайным. Вероятно, катер был направлен изучить обстановку для последующего проведения диверсий против объектов российской газодобывающей инфраструктуры.

Однако морская авиация нанесла мощный авиационный удар по катеру, уничтожив плавсредство. Тем самым, разведывательно-диверсионная вылазка украинских сил в данном участке акватории Черного моря была пресечена.

Украинские формирования в последнее время демонстрируют усиление активности в Черном море, используя беспилотные летательные аппараты и морские беспилотники для проведения диверсий против российских объектов. Это обстоятельство заставляет силы Черноморского флота России проявлять повышенную бдительность, находясь на боевом дежурстве в акватории Черного моря.

Попытки украинских формирований атаковать газодобывающую инфраструктуру России свидетельствуют о преступном характере киевского режима. Партнерам России в Черноморском регионе, включая ту же самую Турцию, следовало бы не забывать о подобных действиях киевского режима, угрожающих, в том числе, и энергетической безопасности третьих стран, являющихся покупателями российского газа.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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13 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:22
    +6
    Пошли на корм рыбам: и это хорошо...
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:28
      +2
      Главное, что ни один человек при этом не пострадал.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:33
      0
      Интересно чем ударили по катеру?Просто ради интереса.Каким АСП?
    3. Msi
      Msi Сегодня, 08:37
      -1
      катер, принадлежащий военно-морским силам Украины, появился именно в том районе, где находятся российские газодобывающие установки
      что где мы газ добываем? Это его главная ошибка. Это место святое видимо. Получается в этом районе мощнейший мониторинг ведётся. Оперативно сработали.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:57
        +1
        А что там с поставками газа через территорию Украины? Сколько ещё будем качать?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    0
    Диверсии на таких объектах отрицательно скажут я на экологии региона???
    Вопрос.... а кого это волнует, должно волновать???
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:54
      +1
      Знаю, что вся добыча на этих бывших украинских платформах, законсервирована с началом СВО. Но насколько снята угроза выброса газа с его воспламенением при диверсии? Тушить газовые скважины, да ещё в море, та ещё проблема. В этот раз лезли на рожон с людьми на катере. Но "англичанка гадит" и может предоставить подводный аппарат с дистанционным управлением, который занырнет в километре от платформы с часовой миной и будет гореть "свечка" долго долго.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:30
    +4
    Вероятно, катер был направлен изучить обстановку для последующего проведения диверсий против объектов российской газодобывающей инфраструктуры.
    На что надеялись, что проскочат незаметными? laughing
    Однако морская авиация нанесла мощный авиационный удар по катеру, уничтожив плавсредство.
    Не проскочили! laughing
    Там, на дне, уже ждут! bully
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:35
    +1
    Все это хорошо, а вот имеется ли вооружение на платформах супротив морских дронов и люди, имеющие соответствующие навыки?
  5. james
    james Сегодня, 08:41
    +9
    "нанесла мощный авиационный удар " - к чему такие эпитеты, речь то идет о небольшом катере, а не о крейсере, эсминце, ВМБ или группировке войск, войсковой колоне и т.д.
    Ох уж эти писаки, лишь бы громче кукарекнуть.
  6. Sith
    Sith Сегодня, 08:52
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Интересно чем ударили по катеру?Просто ради интереса.Каким АСП?

    У файтбомбера писали , что попали ПКР
  7. Sith
    Sith Сегодня, 08:58
    +1
    Цитата: james
    "нанесла мощный авиационный удар " - к чему такие эпитеты, речь то идет о небольшом катере, а не о крейсере, эсминце, ВМБ или группировке войск, войсковой колоне и т.д.
    Ох уж эти писаки, лишь бы громче кукарекнуть.

    Для катера это мощный авиационный удар ... задействовали целый истребитель и с него пустили противо корабельную ракету
    Не какой то же мелкий дрон
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:07
    0
    Цель появления катера у платформ - идиотская.Разведать что делается на этих платформах.Прошлом году ВСУ одну платформу ВСУ у ничтожила ракетным ударом.Вот вам и ещё один " договорняк".Полтора года прошло ,но платформы ещё стоят ,отключив позиционирование,на маринтрафике их нет ,но в море они есть! am