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Требование Пентагона к изучению английского языка украинскими лётчиками может являться ширмой для управления F-16 пилотами стран НАТО

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Требование Пентагона к изучению английского языка украинскими лётчиками может являться ширмой для управления F-16 пилотами стран НАТО

Киевские власти продолжают добиваться от Запада поставок всё нового и нового оружия, в том числе и боевых самолётов. Однако западные союзники не особо спешат передавать Украине самолёты, хотя на словах обещают поставить истребители F-16.


Очевидно, что последнее слово в этом вопросе должен сказать Вашингтон, который до сих пор не передал Киеву давно обещанные танки «Абрамс». Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Пентагона, Киеву придётся выполнить ряд требований, прежде чем получить истребителей F-16.

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, одним из условий выполнения поставок является обучение английскому языку украинских военнослужащих. Она также добавила, что есть и другие моменты.

Сингх отметила, что если европейские страны не смогут справиться с обучением украинских военных, то США готовы будут подключиться к этому процессу. При этом она напомнила, что Киев до сих пор не назвал точное количество летчиков, которых нужно обучить.

По словам Сингх, обучение украинских пилотов может значительно затянуться, так как им придётся выучить английский язык.

Напомним, что пару дней назад Дания заявила, что готова передать Украине около 20 истребителей F-16.

Интересно, что для управления другими поставляемыми из США вооружениями от украинских военных знания английского Пентагон не требует даже на элементарном уровне. В связи с этим военные эксперты высказали предположение относительно того, что требование изучения английского языка может оказаться ширмой с целью прикрыть факт пилотирования первых F-16 в небе Украины натовскими лётчиками. Если в радиоперехватах будет слышна английская речь, всегда есть возможность заявить об общении украинских лётчиков на английском языке, чтобы вновь объявить: «НАТО - не сторона конфликта».
Использованы фотографии:
Википедия/Master Sgt. Andy Dunaway
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10 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    +3
    требование изучения английского языка может оказаться ширмой с целью прикрыть факт пилотирования первых F-16 в небе Украины натовскими лётчиками.
    По этому поводу можно выдвигать различные версии. Но если это "ширма", то тогда предполагается, что украинские пилоты будут общаться в воздухе над своей территории на английском? Чушь. А то, что со временем появятся и иностранные наемники-пилоты, так об этом неоднократно говорилось в западных СМИ.
    1. Kwasar9000
      Kwasar9000 Сегодня, 09:03
      +1
      Почему же чушь? Ещё во времена Порошенко английский язык стал обязательным в школах. А знание этого языка стало обязательным тестом для госслужащих. Есть очень много военных подразделений, где официальное обращение происходит на английском (догадайтесь почему)!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:51
    0
    Тогда количество суицидов, автокатастроф и отравлений "паленкой" в разы увеличится в армиях стран наты. У пшеков вон уже 10 000 граждан на окраине загнулось от дизентерии. Ширма ширмой, а гигиену соблюдать нужно и не есть немытые овощи и фрукты.
    ВДВ не Минздрав, предупреждать не будет - хороший слоган, можно читать ПВО, ВКС и т.д.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:53
    -7
    обучение украинских пилотов может значительно затянуться, так как им придётся выучить английский язык.

    Английский язык один из самых простых в изучении, базовые знания за 3 месяца можно получить, новость - очередное успокоительное для "лягушки в кастрюле на медленном огне".
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 08:59
      +2
      Поиграем "в сарказм"? wink

      Цитата: Владимир80
      Английский язык один из самых простых в изучении, базовые знания за 3 месяца можно получить

      Шумерские летчики - самые тупые летчики в мире, они не могут за три месяца освоить даже базовые знания ангельского языка... Ес, ес, айм а тейбл request

      Цитата: Владимир80
      новость - очередное успокоительное для "лягушки в кастрюле на медленном огне"

      Очередной, кхм... "испражнение словами" на тему "у русских все плохо". И эти люди запрещают нам ковырять в носу называют себя "лучшими друзьями русского народа" (с) yes laughing
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:56
    +1
    Требование Пентагона к изучению английского языка украинскими лётчиками может являться ширмой для управления F-16 пилотами стран НАТО
    Самолёты импоршные, пилоты импоршные, обслуга, тоже импоршная ... всё в один костёр, дрова.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:05
    +3
    Понимаю, когда хорошо идти в наемники военлеты - гонять пастухов по пустыне и колонны со свадьбами накрывать, но когда твой радар даже и впритык не видит русский СУ и ты не знаешь откуда и когда прилетит , мне кажется это все таки несколько рискованно ...нет? wink
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:12
      0
      Теоретически, среди пилотов, даже бывших, совсем уж отмороженных быть не должно ... их ведь проверяют, тестируют и прочее.
      Но жизнь такая сложная, интересная штука, а человек, штука сама в себе, вообще, что может получится, что некоторое количество "камикадзе" найти они смогут.
  6. Alex_Bora
    Alex_Bora Сегодня, 09:11
    0
    Проскакивала информация, что требование знания английского языка распространяется не только на "украинских" пилотов Ф-16, но и на специалистов служб обеспечения полетов, в первую очередь диспетчерскую часть.

    И вот это требование, если таковое есть, однозначно указывает на планируемое участие летчиков НАТЫ.
  7. Feodor13
    Feodor13 Сегодня, 09:14
    0
    Если стоит вопрос о наемниках, то тут реальная дилемма у НАТО:

    1. Полетят оставшиеся мл.лейтенанты-украинцы - фалконы быстрее утилизируются,
    2. Полетят наемники - утилизация будет "приправлена" слабой выучкой натовских соколов.