Киевские власти продолжают добиваться от Запада поставок всё нового и нового оружия, в том числе и боевых самолётов. Однако западные союзники не особо спешат передавать Украине самолёты, хотя на словах обещают поставить истребители F-16.
Очевидно, что последнее слово в этом вопросе должен сказать Вашингтон, который до сих пор не передал Киеву давно обещанные танки «Абрамс». Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Пентагона, Киеву придётся выполнить ряд требований, прежде чем получить истребителей F-16.
По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, одним из условий выполнения поставок является обучение английскому языку украинских военнослужащих. Она также добавила, что есть и другие моменты.
Сингх отметила, что если европейские страны не смогут справиться с обучением украинских военных, то США готовы будут подключиться к этому процессу. При этом она напомнила, что Киев до сих пор не назвал точное количество летчиков, которых нужно обучить.
По словам Сингх, обучение украинских пилотов может значительно затянуться, так как им придётся выучить английский язык.
Напомним, что пару дней назад Дания заявила, что готова передать Украине около 20 истребителей F-16.
Интересно, что для управления другими поставляемыми из США вооружениями от украинских военных знания английского Пентагон не требует даже на элементарном уровне. В связи с этим военные эксперты высказали предположение относительно того, что требование изучения английского языка может оказаться ширмой с целью прикрыть факт пилотирования первых F-16 в небе Украины натовскими лётчиками. Если в радиоперехватах будет слышна английская речь, всегда есть возможность заявить об общении украинских лётчиков на английском языке, чтобы вновь объявить: «НАТО - не сторона конфликта».