Апаши. Игры в индейцев парижской шпаны



Открытка начала XX века из цикла «Конференция апашей». Гротескно изображенный апаш держит в руке револьвер, на столе перед ним – бутылка абсента, необходимые «инструменты» и набор отмычек



Moulin rouge



Уличное кабаре со слоном, Париж, 1900 г.



Тулуз-Лотрек. Танцующая Марселла Лендер. 1895 г.



Geronimo на фото 1898 г.

Появление апашей

«Накал страстей в шумной ссоре между двумя мужчинами и женщиной достиг ярости бросающихся в бой индейцев апачей».

«Об апашах пишут ежедневно, и осталось только дождаться появления этого термина в академических словарях».



Апаши

«Сшей мне, мама, клетчатые брюки, а я в них по Люберцам пройду».

«Бьём не всех подряд… а только тех, кто нам не нравится. А разве вам нравятся те, кто ходит с цепями, весь «проклёпанный» или перекрашенный, кто позорит страну?»



Драка апашей с полицией

«Самые ужасные головорезы мира. Мастера воровства. Они ожесточённо дерутся на ножах в общественных местах среди бела дня. Не боятся и презирают полицию. Они преданны друг другу в любых обстоятельствах, живут по своим законам и объединены против общества. В Париже... есть улицы более опасные, чем улицы какого бы то ни было другого города. И всё это из-за отчаянных парижских бандитов. 15 лет назад песни и танцы парижских хулиганов были для публики в новинку и стали популярны. Тогда они ещё жили мало кому известной жизнью в своих «странных» кварталах... Сегодня эти головорезы уже в центре столицы. Они чувствуют себя как дома в самом сердце старого города, рядом с собором Нотр-Дам. Не проходит и дня без того, чтобы они появились на улице Сен-Мартен, в районе Монмартра, в Газетном ряду; Севастопольский бульвар и улочки вокруг Центрального рынка также становятся свидетелями каждодневного насилия; и площадь Бастилии превращается в настоящее поле битвы между апашами и полицией, что переходит все рамки».

«Танец апашей»

«Я считаю его крайне жёстким, но в нём нет демонстративной вульгарности. Этот танец отражает реализм примитивных страстей, и, как отражение жизненных реалий, он обладает красотой и художественной мощью».

«Танец апашей – этих подонков современного Парижа, был недавно впервые исполнен в одном из обозрений какого-то монмартрского театра-шантана. Любой новый танец влияет на парижан с силой эпидемической. Танец апашей был подхвачен широкими кругами общества, и теперь в самых светских домах он завоевал себе почетное место в списке излюбленных танцев падких до острых ощущений парижан».

«Наши предки взяли Бастилию – так давайте же штурмовать тюрьму Сайте и Сент-Лазар, и станцию, и Сюрте; давайте разобьём наши цепи; конец рабству; давайте перевернём это общество; общество назвало нас апачами, так давайте же и мстить ему как дикари».

«К оружию , отважные воры, анархисты и сутенёры».

Методы и оружие апашей



Ограбление с использованием метода папаши Франсуа. Comment Se Defendre. Жорж Дюпа, 1922 г.



Револьвер апашей. Боевые качества этого «уродца» не выдерживают никакой критики

Оружие апашей на рисунке Эжена Вильода, 1912 г.

«А ещё были апаши. Повелась такая мода – шалить с ножом у тёмных фортов, и не обязательно ради выгоды, не всегда ради бумажника или часов прохожего. Видимо, просто хотелось доказать самому себе, что ты мужчина, гроза здешних мест, покуражиться перед потаскушками, которые в черных плиссированных юбках с пышными прическами поджидали клиентов на панели под газовым фонарем».

Бой с жандармами на рю де ла Рокетт

Советы по самообороне

Конец «Прекрасной эпохи» и движения апашей