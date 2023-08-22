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Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию

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Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию

Вашингтон и Лондон в последние годы все активнее втягивают Токио в свои геополитические игры. Под влиянием американцев Япония взяла уверенный курс на милитаризацию.


Такое мнение высказал в своем выступлении на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Он отметил, что в Японии все чаще звучат лозунги из ее имперского прошлого, а также заявления об «угрозах» со стороны Китая и России. Японские реваншисты снова требуют вернуть им Южные Курилы, которые отошли к Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны. Похоже, они забыли ее уроки.


Да и из событий, происходящих в настоящее время, им стоило бы сделать соответствующие выводы. Америка ведет войну против России руками киевского режима и «до последнего украинца». Вряд ли в США лучше и бережнее отнесутся к японцам, если те вдруг ввяжутся в вооруженный конфликт, подстрекаемые Западом.

Американские пропагандисты ловко переворачивают с ног на голову даже историю Второй мировой войны. Согласно их версии, это СССР якобы являлся агрессором, а Соединенные Штаты «спасли» от него Японию. При этом, говоря об атомных бомбардировках и их жертвах в Хиросиме и Нагасаки, в Америке и Японии замалчивают вопрос о том, кто именно сбросил бомбы на эти города.

Человечество, достигнув высокого уровня экономического и технологического развития, столкнулось с вызовом утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов

- отметил Патрушев.

По его мнению, Запад несет миру безумие и хаос, и миссия России заключается в том, чтобы спасти от этого нашу планету.
Использованы фотографии:
Совет безопасности РФ
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26 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:21
    +5
    А "товарищ" Патрушев не в курсе, что деюро Япония находится под оккупацией США? А когда кто-то находится под оккупацией, то естественно он будет делать то, что от него требует оккупант. И как же надоели с этим пустым трёпом про миссианство, когда сами находятся в том же самом капиталистическом ушате.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 09:26
      -1
      Цитата: AdAstra
      ...деюро Япония находится под оккупацией США...

      Ваша необразованность сравнима лишь с вашей же невоспитанностью.

      - не "деюро", а де-юре (это по форме)
      - не де-юре, а де-факто (это по сути)

      Учите слова yes
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:30
        0
        Как скажите "воспитанный" "товарищ" Дихлофос. А запятые правильно расставлены, с морфологией всё нормально?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 09:37
          -2
          Цитата: AdAstra
          А запятые правильно расставлены, с морфологией всё нормально?

          - Больной перед смертью потел?
          - Да...
          - Это хорошо!

          Какая разница, что с запятыми, если у вас смысл перевран request

          Цитата: AdAstra
          Дихлофос

          Кадастра tongue
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:27
      +3
      Ну на фоне западных заскоков, даже обычный традиционный капитализм покажется благом. Другой вопрос, откуда в самом деле, наивные завышенные ожидания от оккупированных западом марионеток?
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:38
        +2
        А "традиционный" это какой, не подскажите? И чем их "нетрадиционный" отличается от нашего "традиционного"?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:42
        +2
        Цитата: ИванИванов
        даже обычный традиционный капитализм покажется благом.

        Не бывает просто нормального капитализма ...
        Бывают обстоятельства, когда ему развернутся по полной, по самой его сути, НЕ ДАЮТ!
        А уж когда он не мал и силён, он развернется по полной и окружающим, не согласным с ним, будет не весело.
        То вариант, куда их правящих сейчас понесло, это как раз и есть самая суть капитализма, особенно тогда, когда он дорос до империализма.
        Всё как по учебнику ...
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:23
    +3
    О прозревший Николай!!! Какой ты быстрый......
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:26
    +1
    Просто США растягивают военные наши возможности по площади.
    Надо нам делать точно так же. Растягивать их по миру.
    Начать с Африки. Там "Вагнер" знает что делать исходя из своего опыта и делает на отлично.
    Нам бы от других ЧВК из МО избавиться, чтобы цель была одна, на благо Отечества, а не своего кармана.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:30
      +3
      Для этого союзники нужны твердые. Наши союзы пока, к сож., напоминают холодец и тп "риторические приемы"
  4. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 09:27
    +1
    Очевидно, мир меняется (Россия один из локомотивов перемен), неужели товарищ патрушев думал что Япония после второй мировой войны будет навсегда задушена в военной составляющей? Очевидно что нет.
  5. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:27
    -1
    Японские реваншисты снова требуют вернуть им Южные Курилы, которые отошли к Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны.
    А пусть попробуют, возьмут...
    Там не только мы. Там ещё и Китай припомнит им Нанкинскую резню и кучу всего ещё. А уж товарищ Ын получит небывалое удовольствие от возможности наблюдать гладкую морскую поверхность в том месте, где когда-то была Япония.
    И посмотрим, как будут гореть от натуги двигатели у американского флота, чешущего поближе к Калифорнии.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 09:31
      +4
      Хорошо бы видеть наш дальневосточный союз в деле, как у пиндорсии, не на словах.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 09:57
      +1
      На счёт товарища Ына я, пожалуй, соглашусь... а вот на счёт Китая "не всё так однозначно..." у китайцев по отношению к японцам в военной сфере остался некий комплекс неполноценности, Нанкин они может и не забыли, а вот Японию для них, желательно, чтобы на коленки поставил кто-то другой... высказывания о "хитро-мудрой пекинской обезьяне" и разных там "тиграх" просто так не возникают...
  6. yuliatreb
    yuliatreb Сегодня, 09:32
    +1
    Видать японцев история не чему не научила и никаких выводов сделано не было, они выбрали свой примитивный путь развития прогнувшись под пи_ндосов. Так уж вышло, что географически японцы находятся в заранее проигрышной ситуации, (учитывая современные образцы вооружения), а выбрав действующий политический курс в угоду америки, а не разуму это еще один шаг на пути в пропасть, верной дорогой идете товарищи.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:31
      +2
      "они выбрали свой примитивный путь развития"///
      ---
      ... став третьей экономикой мира, не имея ни малейших природных ресурсов.
      fellow
      Всем бы такой "примитивизм"...
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:33
    +2
    отметил, что в Японии все чаще звучат лозунги из ее имперского прошлого, а также заявления об «угрозах» со стороны Китая и России. Японские реваншисты снова требуют вернуть им Южные Курилы, которые отошли к Советскому Союзу по результатам Второй мировой войны. Похоже, они забыли ее уроки

    В полку стратегов и геополитиков пополнение!
  8. Sadok
    Sadok Сегодня, 09:35
    +3
    этого старого пердуна уберут с доски когда-нибудь?
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:35
    +1
    Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию
    Опять и снова ...
    Полосатики будут тянуть в свою стаю всех, кого смогут.
    Впрочем ... это тоже, опять и снова.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:40
      0
      Так в чём дело? Давайте тянуть всех в свою.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:49
        0
        Этим занимаются все, кто может, кому есть, что предложить окружающим.
  10. spirit
    spirit Сегодня, 09:51
    +4
    Что то сразу вспомнилась Матвиенко,вся разодетая под "дольче" рассказывающая в интервью о войне с западным миром.Ох уж эти "патриоты" борцы с западом увешанные "золотом" и западными атрибутами рассказывают своей пастве о
    утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов

  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:02
    -1
    господи теперь ещё одного врага нашли
    а то со старыми уже не так волнительно

    и ничего что японский милитаризм на фоне китайского выглядит как покупка пары дробовиков в оружейном салоне
  12. bravo77
    bravo77 Сегодня, 10:06
    +3
    Цитата: spirit
    Что то сразу вспомнилась Матвиенко,вся разодетая под "дольче" рассказывающая в интервью о войне с западным миром.Ох уж эти "патриоты" борцы с западом увешанные "золотом" и западными атрибутами рассказывают своей пастве о
    утраты нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов



    медведев недавно отметился кортежем авто из сплошных иномарок
    президента наверное ни разу за 20 лет не видели в отечественном прикиде
    но загнивают именно там
  13. Задира
    Задира Сегодня, 10:10
    +4
    Секретарь Совбеза России: под влиянием американцев Япония взяла курс на милитаризацию

    Любит нынешняя власть напустить тумана для своих граждан. Под влиянием американцев Япония находится уже почти 80 лет, однако во времена СССР ни о каком курсе на милитаризацию даже не помышляла. Вопрос: а что же такое произошло в изменении мировоззрения Японии (читай США) при нынешней власти в РФ?
  14. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:21
    0
    хочется спросить у человека занимающий такой пост - какая будет реакция после 24 августа? когда Япония, после официального заявления, начнет сброс воды в международные воды?
    как и МИД РФ выявит свое недовольство в словесной интервенции?!