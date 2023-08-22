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Forbes: Киев просит у Вашингтона новое оружие для захвата Крыма

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Forbes: Киев просит у Вашингтона новое оружие для захвата Крыма

Запад уже второй год продолжает снабжать Киев вооружениями на многие миллиарды, но даже это не способствует особым успехам ВСУ на фронте и украинские власти просят оружие ещё больше и смертоноснее.


Как известно, уже давно муссируется тема о поставках Украине истребителей F-16, которые вряд ли в ближайшие месяцы окажутся в руках ВСУ. Однако, как пишет издание Forbes, в Киеве уже изъявили желание получить вместе с истребителями ещё и американские крылатые ракеты JASSM для них.

По словам обозревателя издания Дэвида Экса, в Киеве считают, что это оружие поможет ВСУ овладеть Крымом. Эксперт отметил, что в отличие от ракет Storm Shadow или SCALP ракеты JASSM совместимы с F-16, что может значительно усилить удары ВВС Украины.

JASSM – это высокоточная крылатая ракета класса «воздух — земля», предназначенная для поражения высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей при любых погодных условиях. В зависимости от модификации дальность полёта ракеты может составлять до 1000 километров.

Даже если Киев получит F-16, использовать весь потенциал этих истребителей не удастся без ракет JASSM, считает Экс.

Пока же украинские пилоты продолжают проходить обучение в странах Евросоюза.
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Air Force
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15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:09
    +1
    Пока же украинские пилоты продолжают проходить обучение в странах Евросоюза

    ***


    ***
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 10:23
      0
      Нужно Зеле крымских рапанов послать, чтобы он ими подавился...
      Ну, Зеленский... Ну, Володька…
      Что же ты беду творишь…???
      Ты хотя бы сам-то веришь,
      В то, что нам всем говоришь…???
      Что наш Крым назад вернется…
      Что соскучился, мол, Крым
      Ты так шутишь, аль смеешься
      И внушаешь ложь своим…??
      Ты же клоун – ну, понятно,
      А какой с шута, мол, спрос?!!
      Пусть тебе и неприятно,
      Но у нас к тебе вопрос -
      Что забыл на Украине
      Наш родной российский Крым,
      Там где наш язык отныне
      Стал для граждан не родным…
      Где героем стал Бандера,
      Где прах предков позабыт,
      А страной майданно-серой,
      Правит тот - «Кто рассмешит»…
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 10:13
    0
    Интересно, как при помощи ракет можно что-то захватить?
  3. asher
    asher Сегодня, 10:25
    +9
    Год другой такими темпами и не удивлюсь, если будет обсуждаться передача Украине тактического ядерного оружия.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +1
    Киеве уже изъявили желание получить вместе с истребителями ещё и американские крылатые ракеты JASSM для них
    А про американских пилотов и техперсонал в придачу к F-16 скромно промолчали или СМИ умолчали? Завтра будут просить B-1 Lancer и в придачу к нему ЯО. Запад сам разбаловал Зеленского приучив к тому, что дадут все, что попросит если не сегодня, то завтра.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:52
    -1
    Все идет так, как предвидели думающие люди. Время работает на бандеровцев. По всей видимости, уничтожение преступного режима, в планы нашего руководства не входит .
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:56
    0
    Так просили бы сразу Томагавки, Минитмены, подводные лодки типа Лос Анжелес...
    А вообще, махнуться местами.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:02
      0
      Томагавк - это устаревающая КР. Но дальнобойная.
      Не стелс. Эквивалентна российским Калибрам.
      JASSM - стелс КР. Ее труднее перехватить, чем Томагавк.
      Летит всего на 400 км
      Но она гораздо дороже, чем Томагавк.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:02
    0
    Цитата: rotmistr60
    Киеве уже изъявили желание получить вместе с истребителями ещё и американские крылатые ракеты JASSM для них
    А про американских пилотов и техперсонал в придачу к F-16 скромно промолчали или СМИ умолчали? Завтра будут просить B-1 Lancer и в придачу к нему ЯО. Запад сам разбаловал Зеленского приучив к тому, что дадут все, что попросит если не сегодня, то завтра.

    Надо играть на упреждение, действуя превентивно, иначе они ударят нам Я.О.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:04
    0
    Cui prodest?
    Смешная конспирологическая гипотеза, которую пока что нельзя опровергнуть:
    По договорённости с товарищем Си ВС РФ действуют вполсилы. "Мы ещё не начинали" -Путин. Цель - вытащить вна Украину и уничтожить побольше западного оружия и ослабить Запад перед предстоящей войной за Тайвань.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    0
    Для понимания, F-16 уже сам по себе является носителем ТЯО, это знаем мы, это понимают они. Отсюда и нужно танцевать......
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:12
    +2
    И ЧСХ - дадут! Не сейчас. Потом. Но непременно дадут... скажут - мы взяли с них гарантии, что ракеты не будут использоваться по территории России. Потом, после ракетных ударов, их обломки будут раскиданы по всей Белгородской и Псковской областям... а Кирби будет бубнить свою вечную мантру о том, что "у нас нет доказательств того, кто это сделал"
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:12
    -1
    Цитата: asher
    Год другой такими темпами и не удивлюсь, если будет обсуждаться передача Украине тактического ядерного оружия.

    когда начнут обсуждать
    будет означать что оно уже есть

    но не дадут 100%
    потому что это развяжет руки нам и с тяо у нас как раз большие шансы на победу
    но захотят ли кремлевские дельцы отказаться от барышей и украинских активов на которые они расчитывают
  12. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 11:15
    +1
    Мда. Все укладывается в канву размышлений наших стратегов типа мы еще не начинали. Видимо нашим бонзам сделали предупреждение, которого они боятся как огня. Неспособность видеть дальше своего счета , что заморозили. Хотелось бы спросить его мальтийское высочество министра, который в ответ на применение кассетных боеприпасов со стороны укров, нахмурил брови и только пообещал пересмотреть приказ на неиспользование кассет с нашей стороны. А должен был отдать такой при первом же применении с вражеской стороны. Что это, как не предательство . Хотя, не исключаю, что этого оружия у нас просто нет в наличии и боеготового. Или боится за зятька, который собрался дать интервью Дудю. И сразу вопрос. Где будет это интервью иноагенту?
  13. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 11:23
    0
    и с другой стороны -

    Премьер Японии Фумио Кисида объявил, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» стартует 24 августа. Против этого выступали Россия и Китай.