Forbes: Киев просит у Вашингтона новое оружие для захвата Крыма

Запад уже второй год продолжает снабжать Киев вооружениями на многие миллиарды, но даже это не способствует особым успехам ВСУ на фронте и украинские власти просят оружие ещё больше и смертоноснее.
Как известно, уже давно муссируется тема о поставках Украине истребителей F-16, которые вряд ли в ближайшие месяцы окажутся в руках ВСУ. Однако, как пишет издание Forbes, в Киеве уже изъявили желание получить вместе с истребителями ещё и американские крылатые ракеты JASSM для них.
По словам обозревателя издания Дэвида Экса, в Киеве считают, что это оружие поможет ВСУ овладеть Крымом. Эксперт отметил, что в отличие от ракет Storm Shadow или SCALP ракеты JASSM совместимы с F-16, что может значительно усилить удары ВВС Украины.
JASSM – это высокоточная крылатая ракета класса «воздух — земля», предназначенная для поражения высокозащищённых стационарных и перемещаемых целей при любых погодных условиях. В зависимости от модификации дальность полёта ракеты может составлять до 1000 километров.
Даже если Киев получит F-16, использовать весь потенциал этих истребителей не удастся без ракет JASSM, считает Экс.
Пока же украинские пилоты продолжают проходить обучение в странах Евросоюза.